OKEx, die Top-Börse für Kryptowährungen, dehnt seinen Fiat-to-Token-Handel auf europäischen Märkten mit Euro, Lira und Rubel aus

Treffen sie OKEx auf der Paris Blockchain Week vom 16.-17. April

"Wir verfolgen das Ziel, eine robuste Umgebung für Krypto-Währungen aufzubauen, und das ist auch der Grund, warum wir niemals aufhören werden, zu wachsen und die Akzeptanz von Krypto-Währungen weiter zu fördern. Wir verfolgen außerdem gespannt diese Expansion, zumal unsere C2C-Plattform den Kauf und Verkauf von digitalen Assets in ganz Europa mit den jetzt neu unterstützen Währungen weiter anheizt", sagte Andy Cheung, Leiter des Geschäftsbetriebs von OKEx. "Dies ist ein riesiger Schritt nach vorne. Unter dem Eindruck der jüngsten Preisrallye beim Bitcoin sendet der gesamte Markt der Krypto-Währungen derzeit starke Signale aus. Angesichts des derzeitigen Bullenmarkts glauben wir fest an das Wachstum und die Weiterentwicklung der Blockchain-Technologie."

Neue Währungen - Euro, Türkische Lira und Russischer Rubel in den C2C-Handel aufgenommen

Der Handel mit Euro (EUR), Türkischer Lira (TRY) und Russischem Rubel (RUB) ist ab sofort auf der C2C-Plattform von OKEx möglich. Nutzer können jetzt eine Order mit dem gewünschten Wechselkurs und der gewünschten Bezahlmethode platzieren, wodurch sie virtuelle Vermögenswerte mit Fiatwährungen kaufen oder verkaufen und so in den Genuss der Vorteile eines Markts mit geringer Volatilität ohne Transaktionskosten* kommen können. Der OKEx-Dienst für den C2C-Handel ist mittlerweile eines der beliebtesten Angebote. Hierbei steht eine dezentralisierte Plattform für den Kauf und Verkauf von Bitcoin (BTC), Tether (USDT), Ethereum (ETH) und Litecoin (LTC) zur Verfügung.Um auf der C2C-Plattform zu handeln, müssen Nutzer zunächst ein paar einfache Schritte erledigen, wie etwa eine KYC-Verifizierung auf Stufe 1 und zudem die Verlinkung mit einem gültigen lokalen Bankkonto und einer Handynummer.

Zur Verbesserung des Nutzererlebnisses bietet OKEx jetzt auch Unterstützung in einer Vielzahl von Sprachen an, wobei auf seiner Website derzeit Support in zehn Sprachen zur Verfügung steht: Englisch, Türkisch, Deutsch, Traditionelles Chinesisch, Spanisch, Französisch, Russisch, Thai, Vietnamesisch und Indonesisch.

Weltweite Rekrutierung von ausgewiesenen C2C-Händlern

Für Anfänger im Bereich digitale Assets stellt der C2C-Handel eine ideale Plattform dar, um sich mit dem Markt für digitale Vermögenswerte vertraut zu machen. Für professionelle Nutzer gibt es ein Programm für ausgewiesene C2C-Händler, das speziell für diese entwickelt wurde und exklusive Privilegien gewährt, wie:

- Steigerung des Datenverkehrs: Erhöhter Datenverkehr, der durch die Handelsplattform von OKEx und andere offizielle Kanäle gesteigert wird - Unterstützung für Privatkunden: exklusiver Kundensupport für Händler - Premium-Kennzeichnung: Eine exklusive "V"-Kennzeichnung des Nutzernamens, um hohe Vertrauenswürdigkeit anzuzeigen - Unterschiedliche Privilegien: Unterstützung für ein breites Spektrum an Diensten für den Handel, Möglichkeiten für Werbung und Dienstleistungen für einen flexiblen Handel - Priorität bei der Anzeige in Order-Büchern - Möglichkeit, nach Wusch Filter für Gegenparteien zu setzen

Weitere Informationen zur weltweiten Rekrutierung von ausgewiesenen C2C-Händlern finden Sie hier.

Um mehr über den C2C-Handel von OKEx zu erfahren, klicken Sie bitte hier.

*Außer beim Handel mit CNY

Informationen zu OKEx

OKEx ist eine weltweit führende Börse für digitale Vermögenswerte mit Firmensitz in Malta. Das Unternehmen bietet Händlern in aller Welt umfassende, auf digitale Vermögenswerte bezogene Handelsdienstleistungen per Blockchain-Technologie an, darunter Token-Handel, den Handel von Futures, Perpetual-Swap-Handel und Index-Tracker. Aktuell bietet die Börse mehr als 400 Paarungen für Token- und Terminhandel, die es den Nutzern ermöglichen, ihre Strategien zu optimieren. Die Plattform bietet eine sichere, zuverlässige und stabile Umgebung für den Handel mit digitalen Vermögenswerten und unterstützt Millionen Kunden aus über 200 Ländern und Regionen.

