Human Horizons Smart Factory setzt Maßstäbe für den intelligenten Fahrzeugbau

Das branchenführende Forschungsunternehmen für neue Mobilität und autonomes Fahren, Human Horizons, hat kürzlich Details zum neuen HiPhi X Super-SUV-Montagewerk, dem HiPhi Plaza, veröffentlicht. Die mit hochmodernen automatisierten Maschinen ausgestattete Montagelinie wurde in einem umgenutzten Werk für benzinbetriebene Fahrzeuge in der Stadt Yancheng in der Provinz Jiangsu errichtet. Die Serienproduktion ist bereits angelaufen und die Auslieferungen werden voraussichtlich im Mai 2021 beginnen. Ein großes Highlight in der neuen Produktionsstätte ist, dass der HiPhi X autonom vom Band fährt und auf dem nahe gelegenen Parkplatz parkt.

Die Montage des HiPhi X in der neuen Smart Factory wird durch eine Reihe von hochentwickelten technologischen Werkzeugen unterstützt. Hunderte von Internet-of-Things (IoT)-Geräten, die über 5G verbunden sind und von einer leistungsstarken Manufacturing Operating Management (MOM)-Cloud-Computing-Software, dem "Digitalen Zwilling", organisiert werden, stellen sicher, dass der gesamte Betrieb effizient und autonom gesteuert wird. Für Fabrikbetreiber wird der Einsatz von Advanced Planning and Optimization (APO) auf SAPs HANA als Enterprise Resource Planning (ERP) eine schnelle Produktionsplanung von Aufträgen ermöglichen. Derzeit nutzen weltweit nur Daimler und Volvo dieses hochmoderne ERP-System, das die Geschwindigkeit der Bearbeitung von kundenspezifischen Aufträgen erheblich steigern kann.

Bezüglich der neuen Fabrik sagte der Gründer und CEO von Human Horizons, Herr Ding Lei: "Wie die Menschen sind auch die Dinge die Produkte ihrer Umgebung. Wenn wir das anspruchsvollste New-Energy-Auto der Welt bauen wollen, müssen wir die anspruchsvollsten Fertigungstechnologien der Welt einsetzen. Wenn wir eine neue Generation von autonomen Fahrzeugen bauen wollen, müssen wir die neueste Generation von autonomen Produktionsmaschinen einsetzen. Wenn wir ein ultra-effizientes und personalisiertes Auto schaffen wollen, müssen wir in unserem Herstellungsprozess ultra-effizient und flexibel sein."

Das architektonische Design der Fabrik selbst wirkt ultramodern, wie aus einer Science-Fiction-Welt. Der Raum wurde dem Markengeist von Human Horizons nachempfunden: "to explore, to be free and to create". In der Karosseriewerkstatt erfolgt die Montage vollständig automatisiert durch 130 C4-vernetzte KUKA-Roboter, die eine höherwertige Karosserie produzieren. Die Lackierung und Beschichtung jedes Fahrzeugs im Innen- und Außenbereich erfolgt ebenfalls zu 100 % automatisiert mit der neuesten Generation von automatischen Spritzrobotern des deutschen Dürr-Konzerns, die 8 Schichten witterungsbeständigen Lack auftragen und ein nahezu makelloses Finish erzeugen, das den hohen Standards für Premium-Luxusfahrzeuge entspricht.

Batterien, die in der Human Horizons Werkstatt zusammengebaut werden, sind außerordentlich sicher und haben eine 100%ige Erfolgsquote bei der Qualitätsprüfung erreicht. Das Unternehmen nutzt Chinas führendes Manufacturing Execution System (MES) für die Montage der Batterien und setzt Big-Data-Analytik für die Fehlerüberwachung, die vollständige Rückverfolgbarkeit von Prozessinformationen und die Qualitätssicherung ein. Bei der Endmontage des Fahrzeugs kommt ein Over-The-Air-System mit einer großen Anzahl von intelligenten 360-Grad-Transportfahrzeugen (Automated Guided Vehicles), einer unterstützten Aufhängebahn und einer Firmware-Over-The-Air-Offline-Erkennungssoftware über die 5G-gestützte Cloud-Plattform zum Einsatz, um mögliche Defekte zu erkennen und zu melden.

