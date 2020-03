Royal Canadian Mint (RCM)

Royal Canadian Mint sorgt mit ihrem ersten Sammlerstück in der Form eines echten geschliffenen Diamanten für eine Neuerfindung der Münze

Ottawa (ots/PRNewswire)

- Die Royal Canadian Mint ist stolz darauf, ein Sammlerstück in der dreidimensionalen Form eines echten geschliffenen Diamanten geschaffen zu haben, das die herkömmliche Meinung entkräftet, dass eine Münze nicht mehr als zwei Seiten haben kann. Die 2020 Fine Silver Diamond Shaped Coin ($50) - Forevermark© Diamond ist aus drei Unzen Silber mit einer Reinheit von 99,99 % gefertigt und mit einem aus der Victor Mine im Norden von Ontario stammenden 0,20-Karat-Diamanten verziert. Das Forschungs- und Entwicklungsteam der Mint bewältigte mit der makellosen Prägung dieser dramatisch geformten Münze zahlreiche Herausforderungen und schuf ein luxuriöses Sammlerstück, das zudem eine einzigartige technische Meisterleistung darstellt. Diese außergewöhnliche Kreation steht der Öffentlichkeit zusammen mit einer Reihe anderer fein gearbeiteter Sammlerstücke ab heute zur Verfügung.

Und noch eine numismatische Evolution entstammt dem Forschungs- und Entwicklungslabor der Mint: die 2019 Fine Silver Coin ($2) - Multilayered Polar Bear. Die Münze ist eine Neuerfindung der ikonischen Zwei-Dollar-Umlaufmünze des Künstlers Brent Townsend mit dem Eisbär-Design, deren Designelemente auf der Rückseite auf klar voneinander getrennten Gravurebenen erscheinen: Der Eisbär und der Außenringbereich scheinen über der arktischen Meereslandschaft zu schweben, in der diese Ikone der kanadischen Währung zuhause ist.

Mit der ein halbes Kilogramm schweren 2020 Fine Silver Coin ($125) - 75th Anniversary of UNESCO, die die historische Stätte L'Anse aux Meadows zeigt, hat die Mint im Rahmen einer Rückwendung zur Vergangenheit neue Münzen herausgegeben, die Symbole der Geschichte anerkennen. Die archäologischen Überreste der berühmten kanadischen Wikingersiedlung an der nordwestlichen Spitze von Neufundland werden durch eine Illustration des dörflichen Lebens von längst vergangenen Zeiten wieder zum Leben erweckt, die von der Künstlerin Rebecca Yanovskaya geschaffen wurde. Diese selektiv vergoldete Münze verfügt über ein UNESCO Privy Mark, eine Runenschrift und ein Wikinger-Banddekor.

Im Schnellvorlauf zur frühen französischen und englischen Besiedlung Kanadas kommen wir zur 2020 Fine Silver Coin ($10) - 350th Anniversary of Hudson's Bay Company (HBC). Diese in einem Stil geprägte Münze, der das Prägeverfahren dieser Zeitperiode nachahmt, enthält eine Neuschöpfung der Tauschmarke der HBC mit dem Wappen des Unternehmens. Die 2020 Pure Gold Coin Relics of New France: Louis XIV 15 Sol ($10) lässt die majestätische Eleganz eines 450 Jahre alten Stücks numismatischer Kolonialgeschichte auf einer viertel Unze Gold mit einer Reinheit von 99,99 % wieder neu aufleben.

Weitere im März erscheinende Münzen:

- Die 2020 Fine Silver Coin ($20) - Mother Earth: Home, eine von Jamie Desrochers gestaltete Münze mit einer farbigen Ansicht der Erde von der silbernen Mondoberfläche aus, die über Schwarzlichttechnik verfügt, die die im Hintergrund dargestellte Milchstraße hervorhebt; - Die 2020 Fine Silver Coin ($20) - Bejewelled Bugs - Labybug mit künstlerischer Gestaltung durch Jori van der Linde, dekoriert mit einem schwarz-weißen, rhodinierten, mit Granat- und Saphir-Edelsteinen besetzten Marienkäfer; - Die vergoldete 2020 Fine Silver Coin ($50) - Real Shapes: Beaver; - Die 2020 Fine Silver Coin ($50) - Courageous Bald Eagle, eine von Künstler Steve Hepburn konzipierte Münze mit der anmutigen Perspektive eines Adlers über einem kanadischen Küstenstreifen; - Die 2020 Fine Silver Coin ($3) - Floral Emblems of Canada - Ontario: White Trillium, die erste von 13 Münzen der Künstlerin Lisa Thomson-Khan, die die offiziellen Blumen aller kanadischen Provinzen und Territorien darstellen; - Die 2020 Fine Silver Coin ($10) - Congratulations on Your Graduation mit künstlerischer Gestaltung durch Jori van der Linde; - Das 2020 25-Cent Coin Set - Connecting Canada, drei von Tony Bianco konzipierte Münzen, die jede der drei Küsten Kanadas zelebrieren; - Die 2020 Special Wrap Roll Collection - First Strikes, ein Münzsatz in einer speziell verpackten Rolle, die alle Denominationen von Umlaufmünzen enthält, und - Die mit Kristallen verzierten 2020 Fine Silver Coin ($5) - Birthstones: March mit künstlerischer Gestaltung durch Pandora Young.

Für Prägungen, Preise und detaillierte Hintergrundinformationen zu jedem Produkt besuchen Sie die Seite "Shop" auf www.mint.ca. Bilder der Münzen finden Sie hier.

All diese Produkte können direkt bei der Mint unter 1-800-267-1871 in Kanada, unter 1-800-268-6468 in den USA oder auf der Website der Mint bestellt werden. Die Münzen sind auch in den Boutiquen der Royal Canadian Mint in Ottawa und Winnipeg sowie über unser weltweites Netz von Händlern und Distributoren, einschließlich der teilnehmenden kanadischen Postfilialen, erhältlich.

