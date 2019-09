AIT Worldwide Logistics, Inc.

Der Life Sciences Control Tower von AIT Worldwide Logistics erhält Zertifizierung für gute Vertriebspraxis (Good Distribution Practices; GDP)

Itasca, Illinois (ots/PRNewswire)

GDP-Zertifizierung untermauert die hohen Qualitäts-, Sicherheits- und Kühlkettenstandards des globalen Logistikführers

Die Life-Sciences-Sparte von AIT Worldwide Logistics hat kürzlich die GDP-Zertifizierung (Zertifizierung für gute Vertriebspraxis) für ihre zentrale Drehscheibe in Itasca, Illinois, vom globalen Zertifizierungsführer SGS erhalten.

"Wir haben uns sehr um die GDP-Zertifizierung bemüht und diese letztendlich erhalten. Dies unterstreicht, wie wichtig es für uns ist, unsere Vision bzw. Mission umzusetzen, die darin liegt, unseren Kunden erstklassige Logistiklösungen zur Verfügung zu stellen", sagte Michael Rothacher, Vice President für Strategic Accounts bei AIT.

Die GDP-Zertifizierung erfordert, dass mit pharmazeutischen Produkten betraute Dienstleister die strengsten Gesundheitsschutz- und Sicherheitsstandards der Weltgesundheitsorganisation (WHO) erfüllen. Die GDP-Zertifizierung ist keine weltweit vorgeschriebene Norm, jedoch sind EU-Pharmaunternehmen und ihre Logistikpartner verpflichtet, die GDP-Vorschriften einzuhalten.

"In einer immer komplexer werdenden Branche verleiht [die GDP-Zertifizierung] unserem globalen Dienstleistungsangebot noch mehr Bedeutung", sagt William Freidel, Vertriebsleiter von AIT Life Sciences. "Es wird damit nicht nur unser Engagement und unsere Stellung als Premium-Logistikanbieter für Pharmazeutika und Life Sciences untermauert, sondern wir unterstreichen damit auch, wie sehr wir uns der Sicherheit und Qualität in allen Bereichen verpflichtet fühlen."

Laut Aaron Ambrite, Direktor für globale Compliance bei AIT, wurden im Zuge der Control-Tower-Zertifizierung zahlreiche Dokumenten-, Prozess- und Verfahrensaudits sowie ein zweitägiges Bewertungsverfahren vor Ort und eine Live-Übung für einen Produktrückruf durchgeführt.

Er gab außerdem bekannt, dass die Überprüfung seitens der SGS zusätzlich eine Prüfung der Dienstleistungspartner und Lieferanten von AIT umfasste sowie physische Inspektionen der Behälter und Verpackungen und eine Prüfung der sanitären Bedingungen, der Sicherheitsaspekte und der Temperaturregelung.

"Der Zertifizierungsprozess war umfassend, sodass sichergestellt werden konnte, dass die Kühlkette bei AIT den WHO-Standards entspricht und für Kunden die sichere und effiziente Lieferung ihrer pharmazeutischen Fracht gewährleistet", sagte Ambrite. "Wir waren gut auf das Audit vorbereitet, jedoch konnten wir den Control Tower und die damit verbundenen Verfahren im Zuge der Prüfung noch weiter verbessern."

Er fügte hinzu, dass die anderen Standorte von AIT die Erkenntnisse aus dem Zertifizierungsverfahren für den Control Tower ebenfalls übernommen haben, sodass innerhalb des gesamten Konzerns sichergestellt werden kann, dass alle AIT-Niederlassungen GDP-konform sind.

Laut Freidel hilft die GDP-Zertifizierung dabei, Kunden rasch zu vermitteln, dass innerhalb der gesamten Lieferkette einheitliche Qualitätsmanagementsysteme im Einsatz sind.

"Innerhalb von Lieferketten, die für die Pharmabranche und die Gesundheitsversorgung arbeiten, gibt es keine Fehlertoleranz", sagte Freidel. "Die GDP-Zertifizierung für unseren Life-Sciences-Control-Tower verdeutlicht, dass wir diese hohe Messlatte erreichen."

Zur Aufrechterhaltung der GDP-Konformität muss die Life-Sciences-Division von AIT drei Jahre lang einer jährlichen Prüfung unterzogen werden. Nach diesen drei Jahren führt die SGS ein umfangreiches Audit durch, um die Zertifizierung zu erneuern.

Die SGS betreibt ein globales Netzwerk mit mehr als 2.600 Niederlassungen und Laboratorien und ist die weltweit größte Prüf- Verifizierungs-, Test- und Zertifizierungsorganisation. Erfahren Sie mehr unter sgs.com.

Informationen zu AIT Worldwide Logistics

Die Organisation von AIT Worldwide Logistics unterstützt Unternehmen in ihrem Wachstum, indem sie Kunden den Vertrieb ihre Rohstoffe, Komponenten und Fertigwaren in Märkten rund um die Welt ermöglicht. Seit mehr als 40 Jahren verfolgt der in Chicago ansässige führende Anbieter im Bereich des Transportmanagements einen beratenden Ansatz und konnte sich damit ein globales Netzwerk sowie solide Partnerschaften aufbauen, die sich auf annähernd alle Branchen erstrecken, darunter Luft- und Raumfahrt, E-Commerce, Lebensmittel, Regierung, Life Sciences und Einzelhandel. Gestützt auf skalierbare, benutzerfreundliche Technologien bietet das flexible Geschäftsmodell von AIT präzise zugeschnittene Supply-Chain-Lösungen für See-, Luft- und Bodenfracht - termin- und budgetgerecht. Erfahrene Teamkollegen, die in Asien, Europa und Nordamerika an mehr als 60 Standorten tätig sind, kümmern sich im Rahmen der Full-Service-Optionen von AIT auch um Zollabfertigung, Lagerverwaltung und Handhabung von besonders zu schützenden Gütern. Erfahren Sie mehr unter www.aitworldwide.com.

Unsere Mission

Bei AIT bemühen wir uns stets darum, neue Möglichkeiten zu finden, um das Vertrauen unserer Kunden zu stärken. Dies gelingt uns, indem wir weltweit außergewöhnliche Logistiklösungen liefern und gleichzeitig unsere Mitarbeiter, Partner und Kundengemeinschaft mit der höchsten Wertschätzung behandeln.

