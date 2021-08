Galaxy Digital Holdings Ltd.

Galaxy Digital kündigt die Auflegung eines Indexfonds für dezentrale Finanzen (DeFi) an

Der Fonds ist bestrebt, den neu aufgelegten Bloomberg Galaxy DeFi Index nachzubilden.

Galaxy Digital Holdings Ltd. (TSX: GLXY) ("Galaxy Digital" oder das "Unternehmen"), der weltweit führende Anbieter von Blockchain- und Kryptowährungs-Finanzdienstleistungen für Institutionen, gab heute die Auflegung des Galaxy DeFi Index Fund bekannt, eines passiv verwalteten Fonds, der die Performance des neu aufgelegten Bloomberg Galaxy DeFi Index (Ticker: DEFI).

Als einer der am schnellsten wachsenden Sektoren in der Kryptowelt bringt DeFi Finanzdienstleistungen auf die Kette und ermöglicht es den Teilnehmern, Vermögenswerte auf Blockchains zu leihen, zu verleihen und zu tauschen, die durch Smart Contracts gesteuert werden, anstatt durch zentralisierte Vermittler. DeFi zeichnet sich dadurch aus, dass es die Nutzung der Blockchain von der einfachen Wertübertragung auf komplexere Finanzanwendungen ausweitet. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels haben Nutzer Kryptowährungen im Wert von über 80,7 Milliarden Dollar in DeFi Smart Contracts eingezahlt, gegenüber 4,7 Milliarden Dollar vor einem Jahr.

Der Galaxy DeFi Index Fund soll institutionellen Anlegern Zugang zu Renditen bieten, die auf der Performance von DeFi basieren, und zwar über ein einfaches, sicheres Vehikel mit einem Engagement im größten und liquidesten Teil des dezentralen Finanz-Kryptomarktes, einem der am schnellsten wachsenden Segmente des Krypto-Ökosystems. Der Fonds wird von NZ Funds aufgelegt, einer Vermögensverwaltungsgesellschaft, die Ersparnisse der Neuseeländer im Wert von über 2 Mrd. USD verwaltet.

"Galaxy leistet weiterhin Pionierarbeit für Institutionen, die an den Innovationen im Krypto-Ökosystem teilhaben wollen", sagte Steve Kurz, Partner und Leiter der Vermögensverwaltung bei Galaxy Digital. "Die Blockchain-basierte Infrastruktur, die hinter DeFi steht, reift immer schneller, und es gibt in Echtzeit klare Beispiele dafür, wie diese neue Technologie die Finanzdienstleistungen verändern kann. Unser einzigartiger DeFi-Indexfonds bietet Anlegern ein institutionelles Engagement in die Zukunft der Finanzdienstleistungen."

Der Bloomberg Galaxy DeFi Index wurde entwickelt, um die Performance der größten dezentralen Finanzprotokolle (DeFi) nach Marktkapitalisierung zu messen. Die Benchmark ist Eigentum von Bloomberg Index Services Limited und wird von Galaxy Fund Management verwaltet.

Die im DEFI vertretenen Konstituenten werden auf der Grundlage der Bereitschaft zum institutionellen Handel und zur Verwahrung in den Vereinigten Staaten sowie der Qualität der Preisgestaltung ausgewählt. Jeder Bestandteil wird nicht mehr als 40 % des Index und nicht weniger als 1 % des Gesamtwerts der Benchmark ausmachen. DeFi-Protokolle werden monatlich zur Aufnahme in den Index bzw. zur Streichung aus dem Index geprüft.

