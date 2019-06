PKFARE

PKFARE-Team erhielt beim IATA Hackathon den Preis für die beste Nutzung der Iberia NDC-API

Madrid (ots/PRNewswire)

PKFARE hat beim IATA Air Industry Retailing Hackathon, der am 24. Juni in Madrid, Spanien, stattfand, den Preis für die "Beste Nutzung der Iberia NDC-API" (Best Usage of Iberia NDC API) erhalten.

Der IATA Hackathon soll neue, innovative Lösungen zur Verbesserung des Airline-Handels durch den Einsatz von NDC (New Distribution Capability)-APIs fördern. Der Hackathon umfasst die Vorbereitungsphase zur Ideenfindug, eine ununterbrochene Programmier-Session und einen Pitch der Idee vor einer Jury aus Branchenexperten und Mentoren.

Innerhalb von 28 Stunden entwickelte ein 3köpfiges Team von PKFARE, das als einziges in der engeren Wahl stehende Reisetechnikteam aus China teilnahm, innovative Funktionen, um die Iberia-Markentarife vollständig zu lesen und anzuzeigen und umfassende Inhalte und verschiedene Zusatzleistungen wie Lounges, WLAN, zusätzliche Gepäckinformationen sowie Möglichkeiten zur Unterstützung von Behinderten wie Rollstühle, Blindenhunde und mehr anzubieten und gleichzeitig ein angenehmes Benutzererlebnis zur Verfügung zu stellen.

"Dies ist wahrscheinlich das erste Mal, dass ein Reisetechnikunternehmen aus China diese Art von Anerkennung für die Implementierung des NDC-API erhält." Jason Sui, Senior Vice President und Mitbegründer von PKFARE: "Unser Hauptthema ist die Bereitstellung zentralisierter und personalisierter Angebote. Durch die Ansammlung verschiedener reisebezogener Inhalte und Einkaufsdaten durch KI- und Cloud-Berechnungen können Fluggesellschaften ihre Produkte durch die Verbindung mit PKFARE besser modellieren und personalisieren."

Mit NDC-Inhalten von NDC-Pilotfluggesellschaften wie American Airlines, Emirates und Finnair hat sich PKFARE zu einem der größten NDC-Aggregatoren in China entwickelt. PKFARE nimmt für sich in Anspruch, der fortschrittlichste und am einfachsten zu implementierende NDC-Zugang für Partner zu sein. Sie werden den Wert von NDC durch intelligente Verbindungen und Lösungen für weltweite Akteure der Reisebranche weiterentwickeln und zum Aufbau des Branchenökosystems beitragen.

Informationen zu PKFARE

PKFARE ist ein globales Zentrum für Reiseinhalte, ein führender Anbieter von Sourcing, Aggregation und Bereitstellung von Informationen über Flugtickets, Hotels und Unterkünfte, Bodentransport, Aktivitäten, Kreuzfahrten und Fähren sowie Mietwagen. PKFARE unterstützt globale Reiseveranstalter seit dem Jahr 2014 mit seinem globalen Vertriebsnetz, das mehr als 100 Länder und Gebiete abdeckt und Reiseinhalte von mehr als 600 Fluggesellschaften und 800.000 Hotels bietet. PKFARE basiert auf innovativer Technologie, bietet einen tadellosen mehrsprachigen Kundenservice und ein Zahlungsmodell in mehreren Währungen. Sie haben renommierte Branchenauszeichnungen erhalten und genießen außerordentliche Kundenzufriedenheit, da sie erfolgreich zur Umsatzsteigerung beitragen und die Risiken und Kosten des globalen Reiseverkehrs senken. PKFARE hat sich zum Ziel gesetzt, die Reisebedürfnisse aller Menschen zu erfüllen und mithilfe der intelligentesten Lösung zu vereinfachen. Erfahren Sie mehr unter www.pkfare.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/928407/PKFARE_award.jpg

Pressekontakt:

+86-13810227613

Original-Content von: PKFARE, übermittelt durch news aktuell