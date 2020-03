Royal Canadian Mint (RCM)

Die Royal Canadian Mint lanciert größte jemals gefertigte Maple-Leaf-Münze aus Gold

- Die Royal Canadian Mint hat die größte jemals gefertigte Maple-Leaf-Münze aus Gold hergestellt. Sie wurde in der Münzstätte in Ottawa in exquisiten Details und mit hohem Relief geprägt. Die Münzprägeanstalt ist die einzige der Welt, die Münzen aus 99,999% reinem Gold herstellt. Somit stellt das 10 Kilo schwere Produkt ein einzigartiges Sammlerstück dar. Mit ihrem zweiten Angebot hat die Mint alle charakteristischen Elemente ihrer berühmten Maple-Leaf-Bullionmünze aus Gold originalgetreu nachgebildet. Diese exklusive Münze ist am Stand der Royal Canadian Mint (Nr. 3348) während der gesamten PDAC 2020 im Toronto Metro Convention Centre von jetzt an bis zum 4. März 2020 zu sehen.

"Seit mehr als 40 Jahren ist die Maple-Leaf-Münze aus Gold von Mint führend in der globalen Edelmetallindustrie, indem sie neue Standards für die Reinheit und Sicherheit von Bullionmünzen aus Gold setzt", sagte Marie Lemay, Präsidentin und CEO der Royal Canadian Mint. "Wir sind stolz darauf, eine 10 Kilo schweres Sammleredition der Maple-Leaf-Münze aus 99,999% reinem Gold als exklusive Druck einer der am meisten bewunderten und begehrten Goldmünzen der Welt geschaffen zu haben."

Die 10 Kilo schwere Maple-Leaf-Münze aus 99,999% reinem Gold erfasst akribisch genau jedes Detail der 1-Unzen-Bullionmünze aus Gold, die sie zelebriert. Die Sicherheitsmarke in Form eines Ahornblatts, die schillernde Anordnung der radialen Linien auf der Vorder- und Rückseite der Münze und das von Walter Ott entworfene Zuckerahornblatt, das in matter Ausführung aus der Mitte der Münze herausleuchtet, sind auf atemberaubende Weise vergrößert. Die Vorderseite der Münze zeigt das Bildnis Ihrer Majestät Königin Elisabeth II., das die Porträtkünstlerin Susanna Blunt 2003 geschaffen hat.

Nicht mehr als zehn dieser in Kanada hergestellten Meisterwerke stehen Sammlern von seltenen und exklusiven Münzen zur Verfügung. Der Preis basiert auf einer Kombination aus dem Goldmarktkurs zum Zeitpunkt des Kaufs, eines Aufschlags für die Herstellung und der sehr niedrigen Stückzahl.

Interessierte kontaktieren direkt die Mint unter 1-800-267-1871 (Kanada) oder 1-800-268-6468 (USA) oder besuchen uns an unserem Stand an der PDAC 2020.

Bilder der Münze sind hier erhältlich.

Die Royal Canadian Mint ist eine sogenannte Crown Corporation, die für die Prägung und den Vertrieb der kanadischen Umlaufmünzen verantwortlich ist. Die Mint ist als eines der größten und vielseitigsten Münzämter der Welt anerkannt. Sie bietet eine breite Palette von besonderen, hochwertigen Münzprodukten und damit verbundene Dienstleistungen auf internationaler Ebene an. Weitere Informationen über die Mint, ihre Produkte und Dienstleistungen finden Sie unter www.mint.ca. Folgen Sie der Mint auf Twitter, Facebook und Instagram.

