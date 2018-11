FSD Pharma-Anlage auf 105.000.000 CAD geschätzt mit Expansion von fast 280.000 Quadratmetern auf 420.000.000 CAD geschätzt

Toronto (ots/PRNewswire) - Alle Zahlen in CAD-Dollars

CSE: HUGE OTCQB: FSDDF FRA: 0K9

FSD Pharma Inc. ("FSD Pharma" oder das "Unternehmen") (CSE: HUGE) (OTCQB: FSDDF) (FRA: 0K9) gab heute bekannt, dass die Anlage und der Bodenbesitz des Unternehmens auf 520 William Street in Cobourg, Ontario, einen Verkehrswert von 105.000.000 CAD hat, laut einer jüngsten umfassenden Bewertung durch ein kommerzielles Immobiliengutachten, das am 20. November 2018 ausgestellt wurde.

Gemäß der Natur der Sachanlagen, wurde die aktuelle Wertschätzung anhand des Kostenansatzes durchgeführt und schließt Anlagenverbesserungen durch das Unternehmen seit der Übernahme von 10.000.000 CAD, fortlaufende Joint-Venture-Anlageinvestitionen durch die Auxly Cannabis Group Inc. (TSX.V - XLY) von über 50.000.000 CAD und von der Regierung ausgegebene Lizenzen für die Produktion und den Verkauf von Cannabis mit ein, die zu der Anlage gehören. Es wurden auch einzigartige Merkmale bei der Bewertung der Anlage miteinbezogen, einschließlich ihrer Klassifizierung als Sondernutzung/zweckgerichteter behördlicher Lebensmittel-Anlage mit direkter Bahnanbindung an den Standort, Energieversorgung vor Ort und substantiellen fortlaufenden Anlagenerneuerungen gemäß den Richtlinien und Festlegungen von Health Canada.

Laut der Meinung des kommerziellen Gutachters hätte die Anlage als ganze zum Zeitpunkt ihrer Fertigstellung und Inbetriebnahme von etwa 280.000 Quadratmetern einen ungefähren Gesamtwert von geschätzten 420.000.000 CAD (bei einem Durchschnittspreis von 250 CAD pro zu bebauendem Quadratfuß). Bei voller Auslastung wird erwartet, dass die Anlage pro Jahr 400 Millionen Gramm getrockneter Cannabis-Blüten produziert.

Dr. Raza Bokhari, Interim-CEO und Co-Chairman of the Board kommentierte: "Das Unternehmen arbeitet weiterhin mit Auxly zusammen, um unsere Cobourg-Anlage auszubauen, die aktuell fast 58.000 Quadratmeter ausbaubare Fläche mit einschließt mit einem stufenweisen Plan über die nächsten sechs Jahre, eine Gesamtfläche von über 360.000 Quadratmetern auszubauen. Wir freuen uns darüber, dass sich unsere beständigen Bestrebungen auszahlen, sowohl in Bezug auf Flächenausweitung als auch in Bezug auf Kapitalinvestition."

Über FSD Pharma

FSD Pharma ist spezialisiert auf die Entwicklung von qualitativ hochwertigem Cannabis in pharmazeutischer Qualität in Gewächshausanlagen sowie auf die Forschung und Entwicklung von neuen Therapien auf Cannabinoidbasis zur Behandlung verschiedener Erkrankungen des zentralen Nervensystems, darunter chronischer Schmerz, Fibromyalgie und Reizdarmsyndrom. Die erste Phase des Wachstumsplans des Unternehmens umfasst den Ausbau einer 25.000Quadratfuß (über 2.300 Quadratmeter) großen Gewächshausfläche in seinem Betrieb in Ontario und einer zusätzlichen Nutzfläche von 220.000 Quadratfuß (über 20.000 Quadratmeter), die vorbehaltlich der Genehmigung durch Health Canada voraussichtlich im ersten Quartal 2019 betriebsbereit sein wird.

Die FSD-Anlage befindet sich auf einem Grundstück mit einer Grundfläche von 72 Morgen (knapp 300.000 Quadratmeter), von denen 40 Morgen (etwa 162.000 Quadratmeter) erschlossen werden sollen. Das Gelände bietet zudem eine Erweiterungskapazität von bis zu 3.896.000 Quadratfuß (etwa 360.000 Quadratmeter).

Die hundertprozentige Tochtergesellschaft von FSD - FV Pharma - ist ein lizenzierter Cannabisproduzent, dem am 13. Oktober 2017 eine entsprechende Aufzuchtlizenz nach den ACMPR-Vorschriften (Access to Cannabis for Medical Purposes Regulations) erteilt wurde und der nun gemäß dem kürzlich verabschiedeten Cannabis Act tätig ist. Das Ziel von FV Pharma ist es, seinen derzeitigen Firmensitz in einer Kraft-Betriebsstätte in Cobourg, Ontario, in eine der weltweit größten Hydrokultur-Gewächshausanlagen zu verwandeln. FV Pharma beabsichtigt, alle Aspekte dieser interessanten neuen Industrie abzudecken, einschließlich Aufzucht, Gesetzeskonformität, Verarbeitung, Herstellung, Extraktion und Forschung und Entwicklung.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Weder die Canadian Securities Exchange noch deren Regulierungsdienstleister übernehmen die Verantwortung für die Richtigkeit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung können zukunftsgerichtete Informationen enthalten. Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen. Die Verwendung von Wörtern wie "könnte", "beabsichtigen", "erwartet", "glauben", "wird", "prognostiziert" "geschätzt" und ähnliche Ausdrücke und Aussagen in Bezug auf Angelegenheiten, die keine historischen Tatsachen darstellen, sind als zukunftsgerichtete Aussagen zu werten und basieren auf den aktuellen Ansichten oder Annahmen des Unternehmens hinsichtlich der Ergebnisse und des Zeitplans solcher zukünftiger Ereignisse. Die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse können in erheblichem Maße abweichen. Diese Pressemitteilung enthält insbesondere zukunftsgerichtete Informationen, die sich auf die Entwicklung der unternehmenseigenen Indoor-Cannabisaufzuchtanlage und auf seine Geschäftsziele beziehen. Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung wurden zum diesbezüglichen Datum getätigt und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu korrigieren - weder infolge von neuen Informationen, noch infolge von zukünftigen Ereignissen, es sei denn, dies wird in den geltenden Wertpapiergesetzen gefordert. Aufgrund der hier enthaltenen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen sollten sich Anleger nicht auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen Die zuvor genannten Aussagen qualifizieren ausdrücklich sämtliche zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung.

Zeeshan Saeed, President und Founder, FSD Pharma Inc., E-Mail: zeeshan@fsdpharma.com, Tel.: +1-416-854-8884, Investorbeziehungen: E-Mail: IR@fsdpharma.com, Website: http://www.fsdpharma.com; Medienbeziehungen: Ned Berkowitz, E-Mail: Ned.Berkowitz@russopartnersllc.com , Tel.: +1-646-942-5629

Original-Content von: FSD Pharma Inc., übermittelt durch news aktuell