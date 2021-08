Galaxy Digital Holdings Ltd.

Alerian und Galaxy Digital erstellen gemeinsame Krypto- und Blockchain-Indizes

New York (ots/PRNewswire)

Galaxy Digital Holdings Ltd. (TSX: GLXY) ("Galaxy Digital" oder das "Unternehmen"), ein führender Anbieter von Finanzdienstleistungen und innovativem Anlagemanagement in den Bereichen digitale Vermögenswerte, Kryptowährungen und Blockchain-Technologie, gab heute bekannt, dass Galaxy Fund Management mit Alerian und S-Network Global Indexes, einem zukunftsweisenden Indexanbieter, der sich auf die Entwicklung innovativer indexbasierter Anlagestrategien konzentriert, eine Partnerschaft eingegangen ist, um die Alerian Galaxy Global Blockchain Indexes und Alerian Galaxy Global Cryptocurrency-Focused Blockchain Indexes aufzulegen. Diese Indizes sollen die stetig wachsende Nachfrage nach Investitionsmöglichkeiten in der Blockchain- und Kryptowirtschaft befriedigen.

Krypto- und Blockchain-Technologie wecken weiterhin das Interesse von institutionellen und privaten Anlegern auf der ganzen Welt. Gemäß Prognosen von Gartner wird der durch Blockchain generierte Geschäftswert schnell wachsen und bis 2025 voraussichtlich 176 Milliarden US-Dollar und bis 2030 3,1 Billionen US-Dollar erreichen. Die Möglichkeiten für den Zugang zu institutionellen Kryptowährungs- und Blockchain-Investmentvehikeln sind jedoch nach wie vor begrenzt, da der Bereich noch im Entstehen begriffen ist und die Eintrittsbarrieren hoch sind. Durch diese Partnerschaft bieten die Alerian Galaxy Global Indizes eine Investitionsmöglichkeit in börsennotierten Unternehmen und ausgewählten Anlagevehikeln, die in den schnell wachsenden globalen Kryptowährungs- und Blockchain-Sektoren investiert sind.

Diese passiven, regelbasierten und transparenten Indizes decken die gesamte Bandbreite der Kryptowährungs- und Blockchain-Technologie ab und bestehen in erster Linie aus Kryptowährungs-Minern, Kryptowährungs-Infrastrukturtechnologien, Kryptowährungskäufern und Blockchain-Nutzern.(1) Die Indizes werden monatlich neu angepasst und gleich gewichtet, um ein wirklich diversifiziertes Portfolio zu schaffen, das das Ökosystem repräsentiert.

(1) Die Komponente der Blockchain-Nutzer trifft nur auf die Alerian Galaxy Global Blockchain Index-Produktreihe zu.

Die Alerian Galaxy Global Blockchain Index-Familie umfasst:

Den Alerian Galaxy Global Blockchain Equity Index (BLKCHN)

Den Alerian Galaxy Global Blockchain Equity and Futures Index (BLKCNF)

Den Alerian Galaxy Global Blockchain Equity, Trusts & ETPs Index (BLKCNP)

Den Alerian Galaxy Global Blockchain Index (BCHAIN)

Die Alerian Galaxy Global Cryptocurrency-Focused Blockchain Index-Familie umfasst:

Den Alerian Galaxy Global Cryptocurrency-Focused Blockchain Equity Index (CRYPTE)

Den Alerian Galaxy Global Cryptocurrency-Focused Blockchain Equity and Futures Index (CRYPTF)

Den Alerian Galaxy Global Cryptocurrency-Focused Blockchain Equity, Trusts & ETPs Index (CRYPTP)

Den Alerian Galaxy Global Cryptocurrency-Focused Blockchain Index (CRYPTO)

"Indexbasierte Anlagen entwickeln sich kontinuierlich weiter und expandieren in neue Anlageklassen und Risikopositionen, um die ständig wachsende Nachfrage von Investoren zu unterstützen", sagte Robert Hughes, Chief Commercial Officer von Alerian und S-Network Global Indexes. "Galaxy Fund Management war ein natürlicher Partner, als wir in den Bereich der dezentralen Finanzen einsteigen wollten, da Galaxy Digital in der Branche führend ist, über weitreichende Verbindungen verfügt und Anlegern diese neue Anlageklasse durch beispiellose Innovation zugänglich macht."

Galaxy Digital verfügt über ein verwaltetes Vermögen von 1,6 Milliarden US-Dollar (Stand: 31. Juli 2021) und baut seine Fähigkeiten rapide aus, um ein institutionelles Angebot in allen investierbaren Bereichen des Krypto- und Blockchain-Ökosystems zu bieten.

"Unser Ziel ist es, Anlegern weiterhin einen nahtlosen, institutionellen und innovativen Zugang zum aufstrebenden Ökosystem der digitalen Vermögenswerte zu ermöglichen", sagte Steve Kurz, Partner und Leiter der Vermögensverwaltung bei Galaxy Digital. "Dank der Indizes, die wir in Zusammenarbeit mit Alerian entwickelt haben, haben Berater zum ersten Mal Zugang zum gesamten Ökosystem, einschließlich der operativen Unternehmen und Kryptoprodukte, die auf dem offenen Markt gehandelt werden."

