Yifan Li steigt als CFO bei Human Horizons ein

Human Horizons hat heute bekannt gegeben, dass Yifan Li (Frank Li) dem Unternehmen als Chief Financial Officer beigetreten ist. Herr Li wird direkt an Ding Lei, Chairman, Gründer und CEO von Human Horizons, berichten.

Herr Li ist eine erfahrene Führungskraft im Finanz- und Rechnungswesen und wechselt zu Human Horizons von der Zhejiang Geely Holding Group (ZGH), einem globalen Mobilitäts-Technologiekonzern mit Hauptsitz in Hangzhou. Als Vice President und Chief Financial Officer der Gruppe war Herr Li für die Finanzstrategie, die Unternehmensentwicklung und die industrielle Ökologiekette verantwortlich und hatte damit einen wesentlichen Anteil an Geelys ökologischem Gesamtkonzept als Automobilhersteller. Zuvor war er als Chief Financial Officer für verschiedene Unternehmen tätig, darunter Sanpower Group Co., Ltd. und China Zenix Auto International Co., Ltd.

"Wir freuen uns, Herrn Li im Team von Human Horizons begrüßen zu dürfen. Herr Li bringt eine Fülle von Erfahrungen im Finanz- und Rechnungswesen in den Bereichen globale Mobilität, Automobil und Technologie mit. Als CFO wird er eine wesentliche Rolle dabei spielen, uns dabei zu unterstützen, die Ambitionen von Human Horizons zum Leben zu erwecken, indem wir die Grenzen von intelligenten Fahrzeugen erweitern und die menschliche Mobilität neu definieren", sagte Ding Lei.

Im Rahmen des Overseas Senior Financial Talents Program der Stadtregierung von Shanghai war Herr Li zuvor stellvertretender Geschäftsführer der Abteilung Treasury & Finance der Shanghai Pudong Development Bank. Zuvor war er als Investmentbanker in der New Yorker Zentrale von JPMorgan Chase & Co. tätig.

Herr Li schloss sein Studium an der Fudan University mit einem Bachelor in Wirtschaftswissenschaften ab, bevor er seinen Master in Rechnungswesen an der University of Texas und seinen Master of Business Administration (MBA) an der University of Chicago Booth School of Business absolvierte. Er ist ein lizenzierter Certified Public Accountant (CPA) in den Vereinigten Staaten und ein Chartered Global Management Accountant (CGMA).

Als prominente Persönlichkeit im Finanz- und Rechnungswesen hat Herr Li eine Reihe von Auszeichnungen und Anerkennungen für seine Leistungen erhalten, darunter den 2016 CFO of the Year Award von Asset und den 2015 China CFO Annual Outstanding Contribution Award des Finanzministeriums.

Informationen zu HiPhi

HiPhi ist eine Premiummarke, die von Human Horizons geschaffen und von ihren Nutzern weiterentwickelt wurde. HiPhi X ist ein Elektrofahrzeug mit einer leichten Aluminium-Stahl-Hybridkonstruktion und nachhaltigen pflanzlichen Ledern und recycelbaren Materialien, die den nachhaltigen Charakter der EV-Produkte von Human Horizons unterstreichen.

Informationen zu Human Horizons

Human Horizons wurde gegründet für die Forschung und Entwicklung innovativer und führender intelligenter Mobilitätstechnologien sowie für die Industrialisierung zukunftsweisender intelligenter Fahrzeuge. Darüber hinaus baut Human Horizons intelligente Verkehrstechnologien auf und trägt zur Entwicklung intelligenter Städte bei, die die menschliche Mobilität weiter neu definieren werden.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die "zukunftsgerichtete" Aussagen darstellen können. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind an Begriffen wie "wird", "erwartet", "antizipiert", "strebt an", "zukünftig", "beabsichtigt", "plant", "glaubt", "schätzt", "wahrscheinlich" und ähnlichen Aussagen zu erkennen. Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen, einschließlich Aussagen über die Überzeugungen, Pläne und Erwartungen von Human Horizons, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten inhärente Risiken und Ungewissheiten. Eine Reihe von Faktoren könnte dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die folgenden: Die Strategien von Human Horizons, die künftige Geschäftsentwicklung sowie die Finanz- und Ertragslage von Human Horizons; die begrenzte Betriebsgeschichte von Human Horizons; Risiken im Zusammenhang mit Elektrofahrzeugen; die Fähigkeit von Human Horizons, Fahrzeuge von hoher Qualität und Attraktivität für die Kunden termingerecht und in großem Umfang zu entwickeln, herzustellen und auszuliefern; die Fähigkeit von Human Horizons, die Produktion in seinem Joint-Venture-Werk auszubauen; Produktmängel oder ein anderes Versagen von Fahrzeugen, die nicht wie erwartet funktionieren; die Fähigkeit von Human Horizons, die Marken Human Horizons und HiPhi aufzubauen; die Fähigkeit von Human Horizons, erfolgreich im Wettbewerb zu bestehen; die Fähigkeit von Human Horizons, ausreichende Auftragsbestände zu sichern; Änderungen der Verbrauchernachfrage und der staatlichen Anreize, Subventionen oder anderer günstiger staatlicher Maßnahmen; allgemeine wirtschaftliche und geschäftliche Bedingungen weltweit und in China sowie Annahmen, die den vorstehenden Ausführungen zugrunde liegen oder mit ihnen zusammenhängen. Alle Informationen in dieser Pressemitteilung beziehen sich auf das Datum dieser Pressemitteilung, und Human Horizons übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich.

