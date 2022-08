Royal Canadian Mint (RCM)

DIE KÖNIGLICH-KANADISCHE PRÄGEANSTALT EHRT DEN LEGENDÄREN KANADISCHEN PIANISTEN UND JAZZ-RIESEN OSCAR PETERSON AUF EINER NEUEN 1-DOLLAR-UMLAUFMÜNZE

Die Royal Canadian Mint ehrt einen der größten Musiker, den die Welt je gesehen hat, indem sie eine neue 1-Dollar-Gedenkmünze herausgibt, die das Leben und das künstlerische Vermächtnis von Kanadas Oscar Peterson feiert. Oscar Peterson, der von dem großen Jazzmusiker und Bewunderer Louis Armstrong als „der Mann mit den vier Händen" bezeichnet wurde, stieg durch mehr als sechs Jahrzehnte elektrisierender Klavierauftritte und unvergesslicher Kompositionen wie Hymn to Freedom, Blues Etude und The Canadiana Suitean die Spitze der Musikwelt auf. Die Münze wurde heute vor Familie und Freunden in der Roy Thompson Hall in Toronto enthüllt, einer Bühne, die Herrn Peterson gut bekannt ist. Sie wird ab dem 15. August, seinem Geburtstag, in Umlauf gebracht.

„Ich freue mich sehr, dass Oscar Peterson, der erste kanadische Musiker, der auf einer Umlaufmünze erscheint, als einer der weltweit angesehensten und einflussreichsten Jazzkünstler aller Zeiten gewürdigt wird", sagte Marie Lemay, Präsidentin und CEO der Royal Canadian Mint. „Mr. Petersons Musik und seine legendären Auftritte haben Millionen von Musikliebhabern in Kanada und auf der ganzen Welt Freude bereitet, und wir sind stolz darauf, ihn mit dieser Münze für seine außergewöhnlichen Beiträge zur kanadischen Musik und Kultur zu ehren."

Die Oscar-Peterson-Gedenkmünze für den Umlauf wurde vom Künstler Valentine De Landro entworfen, einem versierten Comiczeichner, Illustrator und Designer aus Ajax, Ontario. Sein Entwurf zeigt Oscar Peterson am Klavier, seine Hände in voller Bewegung, aus der sich eine fließende Tonleiter mit den beiden Schlusstakten seiner berühmten Hymne an die Freiheitergibt. Der Name von Herrn Peterson vervollständigt das Design.

„Im Laufe seiner Karriere erhielt Oscar viele Auszeichnungen und Ehrungen, die ihm alle sehr viel bedeuteten. In den fast fünfzehn Jahren, die seit seinem Tod vergangen sind, sind weitere hinzugekommen. Sie alle sind demütigend. Sie alle sind eine Quelle des Stolzes. Dass diese für den Umlauf bestimmte Gedenkmünze sein Konterfei trägt, hätten sich weder er noch ich je vorstellen können", sagte Kelly Peterson. „Das Wissen, dass Kanadier heute und in Zukunft diese Münze in den Händen halten und an Oscar Peterson erinnert werden oder inspiriert werden, zum ersten Mal etwas über ihn zu erfahren, ruft schwer zu beschreibende Gefühle hervor. Ich fühle mich sehr, sehr geehrt. Oscar war ein großer Pianist und Komponist. Er war ein entschiedener Verfechter der Menschenrechte. Vor allem war er immer ein stolzer Kanadier. So wie seine Musik zeitlos ist, wird er nun für immer Teil des kanadischen Bewusstseins sein"