"Alerian und S-Network Global Indexes sind führend und haben ihre Fähigkeit unter Beweis gestellt, komplexe Indizes zu entwickeln, die sich an einen sich ständig verändernden Markt anpassen und die wachsende Nachfrage der Anleger erfüllen", fügte Paul Cappelli, Portfoliomanager bei Galaxy Fund Management, hinzu. "Wir freuen uns sehr, als Partner komplexe Lösungen im Bereich Kryptowährungen und Blockchain auf den Markt zu bringen und diese neue digitale Anlageklasse für Investoren zu erschließen."

Um mehr über die Produkte Alerian Galaxy Global Blockchain Indexes und Alerian Galaxy Global Cryptocurrency-Focused Blockchain Indexes zu erfahren, besuchen Sie bitte die Website von Alerian und S-Network, oder Galaxy Fund Management. Weitere Informationen über Galaxy Digital finden Sie unter www.galaxydigital.io.

Informationen zu Alerian und S-Network Global Indexes

Alerian ist ein führender unabhängiger Indexanbieter, der sich auf die Entwicklung innovativer, indexbasierter Anlagestrategien konzentriert. Im Jahr 2020 übernahm Alerian S-Network Global Indexes und erweiterte damit das Indexangebot und die Dienstleistungen des Unternehmens für seine Partner. Das fusionierte Unternehmen bietet der globalen Investmentgemeinschaft Indexierungs-, Benchmarking- und Berechnungsdienstleistungen an. Alerian und S-Network Global Indexes bieten eine umfassende Palette von Energie-, Income- und thematischen Indizes an, die auf einer strengen Datengrundlage und spezialisiertem Research basieren. Derzeit verwaltet das Unternehmen ein Gesamtvermögen von über 23 Milliarden US-Dollar in seinen Indizes, und arbeitet mit über 200 Kunden weltweit zusammen.

Medienkontakt bei Alerian und S-Network: Chip Bergstrom, chip@buttonwoodpr.com

Informationen zu Galaxy Digital

Galaxy Digital ist ein diversifiziertes Finanzdienstleistungs- und Anlageverwaltungsunternehmen im Bereich der digitalen Vermögenswerte, Kryptowährungen und Blockchain-Technologie. Das Team von Galaxy Digital verfügt über umfangreiche Erfahrungen in den Bereichen Investment, Portfoliomanagement, Kapitalmärkte, Venture Capital, Vermögensverwaltung und Blockchain-Technologie. Galaxy Digital ist in den folgenden Geschäftsbereichen tätig: Handel, Vermögensverwaltung, Principal Investments, Investment Banking und Mining. Der CEO und Gründer von Galaxy Digital ist Mike Novogratz. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in New York City und verfügt über Niederlassungen in Chicago, San Francisco, London, Amsterdam, Tokio, Hongkong, auf den Cayman Islands (eingetragener Firmensitz) und in New Jersey.

Haftungsausschlüsse

Die TSX hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder genehmigt noch missbilligt.

Diese Pressemitteilung ist weder ein Angebot zum Kauf oder Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder Verkauf von Anteilen an dem Fonds oder von Beratungsdienstleistungen oder anderen Wertpapieren oder zur Teilnahme an Beratungsdienstleistungen oder Handelsstrategien.

Vorsicht bei zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" (zusammenfassend "zukunftsgerichtete Aussagen") im Sinne der geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetze einschließlich des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Alle hierin enthaltenen Aussagen, die keine historischen oder aktuellen Fakten darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig, aber nicht immer, durch Wörter wie "erwartet", "antizipiert", "glaubt", "beabsichtigt", "schätzt", "potenziell", "möglich" und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet, oder durch Aussagen, dass Ereignisse, Bedingungen oder Ergebnisse "eintreten werden", "können", "könnten" oder "sollten". Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung beziehen sich unter anderem auf die Prognose für die Blockchain-Branche und Branchentrends. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können erheblich von denen abweichen, die in solchen Aussagen erwartet werden. Zukunftsgerichtete Aussagen spiegeln die Überzeugungen, Meinungen und Prognosen zu dem Zeitpunkt wider, an dem die Aussagen gemacht werden, und basieren auf einer Reihe von Annahmen und Schätzungen, die zwar von der Gesellschaft als vernünftig erachtet werden, jedoch von Natur aus erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen, wettbewerbsbezogenen, politischen und sozialen Unsicherheiten und Unwägbarkeiten unterliegen. Die Annahmen, die bei der Vorbereitung solcher Erklärungen verwendet werden, können sich, obwohl sie zum Zeitpunkt der Vorbereitung als vernünftig angesehen wurden, als ungenau erweisen. Viele bekannte und unbekannte Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von den Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, und die Parteien haben Annahmen und Schätzungen vorgenommen, die auf vielen dieser Faktoren beruhen oder mit ihnen zusammenhängen. Zu diesen Faktoren gehören, ohne Einschränkung, die Risiken, die im jährlichen Informationsformular des Unternehmens vom Montag, 29. März 2021 identifiziert wurden und auf SEDAR unter www.sedar.com verfügbar sind. Die Leser sollten sich nicht in unangemessener Weise auf die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen verlassen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung zur Aktualisierung der zukunftsgerichteten Aussagen von Überzeugungen, Meinungen, Projektionen oder anderen Faktoren, wenn sich diese ändern sollten, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Galaxy Digital Kontakte für weitere Informationen: Ansprechpartnerin für Investorenbeziehungen: Elsa Ballard, elsa.ballard@galaxydigital.io, (212) 390-9216; Steven Wald, steven.wald@galaxydigital.io, (212) 390-9216; Media Relations Kontakt: Eva Casanova, media@galaxydigital.io, (917) 847-4796

