The Saudi Development and Reconstruction Program for Yemen

Al Jabir: 60 junge Saudis sammeln Erfahrung in Konfliktstabilisierung und -management

Der saudische Botschafter im Jemen Mohammed bin Saeed Al Jabir, Chef des saudischen Entwicklungs- und Wiederaufbauprogramms für den Jemen (SDRPY), sagte heute, dass in Zusammenarbeit mit den Amerikanern mehr als 60 junge Fachkräfte aus verschiedenen Ministerien des Königreichs zum Thema Konfliktstabilisierung und -eindämmung geschult wurden.

Ziel der Schulungsinitiative ist es, Fachkräfte auf die praktische Arbeit bei der Lösung komplexer und festgefahrener Streitthemen in Konfliktgebieten vorzubereiten und die Entwicklung des Jemen zu fördern.

Dies sagte Al Jabir am Sonntagmorgen in seiner Rede zum Auftakt des 2. vom SDRPY organisierten Stabilisierungs-Workshops in Anwesenheit des US-Botschafters im Jemen Christopher Henzel und einer Delegation des Büros für Konflikt und Stabilisierung des US-Außenministeriums. Saudi-Arabien war durch SDRPY-Personal vertreten.

Al Jabir nannte den Erfolg des ersten Workshops ein Beispiel für die starke Partnerschaft zwischen den USA und Saudi-Arabien, die sich positiv auf das internationale Klima auswirkt.

Schwerpunktthema des Workshops, der bereits zum zweiten Mal stattfindet, ist die Bedeutung von Stabilität und größeren Bemühungen um Stabilisierung, um Konflikte einzudämmen, die eine internationale Bedrohung darstellen und sowohl nationale als auch regionale Stabilisierungsinitiativen erschweren.

