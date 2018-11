MATRO GBJ Boutique bei der CIIE: die professionelle Lieferketten-Plattform für internationale Schmuckmarken

Shanghai (ots/PRNewswire) - Die erste China International Import Expo (CIIE) hatte am 5. November ihren Auftakt in Shanghai mit der Botschaft, dass China weiterhin seine wirtschaftliche Öffnung pflegt, den Importprozess vereinfacht, die Importkosten reduziert und die Entwicklung des grenzübergreifenden E-Commerce fördert. MATRO GBJ, der Pionier des Bonded Import Jewelry Trading Mode, beteiligte sich an der Ausstellung mit 15 Schmuckmarken, darunter JYE, EFFY, Annamaria Cammilli etc.

Auswahl von Spitzenschmuck im Rahmen des Bonded Import Jewelry Trading Mode

MATRO GBJ bringt modischen und eleganten Schmuck zu den chinesischen Kunden, indem es als Plattform für importierten Schmucksortimente dient. MATRO GBJ bietet ebenfalls komplette Lieferketten-Lösungen für ausländische Schmuckmarken, die ihre Geschäftsaktivitäten in China entwickeln wollen.

Erstklassige Schmucksortimente werden von MATRO GBJ direkt ausgewählt und nach China importiert und dann nach der Zollüberprüfung und der Zolllagerinspektion an die MATRO GBJ Boutiquen zum Verkauf verteilt. Alle MATRO GBJ Boutiquen sind mit qualifizierten Mitarbeiter für das Branding bestens gerüstet. Diese einzigartige Methode hat die Probleme mit der geringen Konzentration von Marken und dem bedenklichen einheitlichen Wettbewerb in der traditionellen Schmuckbranche behoben, während sie gleichzeitig für die Kunden der Schmuckbranche einen komfortablen Zugang zu den Produkten bietet.

Die Komplett-Boutique - eine Feier des Schmucks für Kunden

MATRO GBJ will ein komplettes Shopping-Erlebnis bieten, indem es 15 Marken aus mehr als 10 Ländern zusammenbringt. Auf der CIIE stellt MATRO GBJ Schmuckstücke aus, die von FLOWERSFORZO.E, Vimanas, MeditationRings gefertigt wurden. Auch der italienische Romantik-Schmuck von Annamaria Cammilli und die amerikanische Schmuckmarke EFFY werden bei MATRO GBJ präsentiert. Neben dem Schmuck für jeden Tag zeigt MATRO GBJ außerdem den Gewinner des JCK Awards - Schmuck von JYE im Wert von fünf Millionen RMB, der die Blicke der Besucher auf sich zog.

Die Öffentlichkeit profitiert vom kompletten "6+365"-Handelsmodus

Der komplette "6+365"-Handelmodus wurde von der CIIE vorgeschlagen. MATRO GBJ hat sich eng an diesen Vorschlag gehalten und das Thema für MATRO GBJ unter dem Motto "die Schönheit von Schmuck erfasst CIIE und den Alltag" umgesetzt. MATRO GBJ hat eine Boutique in der Changle Road, Shanghai, aufgebaut, die Kunden nach der CIIE besuchen und in der sie kostbaren Schmuck kaufen können. Außerdem können Kunden die Schönheit des Schmucks in den MATRO GBJ Boutiquen Beijing und Suzhou bewundern.

MATRO GBJ zog die Aufmerksamkeit des Publikums auf sich, da es eine innovative Herangehensweise und einen herausragenden Service bietet. MATRO GBJ begrüßt aktiv alle internationalen Marken, die auf den chinesischen Markt eintreten wollen. Nach der großartigen Ausstellung bei der CIIE wird MATRO GBJ den chinesischen Kunden weiter erstklassigen Schmuck neu vorstellen und internationale Schmuckmarken unterstützen.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/786836/MATRO_GBJ_at_CIIE.jpg

