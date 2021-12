Galaxy Digital Holdings Ltd.

Galaxy Digital kündigt die Einführung von Solana-Fonds und Bloomberg Galaxy Solana Index an

New York (ots/PRNewswire)

Bloomberg und Galaxy bauen Krypto-Funktionen für Kunden weiter aus

Die Fonds streben die Nachbildung des neu aufgelegten Bloomberg Galaxy Solana Index („SOL") an

Der Index kann auf dem Bloomberg-Terminal über den Ticker SOL Index <Go> abgerufen werden.

Galaxy Digital Holdings Ltd. (TSX: GLXY) („Galaxy Digital" oder das „Unternehmen"), der weltweit führende Anbieter von Blockchain- und Kryptowährungs-Finanzdienstleistungen für Institutionen, gab heute die Auflegung der Galaxy Solana Funds bekannt. Dabei handelt es sich um passiv verwaltete Fonds, die versuchen, die Wertentwicklung des neu aufgelegten Bloomberg Galaxy Solana Index (Ticker: SOL).

Als schnellste programmierbare Blockchain der Welt kann Solana bis zu 50.000 Transaktionen pro Sekunde verarbeiten und beherbergt über 400 DeFi-, NFT- und andere Web 3.0-Projekte. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts ist Solana mit einer Marktkapitalisierung von 48 Milliarden US-Dollar der fünftgrößte digitale Vermögenswert, und sein Gesamtwert (TVL) liegt bei 11 Milliarden US-Dollar, gegenüber 150 Millionen US-Dollar im März 2021.

Die Galaxy Solana-Fonds sollen institutionellen Anlegern Zugang zu Renditen bieten, die auf der Performance von Solana basieren, und zwar über einfache, sichere Vehikel, die den Anlegern die Komplexität einer direkten Investition in digitale Vermögenswerte ersparen.

Der Bloomberg Galaxy Solana Index soll die Performance von Solana messen. Die Benchmark für digitale Vermögenswerte ist Eigentum von Bloomberg Index Services Limited und wird von ihr verwaltet und ist ein Co-Branding mit Galaxy Fondsverwaltung. Der Index kann von Bloomberg-Kunden auf dem Terminal über den Ticker SOL INDEX <GO> abgerufen werden.

„Wir sind ständig auf der Suche nach Möglichkeiten in den sich ständig entwickelnden Kryptomärkten und es ist klar, dass Solana in diesem Bereich schnell wächst", sagte Alan Campbell, Global Head of Product für Bloombergs Multi-Asset-Indexgeschäft. „Dieser neue Index ist eine weitere Gelegenheit, den aktiv engagierten institutionellen Markt zu treffen, und wir freuen uns, weiterhin eng mit einem Branchenführer wie Galaxy zusammenzuarbeiten, während wir unsere Krypto-Fähigkeiten und -Angebote erweitern."

Die Fondsplattform von Galaxy Digital, Galaxy Fund Management (GFM), verfügte zum 30. November 2021 über ein verwaltetes Vermögen von über 3,4 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 54 % gegenüber dem 30. September 2021 und einem Anstieg von 323 % im bisherigen Jahresverlauf entspricht. Als führender Anbieter von Digital Asset- und Blockchain-Fonds bietet GFM mehrere passive und aktive Fonds an, die das Ökosystem von Kryptowährungen und Blockchain abdecken.

„Die Kryptowirtschaft befindet sich auf einem aufregenden Wachstumspfad, und wir nutzen die Gelegenheit, indem wir unsere Produktpalette sorgfältig erweitern, um Zugang zum institutionellen Teil der digitalen Anlageklasse zu bieten", sagte Steve Kurz, Global Head of Asset Management bei Galaxy Digital. „Solana hat einen überzeugenden Anwendungsfall, eine starke technologische Grundlage und ist für Krypto-Investoren von wachsendem Interesse."

Informationen zu Galaxy Digital

Galaxy Digital (TSX: GLXY) ist ein technologieorientiertes Finanzdienstleistungs- und Anlageverwaltungsunternehmen, das Institutionen und Direktkunden eine umfassende Palette von Finanzlösungen für das Ökosystem digitaler Vermögenswerte bietet. Galaxy Digital ist in den folgenden Geschäftsbereichen tätig: Handel, Vermögensverwaltung, Principal Investments, Investment Banking und Mining. Der CEO und Gründer von Galaxy Digital ist Mike Novogratz. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in New York City und verfügt über Niederlassungen in Chicago, San Francisco, London, Amsterdam, Tokio, Hongkong, auf den Cayman Islands (eingetragener Firmensitz) und in New Jersey.

Weitere Informationen über die Geschäfte und Produkte des Unternehmens finden Sie auf www.galaxydigital.io.

Haftungsausschlüsse

Die TSX hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder genehmigt noch missbilligt.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf oder Kauf von Wertpapieren in einem Land dar, in dem ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung rechtswidrig wäre, noch darf ein Verkauf von Wertpapieren in einem Land stattfinden, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen des betreffenden Landes rechtswidrig wäre.

Die Privatplatzierung von Anteilen des Galaxy Institutional Solana Fund (der „Fonds") wurde nicht gemäß dem Securities Act von 1933 in seiner geänderten Fassung (der „Securities Act") oder den Wertpapiergesetzen der einzelnen Bundesstaaten registriert. Die Anteile werden gemäß einer Ausnahme von der Registrierungspflicht nach Rule 506(c) der Regulation D des Securities Act und unter Berufung auf ähnliche Ausnahmeregelungen in den geltenden einzelstaatlichen Gesetzen angeboten. Eine Anlage in die Anteile des Fonds ist nur für erfahrene, gut informierte Anleger geeignet, und die Anleger müssen erklären, dass sie zugelassene Anleger im Sinne von Rule 501(a) der Regulation D des Securities Act sind.

