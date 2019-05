OKEx

OK Jumpstart startet nächste Woche den 2. Token-Verkauf für ALLIVE (ALV)

Malta (ots/PRNewswire)

OKEx, eine weltweit führende Tauschbörse für digitale Assets mit Sitz in Malta, gab heute Details zu ALLIVE (ALV), dem zweiten OK Jumpstart-Projekt, und dem Token-Verkauf bekannt. Der Token-Verkauf für ALV auf OK Jumpstart beginnt am 16. Mai 2019, 5:00 Uhr (UTC, CET+1).

Ein Zeitalter intelligenter Gesundheit unter Anwendung der Blockchain- und KI-Technologie

ALLIVE ist ein "intelligentes Gesundheitsökosystem unter Verwendung der Blockchain-Technologie", mit dem standardisierte Formate für die Integration von Gesundheitsdaten erreicht, der gleichzeitige Zugriff vieler Nutzer unterstützt, Datenschutz über dezentralen, verschlüsselten Speicher gewährleistet und die Erweiterungskompatibilität unterstützt werden sollen. Das ALLIVE-Team arbeitet seit August 2018 mit Ontology zusammen, um die Zusammenarbeit und die Datenfreigabe zwischen Unternehmen zu vereinfachen. Mithilfe einer solchen Partnerschaft sollen ein dezentrales Gesundheitsökosystem und ein intelligentes Blockchain-Netzwerk entstehen.

"OK Jumpstart bewertet wie gewohnt das Potenzial aller Unterstützungsprojekte und ALLIVE nutzt die Grundlagen der Blockchain-Technologie und überträgt sie auf neue Anwendungsfälle. An diesem idealen Beispiel zeigt sich, wie Technologie Gesundheitsverfahren transformieren und unser Leben verbessern kann. So können den Ärzten z. B. schneller medizinische Datensätze für den Zugriff bereitgestellt werden, ohne den Schutz persönlicher Daten zu gefährden", erklärte Andy Cheung, Betriebsleiter von OKEx. "Wir haben deutlich gemerkt, welch' riesigen Zuwachs die Blockchain-Technologie für unsere Finanzsysteme bringt, aber die Leistungsfähigkeit von Blockchain ist grenzenlos. Mit dieser Technologie können wir eine nachhaltige, intelligente Gesundheits-Community gründen und damit das Gesundheitsökosystem so verbessern, dass es für jeden zugänglich und erschwinglich ist. "

Im Allgemeinen zeigt die älter werdende Bevölkerung eine größere Tendenz zu chronischen Krankheiten oder neuen Krankheiten. Teure medizinische Lösungen oder zielgerichtete Behandlungen sind daher möglicherweise nicht für jeden bezahlbar.

Bei den ständig steigenden Gesundheitskosten kann die Blockchain-Technologie die Bewältigung medizinischer und finanzieller Herausforderung erheblich erleichtern. Darüber hinaus können die kontinuierlichen Fortschritte in der nächsten Zukunft eine Grundlage für ein bezahlbares, zugängliches Gesundheitsökosystem höchster Qualität bilden.

Erweiterte Verkaufsregeln für Token von OK Jumpstart

Wie bereits beim letzten Token-Verkauf hat OKEx einige Änderungen eingeführt, um mehr Nutzern die Teilnahme zu ermöglichen.

Der Prozess der Zeichnungszuteilung bleibt unverändert, wobei OKB der einzige akzeptierte Zeichnungs- und Abwicklungstoken ist. Die Zeichnung erfolgt in zwei Sitzungen.

Interessierte Teilnehmer müssen durchschnittlich 15 Tage lang mindestens 500 OKB halten, um zur Teilnahme am Token-Verkauf zugelassen zu werden. Jeden Tag wird zu einem zufällig ausgewählten Zeitpunkt eine Momentaufnahme aller Konten erstellt. Je mehr OKG eine Person hält, desto höher wird die Abwicklung bewertet. (Tipps: Mit >= 2.500 OKB über durchschnittlich 15 Tage kann der höchste Zuteilungskoeffizient erzielt werden.)

1. Sitzung: Überzeichnungsgrenze

Die Sitzungszeit ist auf 10 Minuten begrenzt. Die Sitzung kann jedoch früher beendet werden, wenn die Überzeichnungsgrenze erreicht ist.

(NEU) 2. Sitzung: KEINE Überzeichnungsgrenze

Die Sitzungszeit ist auf 10 Minuten begrenzt. Nutzer, die in diesem Zeitrahmen erfolgreich zeichnen, sind an der Teilnahme an der Zeichnung berechtigt.

Die Zuteilungsberechnung und das Zeichnungsergebnis werden nach Sitzungsende bekannt gegeben. Die Token-Zuteilung der 1. und 2. Sitzung wird in jeder Runde bei den Bekanntgaben zu den Token-Verkäufen veröffentlicht.

Auf Twitter unter OKEx und OK Jumpstart erhalten Sie immer aktuelle Informationen.

Informationen zu OK Jumpstart

OK Jumpstart, die Token-Verkaufsplattform von OKEx, soll vielversprechende Projekte finanzieren und junge Unternehmer durch einen zuverlässigen Token-Verkauf an einen globalen Kundenstamm unterstützen. OKB ist der einzige von OK Jumpstart akzeptierte Token.

Das Modell des Token-Verkaufs soll ein ideales Verfahren sein, damit Qualitätsprojekte und junge Unternehmen schnell durchstarten können. Alle auf OK Jumpstart durchgeführten Projekte werden auf unserem Spotmarkt gelistet, und Projekte mit außergewöhnlicher Performance erhalten sogar die Möglichkeit, auf unseren C2C- und Derivatmärkten gelistet zu werden.

Informationen zu OKEx

OKEx ist eine weltweit führende Asset-Tauschbörse mit Sitz in Malta, die globalen Händlern mit Blockchain-Technologie Trading-Services für zahlreiche digitale Assets anbietet, darunter Token-Handel, Terminhandel, den Handel mit Swap-Geschäften und den Handel mit Indextrackern. Derzeit bietet die Börse 400 Token- und Terminhandelspaare an, mit denen Nutzer ihre Strategien optimieren können. Die Plattform stellt eine sichere, zuverlässige und stabile Umgebung für den Handel mit digitalen Assets zur Verfügung und wird von Millionen von Kunden in über 200 Ländern und Regionen genutzt.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/885201/OK_Jumpstart.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/738615/OKEx_Logo.jpg

Pressekontakt:

Vivien Choi

+852-62845786

Original-Content von: OKEx, übermittelt durch news aktuell