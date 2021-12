Royal Canadian Mint (RCM)

Die Royal Canadian Mint stellt das Geschenk von reinem Gold und Silber mit Premium-Bullion in spezieller Verpackung vor

Die Royal Canadian Mint führt mit ihren neuen Premium Bullion in Special Packaging-Produkten eine bequeme Möglichkeit ein, reines Gold oder Silber zu verschenken. Ab heute können Sammler und Schenkende die besonderen Momente des Lebens mit einer unzirkulierten Gold Maple Leaf (1/10 Unze) oder einer Silber Maple Leaf (1 Unze) in einer speziell gestalteten Geschenkkartenmappe feiern. Diese Produkte sind für jeden Geschmack und jeden Anlass geeignet: vom Year of the Tiger über Geburten und Geburtstage bis hin zu Hochzeiten, Schulabschlüssen oder Jubiläen.

Kunden können jetzt die 2022 $5 1 Unze 99,99 % Pure Silver Coin Treasured Silver Maple Leaf in drei verschiedenen Verpackungsarten kaufen: Congratulations, Happy Birthday oder Year of the Tiger. Die 2022 $5 1/10 Unze 99,99 % reine Goldmünze Treasured Gold Maple Leaf ist in einer Congratulations oder Year of the Tiger Verpackung erhältlich. Diese Produkte, die direkt von der Münzanstalt herausgegeben werden, machen es auch einfach, ein Geschenk zu personalisieren, indem man eine besondere Nachricht in die Kartenhülle schreibt.

Die Premium Bullion Produkte in Spezialverpackungen enthalten die echten, weltbekannten Silber- und Gold Maple Leaf Bullionmünzen der Münzanstalt in unzirkuliertem Zustand. Der SML ist aus 1 Unze 99,99 % reinem Silber gefertigt und mit modernsten Sicherheitsmerkmalen ausgestattet, darunter ein mikrograviertes Sicherheitszeichen und radiale Linien. Außerdem verfügt er über die Fälschungssicherheitstechnologie Bullion DNA(TM) und den Oberflächenschutz Mintshield(TM). Die 1/10 Unze GML besteht aus 3,11 Gramm 99,99 % reinem Gold und weist auf der Vorder- und Rückseite eine komplexe Anordnung von Radiallinien auf. Die Rückseite beider Münzen zeigt das charakteristische Motiv des Zuckerahornblatts, das 1979 vom ehemaligen Graveurmeister Walter Ott geschaffen wurde, während das von der Künstlerin Susanna Blunt entworfene Bildnis Ihrer Majestät Königin Elisabeth II. die Vorderseite ziert.

Die Treasured Silver Maple Leaf Produkte werden zunächst zum Einzelhandelspreis von 59,95 CAD angeboten, während die Treasured Gold Maple Leaf Produkte für 349,95 CAD verkauft werden. Preisänderungen sind vorbehalten. Die allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten auch für den Kauf von Premium Bullion in Spezialverpackungen.

Mit Ausnahme der Boutiquen werden die Goldbarren der Royal Canadian Mint in der Regel nur von autorisierten Goldhändlern verkauft. Das Angebot an Premium Bullion in Sonderverpackungen kann jedoch ab sofort direkt bei der Mint unter der Nummer 1-800-267-1871 in Kanada, 1-800-268-6468 in den USA oder auf der Website der Mint unter www.mint.ca oder über die mobile App der Mint bestellt werden. Sie sind auch in den Boutiquen der Münzanstalt in Ottawa und Winnipeg sowie über unser weltweites Netz von Händlern und Vertriebsstellen, einschließlich der teilnehmenden Filialen der Canada Post, erhältlich.

Die Royal Canadian Mint ist die für die Prägung und den Vertrieb der kanadischen Umlaufmünzen zuständige Münzprägeanstalt der Krone. Sie wird als eine der größten und vielseitigsten Münzprägeanstalten weltweit anerkannt. Sie bietet eine breite Palette spezialisierter, qualitativ hochwertiger Münzprodukte und damit verbundener Dienstleistungen auf internationaler Ebene an. Weitere Informationen über die Mint, ihre Produkte und Dienstleistungen finden Sie unter www.mint.ca. Folgen Sie der Royal Canadian Mint auf Twitter, Facebook und Instagram.

