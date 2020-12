AIT Worldwide Logistics, Inc.

AIT Worldwide Logistics erwirbt Fiege Forwarding mit Sitz in Europa von der FIEGE-Gruppe

Itasca, Ill.Itasca, Ill. (ots/PRNewswire)

Die Spezialisten von Fiege Forwarding schließen sich mit den AIT-Mitarbeitern zusammen, und bieten harmonisierte Supply-Chain-Services über ein ausgedehntes internationales Netzwerk in Asien, Europa und Nordamerika

Der weltweit führende Anbieter von Supply-Chain-Lösungen AIT Worldwide Logistics hat Ende letzter Woche einen verbindlichen Kaufvertrag zur Übernahme der internationalen Speditionssparte der deutschen FIEGE Gruppe, Fiege Forwarding, abgeschlossen.

Die Akquisition erhöht die internationale Präsenz von AIT durch Standorte in Belgien, China, Deutschland, Italien, den Niederlanden und der Schweiz.

Die Mitarbeiter von Fiege Forwarding sind bekannt für ihre Expertise in der Luft- und Seefracht von und nach Asien und Europa und verfügen über besondere Fachkenntnisse in den Bereichen E-Commerce, Gesundheitswesen und Industrie, einschließlich AOG-Services (Aircraft-on-Ground).

Die beiden Unternehmen arbeiten seit Jahren als Partner zusammen, wie der President und CEO von AIT Vaughn Moore erklärte. Er sagte: "Wir sind erfreut, die Experten von Fiege Forwarding als unsere neuesten Kollegen bei AIT begrüßen zu dürfen Die langjährige Partnerschaft zwischen unseren beiden Teams hat eine solide Vertrauensbasis geschaffen, die zum Vertragsabschluss beigetragen hat."

Moore fügte hinzu: "Diese Übernahme ist eine natürliche Erweiterung unserer Partnerschaft. Sie wird uns ermöglichen, unsere gemeinsame weltweite Reichweite strategisch zu erweitern. Unsere Kulturen ähneln sich und wir haben einen vergleichbaren Geschäftsansatz mit dem Fokus auf Wachstum und die Bereitstellung von Expertenlösungen, die ein erstklassiges Kundenerlebnis ermöglichen."

Geografisch gesehen hat AIT eine bedeutende Präsenz in Nordamerika, während Fiege Forwarding den europäischen Markt abdeckt. Auch die Netzwerke der beiden Unternehmen in China ergänzen sich: Die starken transpazifischen Supply-Chain-Services von AIT-Asia sind komplementär mit der Expertise von Fiege Forwarding bei den Handelsrouten zwischen Asien und Europa. Diese neu geschaffenen Synergien bilden ein leistungsfähigeres und diversifiziertes weltweites Netzwerk, von dem AITs weltweite Kunden profitieren werden.

Keith Tholan, Chief Operating Officer von AIT, sagte: "Das Wachstum von AIT in den letzten Jahren hat es mit sich gebracht, dass wir mehr multinationale Kunden mit zunehmend globalen Lieferketten bedienen. Durch unser neu erweitertes weltweites Netzwerk verfügt AIT nun über Vollzeit-Logistiker an mehr Wirtschaftsstandorten als je zuvor. Mit dieser Akquisition haben wir die Präsenz von AIT in den Regionen verbessert, in denen wir die höchste Nachfrage unserer internationalen Kunden haben."

"Wir begrüßen den Abschluss sehr, da die Transaktion die Zusammenführung zweier sich hervorragend ergänzender Netzwerke ermöglicht. Damit wächst das bisherige Fiege-Speditionsgeschäft weiter und unsere Kunden erhalten Zugang zu erweiterten Dienstleistungen mit einem noch größeren Netzwerk", sagt Felix Fiege, CEO der FIEGE Gruppe.

Im Rahmen der Übernahme wurde Michael Völlnagel von Fiege Forwarding zum Vice President Europe von AIT ernannt. Die Übernahme von Fiege Forwarding durch AIT Worldwide Logistics wird voraussichtlich bis zum 31. Dezember 2020 abgeschlossen sein. Die Bedingungen wurden nicht bekannt gegeben.

Informationen zu AIT Worldwide Logistics

AIT Worldwide Logistics unterstützt das Wachstum und erweitert Unternehmen den Zugang zu Märkten auf der ganzen Welt, auf denen sie ihre Rohstoffe, Komponenten und Fertigwaren verkaufen und beschaffen können. Der in Chicago ansässige Marktführer für Transportmanagement setzt seit mehr als 40 Jahren auf einen beratenden Ansatz, um ein globales Netzwerk und vertrauensvolle Partnerschaften aufzubauen, die sich auf annähernd alle Branchen erstrecken, einschließlich Luft- und Raumfahrt, E-Commerce, Lebensmittel, Verwaltung, Gesundheitswesen, Biowissenschaften und Einzelhandel. Gestützt auf skalierbare, benutzerfreundliche Technologien bietet das flexible Geschäftsmodell von AIT präzise zugeschnittene Supply-Chain-Lösungen für See-, Luft- und Bodenfracht - termin- und budgetgerecht. Erfahrene Teamkollegen, die in Asien, Europa und Nordamerika an mehr als 90 Standorten tätig sind, kümmern sich im Rahmen der Full-Service-Optionen von AIT auch um Zollabfertigung, Lagerverwaltung und Handhabung von besonders zu schützenden Gütern. Erfahren Sie mehr unter www.aitworldwide.com.

Unsere Unternehmensmission

Wir bei AIT sind stets bestrebt, das in uns gesetzte Vertrauen zu bestätigen, indem wir unseren Kunden erstklassige weltweite Logistiklösungen anbieten und Engagement für unsere Mitarbeiter, Partner und Communitys zeigen.

Informationen zur FIEGE Gruppe

Die FIEGE Gruppe mit Stammsitz in Greven, Westfalen, zählt zu den führenden Logistikanbietern in Europa. Ihre Kompetenz besteht insbesondere in der Entwicklung und Realisierung integrierter, ganzheitlicher Logistiksysteme. Sie gilt als Pionier der Kontraktlogistik. Die Gruppe erwirtschaftete 2019 mit rund 19.000 Mitarbeitern weltweit einen Umsatz von 1,7 Milliarden Euro. Mehr als 150 Standorte und Kooperationen in 14 Ländern bilden ein engmaschiges logistisches Netzwerk. 3,3 Millionen Quadratmeter Lager- und Logistikfläche bürgen für die Effizienz des Unternehmens.

Pressekontakt:



Matt Sanders

Senior Copywriter

+1 (630) 766-8300

msanders@aitworldwide.com

AIT Worldwide Logistics, Inc.

Corporate Headquarters

701 N. Rohlwing Road

Itasca, IL 60143

800-669-4AIT (4248)

www.aitworldwide.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1388478/Hi_Res_AIT_Aquisition_Fiege.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/587945/AIT_Worldwide_Logistics_Logo.jpg

Original-Content von: AIT Worldwide Logistics, Inc., übermittelt durch news aktuell