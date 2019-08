AIT Worldwide Logistics eröffnet neuesten Standort in Mexiko-Stadt

AIT Worldwide Logistics, Inc.

AIT Worldwide Logistics hat seine laufende globale Expansion heute mit der Eröffnung eines neuen Standorts am internationalen Flughafen von Mexiko-Stadt fortgesetzt.

"Wir wollen mit diesem neuen Standort unsere Reichweite ausbauen und unser Serviceangebot stärken", sagt AIT President und CEO Vaughn Moore. "Mexiko-Stadt ist ein wichtiger Knotenpunkt und zentral für unser wachsendes internationales Netzwerk. Die Niederlassung wird eine maßgebliche Rolle bei der Erweiterung unseres Lösungsangebots zwischen Mexiko und den Vereinigten Staaten sowie Asien und Europa spielen".

AIT-Mexico City wird laut Moore eine komplette Palette von Logistikprodukten anbieten, darunter Transborder-Know-how, Lagerhaltung, Zollabfertigung und IMMEX-Services, mit Schwerpunkt auf Luftfracht, insbesondere in den Bereichen Automotive, Lebensmittellogistik, Technologie und Life Sciences.

Die Entscheidung, ATIs fünften Standort in Mexiko in der bevölkerungsreichsten Stadt des Kontinents und am größten Flughafen des Landes anzusiedeln, war, wie AITs Managing Director Mexico Daniel Estrada erläutert, eine strategische Erwägung.

"Wir haben uns darauf gefreut, Mexiko-Stadt in unser Netzwerk aufzunehmen", erklärt er. "Die Stadt ist ein Wirtschaftszentrum mit enormer Kundenvielfalt und Zugang zu sowohl unseren derzeitigen Kunden als auch Regierungsbehörden, und ist zentral für Erzeuger im südlichen Teil des Landes gelegen".

Laut Estrada ist der verbesserte Zugang zu Farmern, genau wie die bereits bestehende Kühlketteninfrastruktur am internationalen Flughafen von Mexiko-Stadt, ein wesentliches Differenzierungsmerkmal für den Markt der Lebensmittellogistik.

"Wir haben uns für einen Standort am Flughafen entschieden, weil dies uns einen direkten Zugang zum Frachtterminal ermöglicht und die Abfertigungszeiten und die Kommunikation beschleunigt", ergänzt Estrada.

Die Eröffnung des Standorts AIT-Mexico City folgt auf die kürzlich erfolgte Wahl von AIT-Mexico in den Vorstand der World Freight Alliance (WFA). Die 2003 gegründete WFA ist ein Netzwerk von Speditions- und Logistikunternehmen aus aller Welt, das globale, kostengünstige Frachtlösungen bietet. Estrada wird gemeinsam mit AIT Executive Vice President Greg Weigel auf der nächsten Sitzung des Vorstands, die vom 21. bis 24. Oktober in Budapest stattfindet, einen Überblick über den Umfang und die Ressourcen von AIT-Mexico geben.

AIT-Mexico City, am internationalen Flughafen von Mexiko-Stadt, ist neben den Stationen in Guadalajara, Hermosillo, Monterrey und Tijuana AITs fünfter Standort im Land:

AIT Worldwide LogisticsFrancisco Sarabia #34BColonia Peñón de los Baños 15520 Ciudad de México, DFMexico

Informationen zu AIT Worldwide Logistics

AIT Worldwide Logistics wurde 1979 gegründet und hat seinen Sitz in Itasca im US-Bundesstaat Illinois. Das Unternehmen ist ein Full-Service-Anbieter von Transportmanagementlösungen mit mehr als 60 Standorten, die ein weltumspannendes Netzwerk bilden. AIT verbindet ein flexibles Geschäftsmodell mit robuster Technologie für eine vollständige Transparenz über den gesamten Transportweg und kann maßgeschneiderte Lieferkettenlösungen für nahezu jede Branche bereitstellen. Das Unternehmen bietet kreative multimodale Serviceleistungen zu wettbewerbsfähigen Preisen, vereinfacht das komplexe Puzzle der internationalen Logistik und unterstützt damit den Erfolg seiner Kunden, die sich wieder auf die Kernziele ihres Geschäfts konzentrieren können. Weitere Informationen finden Sie unter www.aitworldwide.com.

Unsere Unternehmensmission

Wir bei AIT sind stets bestrebt, das in uns gesetzte Vertrauen zu bestätigen, indem wir unseren Kunden erstklassige weltweite Logistiklösungen anbieten und Engagement für unsere Mitarbeiter, Partner und Communitys zeigen.

