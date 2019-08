Royal Canadian Mint (RCM)

Weltweit erste facettenreiche Hochrelief-Münze "Wolf" macht den Auftakt bei den Sammlermünzen der Royal Canadian Mint für August 2019

Ottawa (ots/PRNewswire)

Die Mint präsentiert mit Stolz ihre neueste Münzkreation, die 2019 $25 Fine Silver Coin - Multifaceted Animal Head: Wolf. Das Design stammt von Claude Thivierge. Durch die extra hohe Reliefprägung erhöht sich das Motiv der 36 mm großen Münze mit 435 Polygonen auf 6 mm. Das F&E-Team, die Graveure und die Produktionsexperten der Mint haben sich zusammengetan, und herausgekommen ist eine komplexe Anordnung funkelnder Oberflächen, die den Kopf eines legendären kanadischen Wildtiers mit unerreichter Brillanz und Detailtreue zeigt und fast an eine Skulptur erinnert. Die wunderschöne Münze wird neben weiteren innovativen Produkten ab sofort verkauft.

Eine weitere Weltneuheit der Mint ist die 2019 $20 Fine Silver Coin - Lights of Parliament Hill. Diese Münze ist mit der eigenentwickelten "Colour Reveal"-Technologie veredelt. Unter UV-Licht erstrahlt ein farbenfrohes Foto des Friedensturms in Ottawa in einzigartiger Detailtreue. Dieser Effekt ist eine realistische Wiedergabe der "Northern Lights"-Show, die jedes Jahr hunderttausende Besucher für ein unvergessliches Nachtspektakel auf Ottawas Parlamentshügel lockt.

Auch die von Tony Bianco gestaltete 2019 $20 Fine Silver Coin - Sky Wonders: "Steve" produziert einen UV-Effekt. Unter Schwarzlicht zeigt die Münze ein ungewöhnliches Himmelsphänomen, das in Kanada 2016 zum ersten Mal beobachtet wurde: ein schmales Band aus grünem und violettem Licht neben dem Nordlicht, erzeugt durch einen Ionendrift geladener Teilchen unterhalb der Polarlichtzone, die extrem schnell durch die Atmosphäre schweben.

Neben diesen einzigartigen Münzen machen in diesem Monat noch weitere fein gearbeitete Kreationen ihr Debut:

- Die 2019 $250 Fine Silver Coin - 100th Anniversary of CN, eine längliche, gewölbte Münze mit dem klassischen Bild einer Dampflok, die durch die kanadischen Rockies tuckert, entworfen von Münzdesigner Matt Bowen und mit außergewöhnlich hoher Reliefprägung; - Die $20 Fine Silver Coin - Second World War Battlefront Series: The Battle of the Scheldt, eine Kreation der Thunder Bay-Künstlerin Mary McPherson; - Die 2019 $10 Pure Gold Coin - 100th Anniversary of the Last Issued Sovereign zur Erinnerung an die letzten britischen Sovereign-Münzen, die 1919 in Ottawa geprägt wurden; - Die 2019 $20 Fine Silver Coin Norse Gods - Frigg, die letzte Münze in einer Serie der Designerin Alexandra Lefort; - Die teilvergoldete 2019 5-Ounce Fine Silver Big Coin Series: 1-Cent Coin; - Das 2020 Pure Gold Fractional Set, das erste von der Mint herausgegebene Set aus vier Goldmünzen mit einer Reinheit von 99,999 %; jeder Künstler benutzt ein Hologramm, um das Ahornblatt-Design des Künstlers Luc Normandin hervorzuheben; - Das 2019 Fine Silver Classic Canadian Coin and Medallion Set, eine neue Kollektion von Umlaufmünzen, reproduziert in reinem Silber mit Farbakzenten auf den rückwärtigen Designs; - Das 2019 Canadian Circulation Set - Everlasting Icons, ideal für junge Sammler; enthält alle derzeit in Kanada umlaufenden Münzen neben einem von Darren Booth gestalteten 50-Cent-Stück, das im Dunkeln leuchtet; - Die 2019 $30 Fine Silver Coin - Golden Reflections: Predator and Prey - Orca and Sea Lions, eine vollvergoldete Münze aus der Hand des Wildlife-Künstlers W. Allan Hancock; - Die 2019 $350 Pure Gold Coin - Canadian Wildlife Portraits: The Cougar, eine Sammlermünze aus 99,999 % Reingold in streng limitierter Auflage des Künstlers Denis Mayer Jr.; - Zwei neue lotusförmige Kreationen der Three Degrees Creative Group, mit der das Jahr der Ratte auf einer 2020 $2.500 Pure Gold Coin und einer 2020 $15 Fine Silver Coin gefeiert wird; - Drei neue 2020-datierte Designs des Künstlers Aries Cheung zum Jahr der Ratte: eine $150 Gold Coin, eine $15 Fine Silver Coin und eine $10 Fine Silver Coin; - Die 2019 $3 Fine Silver Coin - Celebrating Canadian Fun and Festivities - Folk Music aus der Hand von Steve Hepburn; und - Die 2019 $5 Fine Silver Coin - Zodiac Series: Virgo, entworfen von Jori Van Der Linde.

Für Prägungen, Preise und detaillierte Hintergrundinformationen zu jedem Produkt besuchen Sie die Seite "Shop" auf www.mint.ca. Bilder der Münzen finden Sie hier.

Alle diese Produkte können direkt bei der Mint unter 1-800-267-1871 in Kanada, 1-800-268-6468 in den USA oder auf der Website der Mint bestellt werden. Die Münzen sind auch in den Boutiquen der Royal Canadian Mint in Ottawa und Winnipeg sowie über unser weltweites Netz von Händlern und Distributoren, einschließlich der teilnehmenden kanadischen Postfilialen erhältlich.

Informationen zur Royal Canadian Mint

Die Royal Canadian Mint ist eine sogenannte Crown Corporation, die für die Prägung und den Vertrieb der kanadischen Umlaufmünzen verantwortlich ist. Die Mint ist als eines der größten und vielseitigsten Münzämter der Welt anerkannt. Sie bietet eine breite Palette von spezialisierten, hochwertigen Münzprodukten und damit verbundene Dienstleistungen auf internationaler Ebene an. Weitere Informationen über die Mint, ihre Produkte und Dienstleistungen finden Sie unter www.mint.ca. Folgen Sie der Mint auf Twitter, Facebook und Instagram.

Alex Reeves, Senior Manager, Public Affairs, Tel.: (613) 884-6370, reeves@mint.ca

Original-Content von: Royal Canadian Mint (RCM), übermittelt durch news aktuell