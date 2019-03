Ramboll

Girls' Day 2019: Rambolls bundesweite Aktion für die lebenswerte Stadt der Zukunft

Gesundheit und Klimaschutz. Klimaschutz und Windräder. Windräder und Energiewende. Energiewende und Mobilitätswende. Wie diese gesellschaftlichen Mammutaufgaben mit der Gestaltung lebenswerter Städte zusammenhängen und wieso deren Bewältigung dringend mehr weibliche Ingenieurkunst braucht, zeigt Ramboll im Rahmen des Girls' Day 2019.

"Hierzulande sind wir eine der führenden Ingenieurberatungen für die lebenswerte Stadt", sagt Deutschlandchef Stefan Wallmann. "Wir bei Ramboll planen in unseren Projekten die nachhaltige Infrastruktur von morgen - und realisieren damit Stück für Stück unsere Zukunftsvision lebenswerter Städte. Mit verschiedenen Exponaten veranschaulichen wir heute in einer bundesweiten Aktion unser Spektrum - unter anderem im Bundeskanzleramt."

Die ursprünglich in Dänemark gegründete, heute global agierende Ingenieurberatung hat sich zum Ziel gesetzt, einen nachhaltigen Beitrag für die Entwicklung lebenswerter Städte zu leisten. Und diese Vision beginnt nicht erst an den Stadtgrenzen, sondern mitunter ganz weit davon entfernt. Zum Beispiel in der Nordsee, wo Windräder stehen und den Strom erzeugen, der die Städte versorgt.

Dafür werden dringend mehr Fachkräfte gebraucht, um unseren Lebensraum von morgen zu gestalten. Da die MINT-Berufe in Deutschland noch überwiegend männlich geprägt sind, bleiben jedoch Potenziale ungenutzt und Talente unentdeckt. Aus diesem Grund engagiert sich Ramboll heute in mehreren Städten beim diesjährigen Girls' Day. Vor Ort sollen die Mädchen für technische Berufe begeistert werden und können an Exponaten ihr Können unter Beweis stellen:

Berlin: Im Bundeskanzleramt in Berlin können die Mädchen selbst als Verkehrsplanerinnen aktiv werden und lernen, worauf es bei der Planung eines Fahrradwegs ankommt. Mit einer VR-Brille ausgestattet, können sie auf einer virtuellen Radtour Kopenhagen entdecken.

Hamburg: In der Hansestadt besuchen die teilnehmenden Mädchen Rambolls Team für Offshore-Wind. Dort können sie einen virtuellen Rundgang durch eine Offshore-Windanlage erleben und selbst eine Offshore-Tragstruktur für eine Windenergieanlage herstellen.

Frankfurt: Am Frankfurter Standort lernen die Schülerinnen etwas über Arbeitssicherheit und Rambolls Arbeit im Bereich Umwelt & Gesundheit. Am Ende des Tages prüfen die Mädchen als großes Finale die Arbeitssicherheit im Büro vor Ort.

