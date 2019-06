Royal Canadian Mint (RCM)

Royal Canadian Mint und United States Mint bringen gemeinsam das Münzenset "Joint Pride of Two Nations" heraus

Ottawa, Ontario (ots/PRNewswire)

Zur Feier der außergewöhnlichen Geschichte Kanadas und der friedlichen Koexistenz mit den Vereinigten Staaten gibt die kanadische Münzanstalt Royal Canadian Mint, stolz bekannt, dass sie die limitierte Ausgabe von Pride of Two Nations (Stolz zweier Nationen) herausbringt, ein Zwei-Münzen-Set, das in Zusammenarbeit mit der Münzanstalt der USA, der United States Mint, geschaffen wurde. Dieses Münzenset mit numismatischen Darstellungen der berühmten Entwürfe kanadischer und amerikanischer Bullion-Münzen wird am 3. Juli 2019 der Öffentlichkeit zugänglich sein.

"Das Ahornblatt und der Adler sind stolze Symbole unserer benachbarten Staaten, die seit mehr als 150 Jahren gemeinsam wachsen und gedeihen", sagte Marie Lemay, Präsidentin und CEO der Royal Canadian Mint. "Wir sind stolz darauf, dass die gleichen Embleme, die auf unseren berühmten Bullion-Münzen Silver Maple Leaf und Silver Eagle zu finden sind, in einem inspirierenden neuen Münzenset zusammengeführt werden konnten, das die besondere Verbindung zwischen Kanada und den Vereinigten Staaten feiert."

Das Set enthält eine spezielle numismatische Version einer Silver-Maple-Leaf-Münze mit einem modifizierten Proof-Finish und einem Reverse-Design sowie eine American-Eagle-Silbermünze mit 1 Unze Silber von der United States Mint mit einem verbesserten Reverse-Proof-Finish. Beide Ausführungen gibt es bei diesen Münzen zum ersten Mal.

Die Rückseite der Silver-Maple-Leaf-Münze zeigt Walter Otts klassisches Zuckerahorn-Design, das erstmals 1979 kreiert wurde. Dieses Symbol der Maple-Leaf-Familie unter den Bullionmünzen der Münzanstalt ruht auf einem Hintergrund von radialen Linien und wird am äußeren Rand von einem Muster aus Sternen und Ahornblättern umrahmt. Das gleiche Muster umgibt Susanna Blunts Bildnis Ihrer Majestät Königin Elizabeth II. auf der Vorderseite.

Die Vorderseite (Kopfseite) der American-Eagle-Silbermünze mit 1 Unze Silber zeigt Adolph A. Weinmans Figur der weit ausschreitenden "Walking Liberty" mit ausgestrecktem rechten Arm, eingehüllt in die Falten der mit Sternen übersäten Flagge, und Lorbeer- und Eichenzweige auf ihrer linken Seite. Die Kehrseite der Münze (Revers) zeigt einen heraldischen Adler mit Schild, der mit seiner rechten Klaue einen Olivenzweig und mit seiner linken Pfeile umklammert.

Diese atemberaubenden numismatischen Münzen sind in einem speziellen Muschelgehäuse verpackt, das mit den Logos der Royal Canadian Mint und der US Mint versehen ist. Im Inneren sorgt ein Zertifikat mit Bildern der kanadischen und amerikanischen Flaggen für einen auffälligen Hauch von Farbe.

Bilder des Münzensets "Pride of Two Nations" finden Sie hier.

Limitierte Stückzahl von 10.000 und im Einzelhandel für 189,95 CAD erhältlich. Dieses Produkt kann ab dem 3. July 2019 direkt bei der Royal Canadian Mint bestellt werden: telefonisch unter 1-800-267-1871 in Kanada, 1-800-268-6468 in den USA und auf der Website der Münzanstalt. Das Münzset ist außerdem in den Boutiquen der Royal Canadian Mint in Ottawa und Winnipeg, über das globale Händler- und Vertriebspartnernetzwerk der Münzanstalt sowie bei den teilnehmenden Stellen der Canada Post erhältlich.

Über die Royal Canadian Mint

Die Royal Canadian Mint ist das Unternehmen der Krone, das für die Prägung und den Vertrieb der Münzen, die in Kanada im Umlauf sind, verantwortlich ist. Die Münzanstalt gilt als eine der größten und vielseitigsten Münzanstalten weltweit. Sie bietet eine breite Palette an spezialisierten, hochwertigen Münzprodukten und damit zusammenhängenden Dienstleistungen in internationalem Maßstab. Nähere Informationen zur Royal Canadian Mint sowie deren Produkten und Dienstleistungen finden Sie auf www.mint.ca. Folgen Sie der Mint auf Twitter , Facebook und Instagram .

Über die United States Mint

Die United States Mint wurde 1792 vom Congress (gesetzgebende Versammlung der USA) gegründet, und 1873 wurde die Mint dem Department of the Treasury (Finanzministerium) unterstellt. Als einziger Hersteller von Münzen, die als gesetzliches Zahlungsmittel anerkannt sind, ist die Mint für die Herstellung der Umlaufmünzen für Gewerbe und Handel in der gesamten Nation verantwortlich. Die Münzanstalt stellt auch numismatische Produkte her, einschließlich Proof-, nicht in Umlauf gebrachter und Gedenkmünzen, Goldmedaillen des Kongresses, Silber- und Bronzemedaillen sowie Bullionmünzen aus Silber und Gold. Ihre numismatischen Programme sind selbsttragend und verursachen den Steuerzahlern keine Kosten.

Pressekontakt:

Alex Reeves,

Senior Manager, Public Affairs,

Tel.: +1 (613) 884-6370,

reeves@mint.ca

Original-Content von: Royal Canadian Mint (RCM), übermittelt durch news aktuell