Oscar Peterson wuchs in Little Burgundy auf, dem Viertel, das das Zentrum der schwarzen Gemeinde Montreals war. Sein Vater und seine ältere Schwester Daisy lehrten ihn schon früh, wie wichtig eine musikalische Ausbildung ist. Aufgewachsen mit den Klassikern, beherrschte er schnell das Klavier und verfeinerte sein Handwerk in der populären Musik, um einer der meist gefeierten Jazzmusiker aller Zeiten zu werden. In seiner mehr als 60-jährigen Karriere machte er über 400 Aufnahmen und trat mit seinem berühmten Oscar Peterson Trio auf der ganzen Welt auf. Er gewann acht Grammy Awards und wurde 1978 in die kanadische Music Hall of Fame aufgenommen. Er wurde 1977 zum ersten Mal für den Juno Award nominiert und gewann 1987 als The Oscar Peterson Four den Preis für das beste Jazzalbum. Außerdem wurde er vom verstorbenen Generalgouverneur von Kanada, Ramon Hnatyshyn, zum „Companion of the Order of Canada" ernannt.

Im Jahr 1962 komponierte er Hymn to Freedom, die zu einer Hymne der Bürgerrechtsbewegung der 1960er Jahre wurde und deren musikalischer und sozialer Einfluss bis heute nachwirkt. Seine Canadiana Suite war eine epische und bewegende Hommage an das Land, das er liebte und immer sein Zuhause nannte.

Die Wirkung von Oscar Petersons Werk und Lebensgeschichte geht über Generationen hinweg: Er inspirierte zahllose Künstler, die selbst zu Musikikonen wurden, und zieht immer noch neue Generationen für seine Musik und seine Kunst an. Ihm zu Ehren wurden zahlreiche Musikschulen und Stipendien gegründet. Herr Peterson starb 2007 im Alter von 82 Jahren.

„Als ich als Kind mit meinem Vater um die Welt reiste, war ich immer neugierig auf die Zahlen auf den Währungen der einzelnen Länder. Es war eine Gelegenheit, etwas über die Geschichte des Ortes zu erfahren, den ich besuchte. „Eine Sache, die mir immer wichtig war, ist, dass wir uns als Kanadier die Zeit nehmen, unsere Geschichte zu erforschen - alle Aspekte davon", sagte Céline Peterson. „Zu wissen, dass die Kanadier zu Hause und alle Besucher aus dem Ausland die Gelegenheit haben werden, etwas über eine beeindruckende Persönlichkeit der Geschichte unseres Landes zu erfahren, erfüllt mich mit großer Freude. Dass mein Vater diese Anerkennung von der Royal Canadian Mint erhält, hätte ich mir nie vorstellen können, denn für mich ist und bleibt er mein Vater."

Die Auflage der Oscar-Peterson-Umlaufmünze ist auf drei Millionen Münzen begrenzt, von denen zwei Millionen einen violetten Akzent aufweisen, Oscar Petersons Lieblingsfarbe. Sie wird die Kanadier über ihr Wechselgeld erreichen, wenn Bankfilialen und Unternehmen ihre Bestände an für den Umlauf bestimmten 1-Dollar-Münzen wieder auffüllen.

Die farbige und die ungefärbte Umlaufmünze können zusammen als Teil eines sechsteiligen Collector Keepsake-Münzsatzes erworben werden. Sie sind in einer reich bebilderten Sammlerkarte verpackt, die von jeder aktuell im Umlauf befindlichen Münze, von fünf Cent bis zwei Dollar, eine enthält. Zu den weiteren Sammlerprodukten, mit denen Oscar Petersons Vermächtnis gewürdigt wird, gehören spezielle Rollen mit 25 Ein-Dollar-Umlaufmünzen in farbiger und ungefärbter Ausführung sowie 1-Unzen-Feinsilber- und reine Goldversionen des Umlaufmünzendesigns.

Diese Sammlerstücke können ab heute bei der Münzanstalt unter 1-800-267-1871 in Kanada, 1-800-268-6468 in den USA oder online unter www.mint.ca/oscarpeterson. Sie sind auch in den Boutiquen der Royal Canadian Mint in Ottawa und Winnipeg sowie über das weltweite Netz von Händlern und Vertriebsstellen der Münze, einschließlich der teilnehmenden Filialen der Canada Post, erhältlich.

