SDRPY nimmt an Workshop für humanitäre Operationen im Jemen teil, der von Saudi-Arabien geführtem Koalitionskommando ins Leben gerufen wurde

Das Saudi Development and Reconstruction Program for Yemen (SDRPY) nimmt an dem "JFC Humanitarian Operations Workshop" teil, der über vier Tage vom Joint Forces Command (JFC) der Koalition zur Wiederherstellung der Legitimität im Jemen organisiert wird. An der Eröffnung am Montag nahmen S.R.H. Generalmajor Fahad bin Turki bin Abdul Aziz Al Saud, Commander des JFC, S.E. Mohammed bin Saeed Al Jabir, Botschafter des Hüters der beiden Heiligen Moscheen im Jemen und Generalinspektor der SDRPY, sowie mehrere hochrangige Koalitionsbeamte teil.

Bei der Eröffnung betonte Maj.-Gen. Prinz Fahad bin Turki, dass die von Saudi-Arabien geführten Militäroperationen in erster Linie auf den Schutz des jemenitischen Volkes ausgerichtet seien.

"Jegliche Handlung, die dazu beiträgt, den Lebensstandard unserer Brüder und Schwestern im Jemen zu erhöhen und zur Entwicklung und Stabilität für sie beizutragen, ist eine positive Handlung", sagte Prinz Fahad bin Turki. "Es ist in der Tat wichtiger als eine Militäraktion."

Amb. Al Jabir seinerseits sagte, dass der Workshop zu einer Zeit stattgefunden habe, als SDRPY bereits mit der jemenitischen Regierung zusammenarbeitete, um Frieden zu erzielen und die humanitäre Phase der Operationen mit der Entwicklungsphase zu verbinden.

"Mehrere wichtige Sektoren in verschiedenen jemenitischen Gouvernements werden im Einklang mit einer Strategie und Vision einbezogen, die das Wohlergehen des jemenitischen Volkes an die erste Stelle setzt", stellte der saudische Gesandte im Jemen fest. "Diese Strategie trägt dem Bedarf an Dienstleistungen Rechnung, reduziert die Arbeitslosigkeit, mobilisiert die Wirtschaft und stabilisiert die Währung durch die saudische Einlage von 3,2 Milliarden US-Dollar bei der Zentralbank des Jemen."

Amb. Al Jabir hob die Rolle von SDRPY bei der Stromversorgung der jemenitischen Kraftwerke in Raten von 180 Mio. USD hervor, "die dazu beitragen, Häuser und Geschäfte zu beleuchten und für über 18 Mio. Menschen Netzstrom zu erzeugen". Dies habe sich in der "Wiederbelebung des wirtschaftlichen und sozialen Lebens im Jemen" und der spürbaren Unterstützung der jemenitischen Regierung bei der Auszahlung der Gehälter niedergeschlagen.

Da die Entwicklung "nur unter Bedingungen der Sicherheit und Stabilität erreicht werden konnte", fügte der Botschafter hinzu, hat SDRPY in befreiten Gebieten, die 85 % des jemenitischen Territoriums ausmachen, sofort Projekte gestartet und beschleunigt nun deren Umsetzung, um den vorrangigen Bedürfnissen in allen Provinzen gerecht zu werden. Dazu gehören die Reform des Grenzschutzes und des Sicherheitssektors sowie die Rehabilitation von Polizei und Kommunalbehörden.

SDRPY führt Projekte in sieben Sektoren durch - Gesundheitswesen, Bildung, Verkehr, Wasserversorgung, Elektrizität, Sicherheit, Landwirtschaft und Fischerei - in Abstimmung mit den lokalen jemenitischen Behörden und in Zusammenarbeit mit jemenitischen Unternehmen, um die jemenitische Wirtschaft zu unterstützen und Arbeitsplätze zu schaffen. Projekte zur Unterstützung der Ernährungssicherheit Landwirtschaft, Fischerei und Viehzucht, die mehr als 70 % des Einkommens der Jemeniten ausmachen.

Im Rahmen der Entwicklungsphase arbeitet SDRPY mit jemenitischen Partnern wie dem Small and Micro Enterprise Promotion Service (SMEPS), der Teil des Sozialfonds für Entwicklung im Jemen ist, mit internationalen Partnern wie der Weltbank und der Islamischen Entwicklungsbank sowie mit Agenturen der Vereinten Nationen, einschließlich der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation (FAO) und des Welternährungsprogramms (WFP), zusammen, um Initiativen zur Unterstützung der Gemeinschafts- und Wirtschaftsentwicklung zu entwickeln.