Ein etwaiges Angebot und ein etwaiger Verkauf von Wertpapieren erfolgt auf der Grundlage des vertraulichen Emissionsprospekts des Fonds (der „Emissionsprospekt"). Jede Entscheidung, in den Fonds zu investieren, sollte erst nach Durchsicht des Verkaufsprospekts, nach Durchführung der vom Anleger für notwendig erachteten Nachforschungen und nach Konsultation seiner eigenen Anlage-, Rechts-, Buchhaltungs- und Steuerberater getroffen werden, um eine unabhängige Entscheidung über die Eignung und die Folgen einer Anlage zu treffen.

Die Anlage in den Fonds und in digitale Vermögenswerte ist mit einem erheblichen Risiko verbunden. Es kann nicht garantiert werden, dass die Anlageziele des Fonds erreicht werden. Jede Anlage in den Fonds kann zu einem Verlust des gesamten Anlagebetrags führen. Es kann zu Anlageverlusten kommen, und die Anleger könnten ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren. Weder historische Renditen noch wirtschaftliche, marktbezogene oder sonstige Leistungen sind ein Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.

Dezentrales Finanzwesen (oder DeFi) bezieht sich auf eine Vielzahl von Blockchain-basierten Anwendungen oder Protokollen, die Peer-to-Peer-Finanzdienstleistungen unter Verwendung von Smart Contracts und anderen Technologien anbieten, anstatt dass diese Dienstleistungen von zentralen Vermittlern angeboten werden. Zu den üblichen DeFi-Anwendungen gehören das Ausleihen/Verleihen von digitalen Vermögenswerten und die Bereitstellung von Liquidität oder das Market Making für digitale Vermögenswerte. Da DeFi-Anwendungen auf intelligenten Verträgen beruhen, können Fehler, Bugs oder Schwachstellen in intelligenten Verträgen, die in Verbindung mit DeFi-Aktivitäten verwendet werden, diese Aktivitäten beeinträchtigen. Die DeFi-Kreditvergabe unterliegt dem Gegenparteirisiko und dem Kreditrisiko, aber da die Kreditvergabe über das DeFi-Protokoll automatisiert ist und nicht durch individuelle Entscheidungen eines Portfoliomanagers im Namen eines Fonds erfolgt, können diese Risiken verschärft werden, insbesondere wenn der Code oder der Betrieb des DeFi-Protokolls Mängel aufweist. DeFi-Anwendungen können regulierte Finanzprodukte oder regulierte Aktivitäten beinhalten, aber aufgrund ihres dezentralen Charakters gibt es in der Regel keine Einrichtung, die einer Regulierungsaufsicht unterliegt. Dementsprechend können DeFi-Anwendungen mit mehr Risiken behaftet sein als die Ausübung ähnlicher Tätigkeiten durch regulierte Finanzintermediäre. Darüber hinaus kann es bei bestimmten dezentralen Protokollen schwierig oder unmöglich sein, die Identität einer Transaktionsgegenpartei zu überprüfen, die für die Einhaltung der geltenden Vorschriften oder Kontrollen zur Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung oder Sanktionen erforderlich ist. All diese Risiken könnten dazu führen, dass der Wert der von einem Fonds gehaltenen DeFi-Token sinkt, auch auf Null.

Wertpapiertransaktionen werden über Galaxy Digital Partners LLC, ein Mitglied von FINRA und SIPC, abgewickelt.

BLOOMBERG ist ein Warenzeichen bzw. eine Dienstleistungsmarke von Bloomberg Finance L.P. GALAXY ist eine Marke von Galaxy Digital Capital Management LP (GDCM). Bloomberg Finance L.P. und seine verbundenen Unternehmen (zusammen als Bloomberg genannt) sind als Unternehmen nicht mit GDCM, den Galaxy Fonds und ihren jeweils verbundenen Unternehmen (zusammen „Galaxy" genannt) verbunden. Die Assoziierung von Bloomberg mit Galaxy erfüllt die Aufgabe als Verwalter und Berechnungsstelle der Indexe (zusammen der „Index"), die sich im Besitz von Bloomberg befinden. Weder Bloomberg noch Galaxy garantieren die Aktualität, Genauigkeit oder Vollständigkeit jedweder Daten oder Informationen im Hinblick auf den Index oder die zu erzielenden Ergebnisse. Weder Bloomberg noch Galaxy geben irgendeine ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung für den Index, für irgendwelche Daten oder damit zusammenhängende Wertangaben oder für irgendein Finanzprodukt oder damit verbundenes Finanzinstrument, das als Bestandteil dessen genutzt oder auf dem Index (Produkte) aufbaut oder dazu führt, dass es sich daraus ergibt, und sie schließen ausdrücklich sämtliche Gewährleistungen für die Marktfähigkeit und Eignung zu einem im Hinblick hierauf bestimmten Zweck aus. In dem maximalen, von geltenden Gesetzen zugelassenen Umfang sollten Bloomberg, seine Lizenznehmer, Galaxy und ihre jeweiligen Mitarbeiter, Vertragsnehmer, Makler, Zulieferer und Händler keinerlei Haftung oder Verantwortung für irgendeine Verletzung oder irgendeinen Schaden übernehmen (gleich ob diese strafbar sind oder direkt, indirekt, in der Folge, zufällig oder anderweitig entstanden sind), die im Zusammenhang mit dem Index, irgendwelchen Daten oder damit zusammenhängenden Wertangaben oder irgendwelchen Produkten, sei es fahrlässig oder anderweitig, verursacht wurden.

