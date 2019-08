Royal Canadian Mint (RCM)

Royal Canadian Mint setzt die beliebte Bullion Series mit Grizzly-Thema auf der neuen 9999er Reinsilbermünze fort

Ottawa (ots/PRNewswire)

- Die Royal Canadian Mint ist stolz darauf, den furchterregenden Grizzly auf der neuesten Münze in ihrer zu 1 oz. 99,99% reinen Silberbarren-Münzserie "Predator" zu zeigen. Diese Münze, die nun an das Netzwerk der offiziellen Edelmetallhändler von Mint geliefert wird, wurde heute bei der Eröffnung der World's Fair of Money® 2019 der American Numismatic Association in Chicago (Rosemont), Illinois, USA, eingeführt.

"Die Mint hat eine lange Geschichte der Präsentation von innovativen Sammler- und Anlageprodukten auf der World's Fair of Money, dem wichtigsten jährlichen Treffen von Numismatikern und Münzhändlern in Nordamerika", sagte Marie Lemay, Präsidentin und CEO der Royal Canadian Mint. "Mit der Ankündigung unserer Grizzly-Edelmetallmünze aus der Predator-Serie aus reinem Silber auf diesem Forum geben wir unseren Kunden eine weitere spannende Möglichkeit, die Reinheit, Qualität und Sicherheit hinter all unseren branchenführenden Edelmetallmünzen zu entdecken."

Die 2019 datierte "Grizzly" ist die vierte zu 1 oz. 99,99% reine Silberbarrenmünze aus der Serie "Predator" der Mint. Das Design der Münzrückseite zeigt die dynamische Gravur eines ausholenden Grizzlys, kontrastiert mit einem Hintergrund aus präzisen radialen Linien. Die Graveure der Mint haben das Design der Künstlerin Emily Damstra mit einer Oberflächenstruktur umgesetzt, die die Details und die Bewegung des Grizzly unterstreichen. Auf der Rückseite befindet sich auch unsere bekannte mikrogravierte Ahornblatt-Sicherheitsfunktion.

Die Vorderseite zeigt das Bildnis Ihrer Majestät Königin Elisabeth II., das 2003 von der kanadischen Porträtkünstlerin Susanna Blunt geschaffen wurde.

Diese neue Silberbarrenmünze wird in Kürze über das umfangreiche Edelmetallhändler-Netzwerk der Mint erhältlich sein.

In Übereinstimmung mit einem Vertriebsmodell, das den größten Herausgebern von Anlagemünzen der Welt ähnlich ist, verkauft die Mint kein Edelmetall direkt an die Öffentlichkeit. Interessierte Käufer werden gebeten, sich an einen seriösen Edelmetallhändler zu wenden, um Goldmünzen der Royal Canadian Mint zu bestellen.

Bilder der Münze sind hier verfügbar.

