Galaxy Interactive sammelt weitere 325 Millionen Dollar für seinen zweiten Interactive Content and Technology Venture Fund ein

Galaxy Interactive, ein Angebot von Galaxy Digital, bietet mit einem verwalteten Vermögen von 650 Millionen Dollar weiterhin die größte Gruppe von Risikokapitalfonds für den interaktiven Sektor

Galaxy Digital Holdings Ltd. (TSX: GLXY) ("Galaxy Digital") gab heute bekannt, dass seine Tochtergesellschaft Galaxy Interactive (oder "das Unternehmen"), das bereits das größte Franchise-Unternehmen im interaktiven Sektor ist, einen Fonds mit 325 Millionen Dollar zugesagtem Kapital aufgelegt hat, an dem sich über 70 neue LPs beteiligen, darunter institutionelle Investoren, Stiftungen, strategische Investoren und Family Offices. Galaxy Interactive ist der zweite Fonds in einer wachsenden Produktreihe von Multi-LP-Fondsangeboten innerhalb von Galaxy Digital Asset Management ("GDAM"), dem Vermögensverwaltungszweig von Galaxy Digital. Galaxy Digital verfügt über ein verwaltetes Vermögen von 2,2 Milliarden US-Dollar (Stand: 30. September 2021).

Unter der Leitung der General Partner Sam Englebardt und Richard Kim wurde Galaxy Interactive 2018 von Galaxy Digital gegründet, um eine Lücke in der Finanzierung von Unternehmen im "interaktiven" Sektor zu schließen, den das Unternehmen als Schnittpunkt von Inhalten, Finanzen und Technologie definiert. Von den 325 Millionen Dollar, die aufgebracht wurden, sind bereits fast 150 Millionen Dollar investiert und/oder für neue Portfoliounternehmen vorgesehen worden. Diese neuen Unternehmen werden das bestehende Portfolio von Galaxy Interactive mit über 60 interaktiven Unternehmen ergänzen, darunter Mythical Games, Genvid, Immutable, GreenPark, Current, StockX und Bad Robot Games.

Englebardt: "Wir haben dieses Franchise vor drei Jahren mit einer Kernfrage ins Leben gerufen: Worin würden Sie investieren, wenn Sie, wie Richard und ich, der festen Überzeugung sind, dass die jüngeren Generationen massenhaft von der physischen in die digitale Welt wechseln? Heute zeigen sich die Auswirkungen dieser Frage überall, auf so viele faszinierende Arten und durch den Einsatz revolutionärer Technologien. Es gab noch nie einen besseren Zeitpunkt, um sich auf die Schnittstelle von Inhalten, Finanzen und Technologie zu konzentrieren, und wir sind fest entschlossen, das Wachstum dieses Sektors voranzutreiben

Zu den bereits öffentlich bekannt gegebenen Investitionen des neuen Fonds gehören Republic, 1047 Games, Elodie, ROAR, Art Blocks und Masterworks; weitere abgeschlossene Investitionen sollen in den kommenden Monaten bekannt gegeben werden.

Mike Novogratz, Gründer und CEO von Galaxy Digital, fügte hinzu: "Die Voraussicht, die Sam und Richard in Bezug auf diesen Sektor hatten, war unheimlich. Sie waren die ersten, die an meine Tür klopften und darauf bestanden, dass Spiele und digitale Objekte - die damals noch nicht einmal "NFTs" genannt wurden - die größte Chance für die Skalierung der Blockchain-Technologie bieten würden und dass Galaxy Digital sich auf diesen Bereich spezialisieren müsse. Glücklicherweise haben wir auf sie gehört, denn die Unternehmen, die sie in ihrem Portfolio aufgebaut haben, und die Pipeline, die sie geschaffen haben, werden sowohl die reale als auch die digitale Welt tiefgreifend verändern."

Galaxy Digital behält eine LP-Beteiligung an beiden Galaxy Interactive-Fondsangeboten.

