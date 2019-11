Elixxir

Elixxir gibt xx messenger heraus, die erste Metadata-Shredding-dApp

Lissabon, Portugal (ots/PRNewswire)

"Wir haben viele Jahre konzentriert daran gearbeitet, die Infrastruktur des xx network zu bauen und die Grundlagen für Werkzeuge für den Datenschutz wie den xx messenger zu schaffen. Es ist ein Aspekt, eine solche Plattform für den Datenschutz zu beschreiben und eine ganz andere Sache, sie für die Nutzung auf dem Smartphone verfügbar zu machen. Ich bin sehr stolz darauf, zeigen zu können, wozu xx network in der Lage ist, und freue mich darauf, mit unserem talentierten Team weitere dApps für den Datenschutz zu schaffen", sagte David Chaum.

Der xx alpha messenger zermahlt von Nutzern erzeugte Metadaten und stellt zudem End-to-End-Verschlüsselung der Inhalte von Nachrichten bereit. Diese Metadaten werden von der meisten derzeitigen Software und von Smartphone-Apps gespeichert. So entsteht eine beachtliche Datenmenge über die Aktivitäten eines Nutzers, beispielsweise ein Protokoll aller Interaktionen mit anderen Nutzern. Metadaten können von Dritten nachverfolgt werden und enthüllen zahlreiche Details über Muster und Strukturen des Lebens der Nutzer.

Das revolutionäre cMix-Netzwerk von Elixxir stellt geringe Latenz zur Verfügung und mischt und verarbeitet Nachrichten und weitere Transaktionen in großen Mengen effizient. xx network public alpha läuft auf fünf globalen Nodes auf vier Kontinenten und liegt im Zeitplan einer Skalierung auf 1.000 - 5.000 Transaktionen pro Sekunde. Mit Entwicklung des xx network wird es die Arbeit von Praxxis aufnehmen, einer quantensicheren digitalen Währung und Blockchain, die ebenfalls von David Chaum entwickelt wird.

"Die Übernahme in den Mainstream war stets unser Ziel. Mit diesem Test-Messenger können Mitglieder der Community prüfen, ob xx network die Probleme bei der Skalierung, die oftmals als das Trilemma der Blockchain gelten, bewältigt werden. Es war für uns von entscheidender Wichtigkeit, eine erste dApp auf dem Smartphone herauszubringen, die sich an Verbraucher richtet, da wir der Überzeugung sind, dass die Zukunft der Blockchain in der täglichen Nutzung durch alle liegt", sagte Ben Wenger, technischer Leiter der Entwicklung von Elixxir.

Um mit privatem Messaging auf dem xx alpha messenger zu beginnen, suchen Sie bitte xxcollective.io auf und tragen Sie sich durch Download der App auf iOS oder Android in die Access List des xx collective ein.

Informationen zum xx collective:

Das xx collective ist die weltweite Community, die die Projekte von David Chaum unterstützt. Die xx collective App ist für iOS und Android verfügbar und unterstützt Teilnahme für Praxxis auf dem Wege für MainNet und für Elixxir als Plattform für den Datenschutz. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.xxcollective.io

Informationen zu Elixxir:

Elixxir ist eine Datenschutz-Transaktionsplattform. xx Netzwerk-Nodes gewährleisten Datenschutz durch Ausführen der Elixxir-Mix-Software, die Metadaten, welche durch tägliche Benutzeraktivitäten erzeugt werden, unkenntlich macht. Die Plattform unterstützt Secure Messaging, Zahlungen und dApp-Datenübertragung (Decentralized Application). Elixxir kann große Transaktionsmengen durch extrem schnelle Verarbeitung unterstützen und fördert so die weltweite Übernahme der dezentralisierten Blockchain durch Verbraucher.

Informationen zu David Chaum:

David Chaum ist weithin bekannt für die Erfindung der ersten digitalen Währung, e-Cash, in den frühen 1980er Jahren. In den 1990er Jahren setzte er sie in seinem Unternehmen DigiCash ein. Kürzlich erhielt er außerdem Anerkennung für das Konzept einer ersten dezentralen Blockchain , die erstmals in seiner Doktorarbeit in Berkeley im Jahr 1982 Erwähnung fand.

Pressekontakt:

Kontakt:

Media@praxxis.io

und elixxir@wachsman.com

Logo -

https://mma.prnewswire.com/media/747191/Mixxchain_Elixxir_Logo.jpg



Original-Content von: Elixxir, übermittelt durch news aktuell