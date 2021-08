Milupa Nutricia GmbH

Meine Lieblingsrezepte für Groß und Klein

Kochbuch von Miriam Neureuther mit 23 Rezepten, abgestimmt auf die speziellen Bedürfnisse von Babys, Kleinkindern und der ganzen Familie

Die ehemalige Profi-Wintersportlerin Miriam Neureuther hat das Kochbuch "Meine Lieblingsrezepte für Groß und Klein" veröffentlicht. Die Rezepte wurden gemeinsam mit der wissenschaftlichen Expertise von Milupa, dem Hersteller für Säuglingsnahrungen, Kindermilchen und Breien entwickelt. Neben schnell umsetzbaren und abwechslungsreichen Rezeptideen für Babys und Kleinkinder vom fünften bis 24. Monat zeigt das Buch zudem, auf welche Nährstoffe bei den Mahlzeiten besonders geachtet werden muss. Das Buch ist seit dem 16. August hier im Milupa Online-Shop erhältlich.

Ernährung in den ersten Jahren: entscheidender Grundstein für die Gesundheit der Kleinsten

Gerade die Ernährung in den ersten beiden Lebensjahren von Babys und Kleinkindern - vom Beginn der Schwangerschaft an bis zum Ende des zweiten Lebensjahres - sind für ein langes und gesundes Leben wichtig. Muttermilch bietet dem Baby alles, was es für einen optimalen Start ins Leben benötigt: essenzielle Nährstoffe wie Eiweiße, Kohlenhydrate, Fette und Vitamine. "Und auch nach der Stillzeit benötigen die Kleinen eine ausgewogene und altersgerechte Ernährung. Als Mama weiß ich, dass es gerade im stressigen Alltag nicht immer leicht ist, gesund und ausgewogen zu kochen und gleichzeitig auf eine optimale Nährstoffversorgung zu achten", sagt die zweifache Mutter Miriam Neureuther. "Deshalb ist es mir so wichtig, Eltern mit Rezepten für den Start ins Familienleben zu unterstützen - gesund, frisch, regional und dabei schnell, einfach und lecker".

23 Rezepte für das erste Geschmacksabenteuer

Um die Vorlieben der Kleinen zu entdecken, gilt: In der Ruhe liegt die Kraft. Jedes Kind entwickelt sich in seinem eigenen Tempo. Mit viel Ausprobieren und ohne Druck können die Vorlieben auf spielerische Art und Weise entdeckt werden. Ob Frühstücksbowl, Bananeneis, Getreidebrei oder Baby-Pfannkuchen - die Rezepte aus dem Buch bieten abwechslungsreiche Geschmacksvarianten mit frischen Zutaten wie Mango, Kürbis oder Sanddorn und können durch weitere Zutaten ergänzt oder ausgetauscht werden, um dauerhaft neue kulinarische Welten zu eröffnen.

Kompetenter Partner mit wissenschaftlicher Expertise

Bereits seit 2020 begleiten Miriam Neureuther und ihr Mann Felix die Marke Milupa als Markenbotschafter. "Die Zusammenarbeit liegt mir und uns sehr am Herzen. Seit genau 100 Jahren begleitet Milupa die natürliche Entwicklung von Babys und Kleinkindern und besitzt eine unglaubliche Ernährungsexpertise", so Miriam Neureuther. "Das gemeinsame Kochbuch ermöglicht uns nicht nur, Eltern einfache aber gleichzeitig tolle Rezeptideen mit auf den Weg zu geben, sondern diese mit wertvollem Wissen rund um die Gesundheit der Kleinen zu untermauern."

Mama & Co.-Beratung: Unterstützung 24/7

Wer Unterstützung benötigt oder Fragen zur Ernährung der Kinder hat, dem steht die Milupa Mama & Co.-Beratung in allen Belangen der Kinderernährung rund um die Uhr per Telefon, WhatsApp, E-Mail und unter milupa.de/ueber-milupa/mama-co-beratung.html zur Seite. Hier beraten erfahrene Ernährungswissenschaftlerinnen, Hebammen, eine Krankenschwester und eine Stillberaterin mit Fachkunde oder bieten einfach nur ein offenes Ohr.

Über Nutricia Milupa

Nutricia Milupa hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Lebensqualität der Menschen durch bestmögliche Ernährung zu verbessern - in den ersten 1.000 Lebenstagen ebenso wie in kritischen Abschnitten des Lebens mit besonderen medizinischen Anforderungen.

Das Portfolio umfasst zahlreiche bekannte Marken (u.a. Aptamil, Milupa, Neocate, Fortimel, Nutrison) mit insgesamt 380 Produkten. Es reicht von Säuglingsmilchen und Breien über spezielle Produkte bei Frühgeburtlichkeit, Gedeihstörung oder Nahrungsmittelallergien bis hin zu Trink- und Sondennahrungen zur Therapie von krankheitsbedingter Mangelernährung bei chronischen Erkrankungen, Altersgebrechlichkeit oder Krebs. Auch hochspezialisierte Produkte für seltene erbliche Stoffwechselstörungen zählen zum Portfolio. Seit jeweils mehr als 30 Jahren bietet Nutricia Milupa zudem eine spezielle Beratung für Eltern sowie ein Ernährungsteam zur medizinischen Versorgung zuhause an.

Mit den Standorten Frankfurt und Erlangen gehört Nutricia Milupa zum führenden internationalen Lebensmittelunternehmen Danone. Danone ist davon überzeugt, dass die Gesundheit der Menschen und die des Planeten untrennbar miteinander verbunden sind und hat deshalb als französische "Entreprise à Mission" soziale, gesellschaftliche und umweltpolitische Ziele in der Unternehmenssatzung verankert. Darüber hinaus strebt Danone an als eines der ersten multinationalen Unternehmen B-Corp zertifiziert zu werden. Mit mehr als 100.000 Mitarbeitern und Produkten, die in über 120 Ländern verkauft werden, erzielte Danone 2020 einen Umsatz von 23,6 Milliarden Euro. Weiterführende Informationen stehen unter www.danone.de zur Verfügung.