Informationen zu Galaxy Interactive

Galaxy Interactive, ein Angebot von Galaxy Digital, ist ein stufenunabhängiger Risikofonds, der sich auf Unternehmen konzentriert, die an der Schnittstelle von Inhalten, Finanzen und Technologie tätig sind. Unter der Leitung der General Partner Sam Englebardt und Richard Kim gehört Galaxy Interactive seit seiner Gründung im Jahr 2018 zu den aktivsten Videospiel- und Blockchain-Investoren der Welt, mit 650 Millionen US-Dollar an AUM über seine beiden Fonds und Investitionen in mehr als 75 Unternehmen.

Informationen zu Galaxy Digital

Galaxy Digital (TSX: GLXY) ist ein technologieorientiertes Finanzdienstleistungs- und Anlageverwaltungsunternehmen, das Institutionen und Direktkunden eine umfassende Palette von Finanzlösungen für das Ökosystem digitaler Vermögenswerte bietet. Galaxy Digital ist in den folgenden Geschäftsbereichen tätig: Handel, Vermögensverwaltung, Principal Investments, Investment Banking und Mining. Der CEO und Gründer von Galaxy Digital ist Mike Novogratz. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in New York City und verfügt über Niederlassungen in Chicago, San Francisco, London, Amsterdam, Tokio, Hongkong, auf den Cayman Islands (eingetragener Firmensitz) und in New Jersey. Weitere Informationen über die Geschäfte und Produkte des Unternehmens finden Sie unter www.galaxydigital.io.

Haftungsausschlüsse

Die TSX hat die hierin enthaltenen Informationen weder genehmigt noch missbilligt.

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" (zusammenfassend "zukunftsgerichtete Aussagen") im Sinne der geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetze einschließlich des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Alle hierin enthaltenen Aussagen, die keine historischen oder aktuellen Fakten darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig, aber nicht immer, durch Wörter wie "erwartet", "antizipiert", "glaubt", "beabsichtigt", "schätzt", "potenziell", "möglich" und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet, oder durch Aussagen, dass Ereignisse, Bedingungen oder Ergebnisse "eintreten werden", "können", "könnten" oder "sollten". Vorausblickende Aussagen in dieser Pressemitteilung beziehen sich unter anderem auf die Fähigkeit des Unternehmens, erwartete Transaktionsvorteile zu realisieren und die Fähigkeit des Unternehmens, seine Geschäftsziele zu erreichen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können erheblich von denen abweichen, die in solchen Aussagen erwartet werden. Zukunftsgerichtete Aussagen spiegeln die Überzeugungen, Meinungen und Prognosen zu dem Zeitpunkt wider, an dem die Aussagen gemacht werden, und basieren auf einer Reihe von Annahmen und Schätzungen, die zwar von der Gesellschaft als vernünftig erachtet werden, jedoch von Natur aus erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen, wettbewerbsbezogenen, politischen und sozialen Unsicherheiten und Unwägbarkeiten unterliegen. Die Annahmen, die bei der Vorbereitung solcher Erklärungen verwendet werden, können sich, obwohl sie zum Zeitpunkt der Vorbereitung als vernünftig angesehen wurden, als ungenau erweisen. Viele bekannte und unbekannte Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von den Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, und die Parteien haben Annahmen und Schätzungen vorgenommen, die auf vielen dieser Faktoren beruhen oder mit ihnen zusammenhängen. Zu diesen Faktoren gehören, ohne Einschränkung, die Risiken, die im jährlichen Informationsformular des Unternehmens vom Mittwoch, 8. April 2020 identifiziert wurden und auf SEDAR unter www.sedar.com verfügbar sind. Die Leser sollten sich nicht in unangemessener Weise auf die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen verlassen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung zur Aktualisierung der zukunftsgerichteten Aussagen von Überzeugungen, Meinungen, Projektionen oder anderen Faktoren, wenn sich diese ändern sollten, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Ansprechpartner für Investorenbeziehungen: Elsa Ballard, elsa.ballard@galaxydigital.io, (212) 390-9216; Steven Wald, steven.wald@galaxydigital.io, (212) 390-9216; Medienkontakt: Eva Casanova, media@galaxydigital.io, (917) 847-4796

