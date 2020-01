MATRO GBJ

MATRO GBJ wurde auf den "2019 BAZZAR Jewelry Awards" mit dem "Annual Verse Jewelry Design Award" ausgezeichnet

Am 16. Dezember ging unter dem Motto "Neo Chinese Style" (neuchinesischer Stil) die Veranstaltung "2019 BAZZAR Jewelry Award and Jewelry Night" (BAZZAR Jewelry-Preisverleihung und -Schmucknacht 2019) zu Ende. Bei der Veranstaltung wurde Matro GBJ mit dem "Annual Verse Jewelry Design Award" (Jahrespreis für lyrisches Schmuckdesign) ausgezeichnet. Die Kombination aus Schmuck, Musik und Tanz zog führende Schmuckmarken aus dem In- und Ausland, beliebte Stars und berühmte Künstler, über 100 Medien und gesellschaftliche Eliten an. "BAZZAR Jewelry", das erste und beste Schmuck- und Modemagazin in China, gilt als "die Autorität im Bereich professionelle Schmuckkollektionen". Stars und Prominente nahmen an der Nacht teil und konnten diese "Oscar-Präsentation des Schmucksegments" miterleben.

Die Empfänger seiner Auszeichnungen - des "Annual Top-Notch Jewelry Award" (Jahresauszeichnung für erstklassigen Schmuck), des "Annual Outstanding Jewelry Design Award" (Jahresauszeichnung für hervorragendes Schmuckdesign), des "Annual Jewelry Watch Award" (Jahrespreis für Schmuckuhren), des "Annual Oriental Charm Jewelry Design Award" (Jahrespreis für Schmuckdesign mit orientalischem Charme) und des "Annual Verse Jewelry Design Award" (Jahrespreis für lyrisches Schmuckdesign) - wählte BAZZAR Jewelry basierend auf Meinungen inländischer Schmuck- und Modeexperten und Stimmabgaben von "Netzbürgern" aus. Die Auswahl erfolgte nach höchsten Standards, sodass die fünf Auszeichnungen höchste internationale und inländische Standards repräsentieren und als "Most Valuable Jewelry Award" (wertvollster Schmuckpreis) gelten können. Bei der Veranstaltung wurde Matro GBJ mit dem "Annual Verse Jewelry Design Award" (Jahrespreis für lyrisches Schmuckdesign) ausgezeichnet - für die farbigen Diamant-Ohrringe "Spirit of Peacock" (Geist des Pfauen) seiner Schmuckmarke Astria. Eine Reihe berühmter Personen aus dem Schauspiel-, Gesangs- und Musical-Genre überreichte die Auszeichnung Herrn Shen Kai, dem General Manager von Matro GBJ. "Matro GBJ wird chinesischen Konsumenten auch künftig ausländischen Boutique-Schmuck näherbringen und setzt sich für die Innovation und Entwicklung des chinesischen Schmuck-Einzelhandels ein", so Herr Shen.

Alle Nationen haben ihre Kulturen, Handwerke, ästhetischen Standards und Künste immer auch über Schmuck zum Ausdruck gebracht. Schmuck ist zudem Ausdruck menschlicher Kreativität und ein Symbol historischen Fortschritts. Seit seiner Gründung hat sich Matro GBJ, das seine Marken fortlaufend aktualisiert, dafür eingesetzt, die Entwicklung von Chinas Schmuck-Einzelhandel zu fördern und für chinesische Konsumenten die besten internationalen Schmuckmarken auszuwählen. Matro GBJ möchte eine praktischere und stabilere Kommunikationsplattform für die inländische und internationale Schmuckbranche schaffen, um chinesischen Schmuckbegeisterten eine stärker einbeziehende, mehrdimensionale Umgebung bieten zu können.

