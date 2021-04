HUMAN HORIZONS

Human Horizons bestätigt: Vier HiPhi X-Modelle jetzt im Verkauf

Shanghai (ots/PRNewswire)

Human Horizons, das in Schanghai ansässige Unternehmen für neue Mobilität und intelligentes Fahren, das hinter dem ersten "sich entwickelnden Supercar-SUV der Welt", dem HiPhi X, steht, hat angekündigt, dass seine erste Generation von Autos in vier verschiedenen Varianten erhältlich sein wird. Alle vier werden mit einem 97-kWh-Akku ausgestattet sein. Das Unternehmen ist derzeit damit beschäftigt, seine Offline-Erlebnisläden zu eröffnen, ein umfassendes Ladenetz fertigzustellen und es will ab dem 20. April Testfahrten für seine Kunden anbieten.

Die erstmals im September 2020 auf der Beijing International Auto Show vorgestellten Vier- und Sechssitzer HiPhi X Founders Edition werden um zwei weitere Modelle ergänzt. Zu einem Preis von 570.000 RMB bzw. 620.000 RMB werden die neu angekündigten Performance- und Luxury-Modelle mit den bereits bekannten Spitzentechnologien ausgestattet sein, die das Fahr- und Passagiererlebnis optimieren und verbessern. Das Unternehmen will damit ein völlig neues Segment für Fahrzeuge schaffen, den TECHLUXE®, eine Kombination aus High-Tech und Luxus.

Anlässlich der Ankündigung der neuen Modelle sagte der Gründer und CEO von Human Horizons, Ding Lei: "Drei Leitprinzipien kamen beim HiPhi X zum Einsatz: Design definiert durch das jeweilige Einsatzspektrum, Fahrzeug definiert durch Software, Wert definiert durch Co-Kreation. In der modernen Gesellschaft wollen Menschen sich differenzieren und suchen nach einem Fahrzeug, das zu ihnen und ihrer Persönlichkeit passt. Diese neuen Modelle wurden entwickelt, um diese Nachfrage nach Individualität zu erfüllen. Sie bieten eine unvergleichliche Kombination aus High Tech und Luxus und schaffen so ein gänzlich neues Fahr- und Besitzerlebnis."

Während die Massenproduktion des HiPhi X in der intelligenten Produktionsstätte in der Stadt Yancheng in der Provinz Jiangsu hochgefahren wird, konzentriert sich Human Horizons auf die Ausweitung der Offline-Präsenz des Fahrzeugs mit der Eröffnung von Erlebnisläden in ganz China. Die ersten 10 fertiggestellten Autohäuser befinden sich in den 7 wichtigsten Städten Peking, Schanghai, Guangzhou, Shenzhen, Hangzhou, Chengdu und Wuhan. Bis Mai 2021 soll diese Zahl auf 45 ansteigen, und bis Ende des Jahres strebt Human Horizons landesweit 70 dieser vom Unternehmen als "Offline-Erlebniszentren" bezeichneten Autohäuser an. Darüber hinaus werden auch spezialisierte HiPhi X-Servicezentren gebaut, um Support und Kundendienst zu leisten. 40 davon sollen bis Mai fertiggestellt werden und diese sollen bis Ende des Jahres auf 52 aufgestockt werden.

Human Horizons hat auch dafür gesorgt, dass ein landesweites Ladenetzwerk bereitsteht: Gemeinsam mit den drei großen Stromversorgern State Grid, China Southern Power Grid und TELD hat es ein Netz von HiPhi X-kompatiblen öffentlichen Ladestationen in mehr als 300 Städten in ganz China aufgebaut. HiPhi X-Besitzer haben so die notwendige Ladeinfrastruktur, um sich sicher zu fühlen. Zusätzlich zu diesen öffentlichen Ladestationen sind auch individuelle intelligente Ladestationen für den Heimgebrauch verfügbar.

Um das außergewöhnliche Servicepaket zu vervollständigen, hat Human Horizons auch die HiPhi-App herausgebracht, die das Online- und Offline-Erlebnis nahtlos verbinden soll. In der App kann die HiPhi-Community interagieren, dort werden auch Innovationen des Unternehmens vorgestellt und Nutzer können nach professionellen Dienstleistungen suchen. Ab dem 20. April können sich potenzielle Autobesitzer und Nutzer über die HiPhi-App, das HiPhi WeChat Mini-Programm oder offline in einem der HiPhi X-Erlebniszentren für eine Probefahrt anmelden.

Informationen zu HiPhi

HiPhi ist eine Premiummarke, die von Human Horizons geschaffen und von ihren Nutzern weiterentwickelt wurde. HiPhi X ist ein Elektrofahrzeug mit einer leichten Aluminium-Stahl-Hybridkonstruktion und nachhaltigen pflanzlichen Ledern und recycelbaren Materialien, die den nachhaltigen Charakter der EV-Produkte von Human Horizons unterstreichen.

Informationen zu Human Horizons

Human Horizons wurde gegründet für die Forschung und Entwicklung innovativer und führender intelligenter Mobilitätstechnologien sowie für die Industrialisierung zukunftsweisender intelligenter Fahrzeuge. Darüber hinaus baut Human Horizons intelligente Verkehrstechnologien auf und trägt zur Entwicklung intelligenter Städte bei, die die menschliche Mobilität weiter neu definieren werden.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die "zukunftsgerichtete" Aussagen darstellen können. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind an Begriffen wie "wird", "erwartet", "antizipiert", "strebt an", "zukünftig", "beabsichtigt", "plant", "glaubt", "schätzt", "wahrscheinlich" und ähnlichen Aussagen zu erkennen. Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen, einschließlich Aussagen über die Überzeugungen, Pläne und Erwartungen von Human Horizons, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten inhärente Risiken und Ungewissheiten. Eine Reihe von Faktoren könnte dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die folgenden: Die Strategien von Human Horizons, die künftige Geschäftsentwicklung sowie die Finanz- und Ertragslage von Human Horizons; die begrenzte Betriebsgeschichte von Human Horizons; Risiken im Zusammenhang mit Elektrofahrzeugen; die Fähigkeit von Human Horizons, Fahrzeuge von hoher Qualität und Attraktivität für die Kunden termingerecht und in großem Umfang zu entwickeln, herzustellen und auszuliefern; die Fähigkeit von Human Horizons, die Produktion in seinem Joint-Venture-Werk auszubauen; Produktmängel oder ein anderes Versagen von Fahrzeugen, die nicht wie erwartet funktionieren; die Fähigkeit von Human Horizons, die Marken Human Horizons und HiPhi aufzubauen; die Fähigkeit von Human Horizons, erfolgreich im Wettbewerb zu bestehen; die Fähigkeit von Human Horizons, ausreichende Auftragsbestände zu sichern; Änderungen der Verbrauchernachfrage und der staatlichen Anreize, Subventionen oder anderer günstiger staatlicher Maßnahmen; allgemeine wirtschaftliche und geschäftliche Bedingungen weltweit und in China sowie Annahmen, die den vorstehenden Ausführungen zugrunde liegen oder mit ihnen zusammenhängen. Alle Informationen in dieser Pressemitteilung beziehen sich auf das Datum dieser Pressemitteilung, und Human Horizons übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1481613/photo_1_april_6.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1481612/photo_2_april_6.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1226979/Logo_Logo.jpg

Original-Content von: HUMAN HORIZONS, übermittelt durch news aktuell