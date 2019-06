The Saudi Development and Reconstruction Program for Yemen

Saudisches Entwicklungs- und Wiederaufbauprogramm für den Jemen eröffnet Büro in Provinz Saada

Saada, Jemen (ots/PRNewswire)

Das "Saudi Development and Reconstruction Program for Yemen" (SDRPY, Saudisches Entwicklungs- und Wiederaufbauprogramm für den Jemen) hat im Gouvernement Saada nördlich von Sanaa (Hauptstadt Jemens) ein Büro eröffnet. Saeed Alzahrani wurde zum Büroleiter für Saada bestellt.

Mohammed bin Saeed Al Jaber, Aufseher des SDRPY und saudischer Botschafter in Jemen, erklärte in einer Pressemitteilung: "Die Eröffnung des Büros in der Provinz Saada ist Teil des Entwicklungsprogramms, das sich auf alle jemenitischen Provinzen und jeden Winkel in der verbrüderten Republik Jemen erstreckt. Saada gehört zu den Gouvernements, die am Saudischen Entwicklungs- und Wiederaufbauprogramm für den Jemen teilnehmen und ihre Überzeugung zum Ausdruck gebracht haben, wie wichtig dieses Programm für die gesamte Bevölkerung Jemens ist."

Al Jaber verwies auf den bisherigen Erfolg des SDRPY: In nur 9 Monaten wurden bereits mehr als 68 Entwicklungsprojekte in sieben lebensnotwendigen Sektoren initiiert oder umgesetzt, darunter Gesundheit, Bildung, Landwirtschaft und Fischereien, Wasser, Strom, Verkehr sowie Sicherheit und Wohnungsbau. Nach seinen Worten wurde mit dem Programm nicht nur die jemenitische Bevölkerung in diesen Sektoren, sondern zusätzlich die Regierung im Jemen durch Ölderivate im Wert von monatlich 60 Mio. USD unterstützt, wodurch sich die Finanzsituation im Staat Jemen deutlich entspannt hat. Durch das monatliche Förderprogramm konnten Kraftwerke am Netz bleiben, und das Problem häufiger Stromausfälle in den meisten jemenitischen Provinzen wurde beseitigt.

Er fügte hinzu, dass im Saada-Büro des SDRPY bereits Projektbesichtigungen stattgefunden haben, beispielsweise in den Direktionen Wadi Al Fara and Kataf im Gouvernement Saada. Ziel ist eine Lageeinschätzung in diesen Bezirken, damit den hilfsbedürftigen Jeminiten sofort geholfen werden kann.

SDRPY-Büroleiter in Saada Saeed Alzahrani selbst hat in den vergangenen zwei Tagen Straßen, Brücken, Bauernhöfe, Brunnen, Schulen, Gesundheitseinrichtungen und Elektrizitätswerke sowie das zerstörte Zentrum für Islamstudien Dar Al Hadith im Abu Jbara-Tal besichtigt.

