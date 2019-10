Royal Canadian Mint (RCM)

Royal Canadian Mint stellt erste Münze im Mohnblüten-Design vor

Ottawa (ots/PRNewswire)

- Zum ersten Mal wurde in der Royal Canadian Mint eine kreativ gestaltete Silbermünze im Design einer Mohnblüte gefertigt. Die 2019 kreierte 10-Dollar-Münze "Fine Silver Coin - Remembrance Day" ist das Werk des Künstlers und Produktmanagers der Münzprägeanstalt, Jamie Desrochers; die mehrschichtige Gravur sowie die Farbgebung verleihen der Mohnblüte einen Hauch von Tiefe und Nonchalance. Diese brandneue Innovation ergänzt die lange Liste der Münzen, die von der Münzprägeanstalt anlässlich des Remembrance Day zum Gedenken der Kriegsopfer bislang ausgegeben wurden.

In einer weiteren kreativen Hommage an Kanadas gefallene Soldaten hat der Künstler Kerry Weller für das Jahr 2019 die "Fine Silver Coin -Lest We Forget" mit einem Nominalwert von 20 Dollar entworfen. Im Zentrum dieser Münze befindet sich eine Mohnblüte aus Murano-Glas, umgeben von einem Feld von gravierten Mohnblumen und einem Kreuz mit folgender Inschrift: "LEST WE FORGET - N'OUBLIONS JAMAIS". Beide Münzen sind ab heute erhältlich.

Das Forschungs- und Entwicklungsteam der Münzprägeanstalt hat mit der Fine Silver Coin 2019 - The Centennial Flame of Canada ein weiteres denkwürdiges und innovatives Andenken geschaffen. Aus drei Unzen reinem Silber wurde das berühmte Monument am Parliament Hill, das an den Eintritt aller kanadischen Provinzen und Territorien in die Konföderation erinnert, im Detail und originalgetreu wiedergegeben. Ein antikes Finish, das an eine Steinmauer erinnert, sowie das erhabene und versenkte Relief, das die komplexen Konturen des Monuments nachahmt, macht diese Münze zu einer raffinierten Miniatur des berühmten Wahrzeichens von Ottawa.

Die 20-Dollar-Münze "Fine Silver Coin - Feather", 2019, enthält sogar noch mehr Kreativität; sie ist die erste Münze im Umriss einer Feder und ehrt den Adler und sein Gefieder - zwei Symbole mit tiefer kultureller und spiritueller Bedeutung für Kanadas indigene Bevölkerungsgruppen. Auf der Rückseite stellt der Künstler Andy Everson einen Adlerkopf im Stil der Nordwestküste dar und hat damit ein Sammlerstück aus purem Silber geschaffen, das die Kultur der K'ómoks und Kwakwa?ka?'wakw auf unvergessliche Weise feiert.

Andere einzigartige Sammlerstücke, die in diesem Monat herausgegeben werden, sind:

- Die 2019 Fine Silver Coin - Tall Ships of Canada, mit einem Nominalwert von 125 Dollar, eine über 500 Gramm schwere, teilweise vergoldete Münze, die gemeinsam von den Künstlern Yves Bérubé und Neil Hamelin entworfen wurde und vier große Schiffe aus der maritimen Geschichte Kanadas zeigt; - 2019 Fine Silver Coin - Sky Wonders: Light Pillars, mit einem Nominalwert von 20 Dollar, entworfen vom Künstler Tony Bianco; - 2019 Fine Silver Coin Golden Reflections - Predator and Prey: Wolves and Elk, mit einem Nominalwert von 30 Dollar, eine vollständig vergoldete Münze von W. Allan Hancock; - 2019 Fine Silver Coin - Great Seal of the Province of Canada, mit einem Nominalwert von 100 Dollar, ein teilweise vergoldetes Meisterwerk, das das Große Siegel von Kanada, das offizielle kanadische Symbol vor der Konföderation von 1841 bis 1867, im Detail wiedergibt; - 2020 Fine Silver Coin Multifaceted Animal Head: Grizzly Bear, mit einem Nominalwert von 25 Dollar, entworfen vom Graveur der Münzprägeanstalt, Alex Tirabasso; - 2019 Fine Silver Coin - Canada's Unexplained Phenomena: The Shag Harbour Incident, mit einem Nominalwert von 20 Dollar, eine neue Münze, die im Dunkeln zum Leuchten gebracht werden kann und auf der ein UFO abgebildet ist, entworfen von Pandora Young; - 2019 Lenticular Coin Spooky Canada: Hostelling International Ottawa Jail Hostel, mit einem Nominalwert von 50 Cents, eine neue Münze, die eine der bekanntesten Geistergeschichten aus Ottawa zum Leben erweckt, entworfen vom Künstler Emmanuel Julian Madail Monzon; - 2019 Fine Silver Coin - Celebrating Canadian Fun and Festivities - Whale Watching, mit einem Nominalwert von 3 Dollar, entworfen von Steve Hepburn; und - 2019 Fine Silver Coin - Zodiac Series: Scorpio, mit einem Nominalwert von 5 Dollar, entworfen von Jori Van Der Linde.

Informationen zu den Prägungen und Preisen sowie alle vollständigen Hintergrundinformationen zu jedem Produkt finden Sie in der Rubrik "Shop" auf www.mint.ca. Abbildungen der Münzen finden Sie hier.

Alle Produkte können direkt von der Münzprägeanstalt bezogen bzw. bestellt werden: Rufnummer 1-800-267-1871 für Kanada,

1-800-268-6468 für die USA, oder direkt über die Website der Royal Canadian Mint. Die Münzen sind außerdem in den Boutiquen der Royal Canadian Mint in Ottawa und Winnipeg sowie über unser globales Händler- und Vertriebsnetzwerk, unter anderem in den teilnehmenden Geschäftsstellen der kanadischen Post, erhältlich.

Informationen zur Royal Canadian Mint

Die Royal Canadian Mint ist eine Crown Corporation, die für die Prägung und den Vertrieb der kanadischen Umlaufmünzen verantwortlich ist. Die "Mint" gilt als eine der größten und vielseitigsten Münzprägeanstalten der Welt und bietet eine breite Palette an spezialisierten, qualitativ hochwertigen Münzprodukten sowie verwandte Dienstleistungen auf internationaler Ebene an. Mehr Informationen zur Münzprägeanstalt, ihren Produkten und Diensten erhalten Sie auf www.mint.ca. Folgen Sie der Mint auf Twitter, Facebook und Instagram.

