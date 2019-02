Assan Alüminyum

Global Foil Rollers wählen Göksal Güngör in zweite Amtszeit als Präsident

Istanbul (ots/PRNewswire)

Göksal Güngör, General Manager von Assan Alüminyum, wurde auf der 5. Global Aluminium Foil Roller Conference (GLAFCO) in Dubai, VAE, für eine weitere zweijährige Amtszeit als Präsident der Global Foil Roller Initiative (GLAFRI) gewählt. Güngör ist seit 2016 Vorstandsmitglied bei GLAFRI und bekleidet seit Anfang 2018 den Posten des Präsidenten.

GLAFRI ist eine internationale Vereinigung mit 61 Mitgliedern in 26 Ländern weltweit (einschließlich Nord- und Südamerika, Europa, Asien, Afrika und Naher Osten) und vertritt etwa 55 Prozent der globalen Produktion von Aluminiumfolie. GLAFRI koordiniert weltweit Aktionen zu Nachhaltigkeit, um Marktwachstum und innovative Entwicklung zu unterstützen.

"Ich bin sehr erfreut und fühle mich geehrt, GLASFRI weiterhin als Präsident zu dienen und hoffe, die vielen spannenden Projekte fortzuführen, die wir initiiert haben", so Güngör. "2018 war ein gutes Jahr für Folienwalzer mit einem weltweiten Wachstum von 4 Prozent, und wir werden weiterhin unsere Botschaft 'Eine Stimme' zur Unterstützung von globalem Marktwachstum sowie thematische Botschaften zu Nachhaltigkeit und Erholung verbreiten", so Güngör weiter.

Assan Alüminyum, eines der 61 Mitglieder von GLAFRI, ist einer der führenden Produzenten von Aluminiumfolie in Europa und seine Aluminiumfolienproduktion beläuft sich auf bis zu 100.000 Tonnen pro Jahr. Güngör betont die Tatsache, dass Assan Alüminyum seine Strategiepläne für die Zukunft auf dem Nachhaltigkeitsmotto aufbaut: 'Die Zukunft produzieren, ohne sie zu verschwenden'. "Der einzige Weg, die Umwelt für zukünftige Generationen zu bewahren, ist ein verantwortungsvoller und nachhaltiger Produktionsansatz. Daher produzieren wir erneuerbare Energie in unseren eigenen Produktionsanlagen in einem Umfang, der unserem jährlichen Energieverbrauch entspricht. Darüber hinaus verarbeiten wir auch internes und externes Altaluminium in unserer integrierten Recyclinganlage. Durch diese Aktivitäten sind wir in der Lage, unseren CO2-Ausstoß insgesamt zu reduzieren", so Güngör.

Zum Abschluss drückte er seine Absicht aus, während seiner Präsidentschaft bei GLAFRI mit neuen Projekten zur Weiterentwicklung von Aluminiumfolie, seinen Nachhaltigkeitsvorteilen und der effizienten Nutzung von Ressourcen beizutragen.