Nach der Produktion ermöglicht die Vehicle-to-Everything (V2X)-Kollaborationstechnologie von Human Horizons, dass der HiPhi X selbständig und sicher vom Fließband zum vorgesehenen Auslieferungsbereich fährt und dort mit der eingebauten Level 4 Automated Valet Parking (AVP)-Funktionalität sicher parkt. Dies ist der letzte Schritt in einem fast vollständig automatisierten Fertigungsprozess, der durch ein Qualitätskontrollsystem von Weltklasse untermauert wird, das die sichere und konsistente Produktion des ersten entwicklungsfähigen Super-SUV der Welt, des HiPhi X, gewährleistet.

Die Begrenzung der Umweltbelastung und das Praktizieren von Nachhaltigkeit ist eines der wichtigsten Arbeitsprinzipien von Human Horizons. Anstatt eine neue Fabrik von Grund auf zu bauen, suchte das Unternehmen die Zusammenarbeit mit DYK und rüstete sein bestehendes Montagewerk um. Die Umstellung bereits bestehender Einrichtungen sparte Zeit, Kosten und physische Ressourcen, wodurch der CO2-Fußabdruck des Unternehmens reduziert wurde und potenzielle Kunden ihren neuen HiPhi X früher in Empfang nehmen konnten.

Informationen zu HiPhi

HiPhi ist eine Premiummarke, die von Human Horizons geschaffen und von ihren Nutzern weiterentwickelt wurde. HiPhi X ist ein Elektrofahrzeug mit einer leichten Aluminium-Stahl-Hybridkonstruktion und nachhaltigen pflanzlichen Ledern und recycelbaren Materialien, die den nachhaltigen Charakter der EV-Produkte von Human Horizons unterstreichen.

Informationen zu Human Horizons

Human Horizons wurde gegründet für die Forschung und Entwicklung innovativer und führender intelligenter Mobilitätstechnologien sowie für die Industrialisierung zukunftsweisender intelligenter Fahrzeuge. Darüber hinaus baut Human Horizons intelligente Verkehrstechnologien auf und trägt zur Entwicklung intelligenter Städte bei, die die menschliche Mobilität weiter neu definieren werden.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die "zukunftsgerichtete" Aussagen darstellen können. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind an Begriffen wie "wird", "erwartet", "antizipiert", "strebt an", "zukünftig", "beabsichtigt", "plant", "glaubt", "schätzt", "wahrscheinlich" und ähnlichen Aussagen zu erkennen. Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen, einschließlich Aussagen über die Überzeugungen, Pläne und Erwartungen von Human Horizons, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten inhärente Risiken und Ungewissheiten. Eine Reihe von Faktoren könnte dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die folgenden: Die Strategien von Human Horizons, die künftige Geschäftsentwicklung sowie die Finanz- und Ertragslage von Human Horizons; die begrenzte Betriebsgeschichte von Human Horizons; Risiken im Zusammenhang mit Elektrofahrzeugen; die Fähigkeit von Human Horizons, Fahrzeuge von hoher Qualität und Attraktivität für die Kunden termingerecht und in großem Umfang zu entwickeln, herzustellen und auszuliefern; die Fähigkeit von Human Horizons, die Produktion in seinem Joint-Venture-Werk auszubauen; Produktmängel oder ein anderes Versagen von Fahrzeugen, die nicht wie erwartet funktionieren; die Fähigkeit von Human Horizons, die Marken Human Horizons und HiPhi aufzubauen; die Fähigkeit von Human Horizons, erfolgreich im Wettbewerb zu bestehen; die Fähigkeit von Human Horizons, ausreichende Auftragsbestände zu sichern; Änderungen der Verbrauchernachfrage und der staatlichen Anreize, Subventionen oder anderer günstiger staatlicher Maßnahmen; allgemeine wirtschaftliche und geschäftliche Bedingungen weltweit und in China sowie Annahmen, die den vorstehenden Ausführungen zugrunde liegen oder mit ihnen zusammenhängen. Alle Informationen in dieser Pressemitteilung beziehen sich auf das Datum dieser Pressemitteilung, und Human Horizons übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich.

