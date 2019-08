HUMAN HORIZONS

Human Horizons präsentiert intelligente Elektrofahrzeug-Premium-Marke namens HiPhi und lanciert sein erstes serienreifes Fahrzeug HiPhi 1

Shanghai (ots/PRNewswire)

HiPhi ist eine Premium-Marke, die von Human Horizons erschaffen und von ihren Nutzern verbessert wurde. Bei diesem ersten serienreifen Fahrzeug unter der Bezeichnung HiPhi 1 sind weltweit führende Technologien integriert und entwickelt worden, eine einzigartige Designphilosophie wurde umgesetzt und die Nachhaltigkeit wurde als ein Kernprinzip in der Produktentwicklung eingebettet. HiPhi 1 zielt auf den wachsenden globalen Hightech- und Luxusmarkt ab.

Human Horizons verfolgt eine am Menschen orientierte Philosophie und wendet Informationen und Intelligenz an, die den Menschen in den Mittelpunkt stellen, um den Wandel bei der zukünftigen Mobilität des Menschen voranzubringen. Die ganzheitliche Lösung des Unternehmens umfasst die Entwicklung intelligenter Fahrzeuge, intelligenter Verkehrsmittel und intelligenter Städte.

Human Horizons hofft damit, die Weiterentwicklung des Ökosystems Fahrzeug-Straße-Stadt durch Wahrnehmungs-, Computing- und Intelligenzkooperation zu fördern, um letztendlich individuelle Intelligenz in eine Schwarmintelligenz zu transformieren.

Ding Lei, Gründer von Human Horizons ist davon überzeugt, dass sich wahrhaft intelligente Fahrzeuge nahtlos mit den Bereichen Internet, IoT und IoE verbinden sollten. Sie agieren als Knotenpunkt innerhalb der Stadt und vernetzen das Ökosystem Fahrzeug-Straße-Stadt miteinander, um einen freien technischen Datenfluss zu ermöglichen. Ein smartes Fahrzeug wird sich selbst anpassen können und mit der Zeit zunehmend intelligenter werden.

HiPhi 1 ist mit mehr als 500 Sensoren ausgestattet und das erste serienreife Auto mit einem Kommunikationsnetzwerk, das 5G-V2X unterstützt. Darüber hinaus führt HiPhi 1 die weltweit erste Human Oriented Architecture (HOA) ein, die eine für Softwareentwickler aktivierte Plattform innerhalb der elektrischen und elektronischen Architektur (E/E-Architektur) bietet. Damit können Funktionen geschaffen werden, die sowohl adaptiv sind als auch eigenständig lernen können. In Verbindung ermöglichen diese Funktionen ein neues Niveau der Kundenerfahrungen, das sich im Lauf der Zeit kontinuierlich steigern wird. Künstliche Intelligenz lernt selbst und passt eine beträchtliche Zahl von Fahrzeugparametern an, die auf den Gewohnheiten der Fahrer/Fahrzeuginsassen und deren Präferenzen basieren.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere offizielle Website: www.human-horizons.com Offizieller WeChat: http://weixin.qq.com/r/dy8WDuLE4b_eraZt93pl Offizielles Weibo: https://weibo.com/u/6556268817 Offizielles LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/14439583/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/954729/Human_Horizons_1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/954730/Human_Horizons_2.jpg

Pressekontakt:

Victor Guo

HiPhi

tiefu_guo@human-horizons.com

mobil: +86 135-8181-2126

Tel.: 021-6590 0170 Durchw. 6221

Original-Content von: HUMAN HORIZONS, übermittelt durch news aktuell