Zum 1. August 2021 setzte sich der Index aus den folgenden Vermögenswerten und Gewichtungen zusammen:

UNI Uniswap 40,0 %

40,0 % AAVE AAVE 18,0 %

MKR Maker 12,7 %

COMP Compound 10,0 %

10,0 % YFI Yearn.Finance 5,4 %

5,4 % SNX Synthetix 5,0 %

5,0 % SUSHI SushiSwap 4,3 %

4,3 % ZXR 0x 2,8 %

2,8 % UMA UMA 1,8 %

Informationen zu Galaxy Digital

Galaxy Digital (TSX: GLXY) ist ein diversifiziertes Finanzdienstleistungs- und Anlageverwaltungsunternehmen im Bereich der digitalen Vermögenswerte, Kryptowährungen und Blockchain-Technologie. Das Team von Galaxy Digital verfügt über umfangreiche Erfahrungen in den Bereichen Investment, Portfoliomanagement, Kapitalmärkte, Venture Capital, Vermögensverwaltung und Blockchain-Technologie. Galaxy Digital operiert in fünf synergistischen Geschäftsfeldern: Handel, Vermögensverwaltung, Principal Investments, Investment Banking und Mining. Galaxy Fund Management ist die Marke für digitale Vermögensfonds im Asset Management-Geschäft. Der CEO und Gründer von Galaxy Digital ist Mike Novogratz. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in New York City und verfügt über Niederlassungen in Chicago, San Francisco, London, Amsterdam, Tokio, Hongkong, auf den Cayman Islands (eingetragener Firmensitz) und in New Jersey.

Haftungsausschlüsse

Die TSX hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder genehmigt noch missbilligt.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf oder Kauf von Wertpapieren in einem Land dar, in dem ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung rechtswidrig wäre, noch darf ein Verkauf von Wertpapieren in einem Land stattfinden, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen des betreffenden Landes rechtswidrig wäre.

Die Privatplatzierung von Anteilen des Galaxy DeFi Index Fund (der "Fonds") wurde nicht gemäß dem Securities Act von 1933 in seiner geänderten Fassung (der "Securities Act") oder den Wertpapiergesetzen der einzelnen Bundesstaaten registriert. Die Anteile werden gemäß einer Befreiung von der Registrierung nach Rule 506(c) der Regulation D des Securities Act und unter Berufung auf ähnliche Befreiungen nach den geltenden einzelstaatlichen Gesetzen angeboten. Eine Anlage in die Anteile des Fonds ist nur für erfahrene, gut informierte Anleger geeignet, und die Anleger müssen erklären, dass sie zugelassene Anleger im Sinne von Rule 501(a) der Regulation D des Securities Act sind.

Ein etwaiges Angebot und ein etwaiger Verkauf von Wertpapieren erfolgt auf der Grundlage des vertraulichen Emissionsprospekts des Fonds (der "Emissionsprospekt"). Jede Entscheidung, in den Fonds zu investieren, sollte erst nach Durchsicht des Verkaufsprospekts, nach Durchführung der vom Anleger für notwendig erachteten Nachforschungen und nach Konsultation seiner eigenen Anlage-, Rechts-, Buchhaltungs- und Steuerberater getroffen werden, um eine unabhängige Entscheidung über die Eignung und die Folgen einer Anlage zu treffen.

Die Anlage in den Fonds und in digitale Vermögenswerte ist mit einem erheblichen Risiko verbunden. Es kann nicht garantiert werden, dass die Anlageziele des Fonds erreicht werden. Jede Anlage in den Fonds kann zu einem Verlust des gesamten Anlagebetrags führen. Es kann zu Anlageverlusten kommen, und die Anleger könnten ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren. Weder historische Renditen noch wirtschaftliche, marktbezogene oder sonstige Leistungen sind ein Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.

Dezentrales Finanzwesen (oder DeFi) bezieht sich auf eine Vielzahl von Blockchain-basierten Anwendungen oder Protokollen, die Peer-to-Peer-Finanzdienstleistungen unter Verwendung von Smart Contracts und anderen Technologien anbieten, anstatt dass diese Dienstleistungen von zentralen Vermittlern angeboten werden. Zu den üblichen DeFi-Anwendungen gehören das Ausleihen/Verleihen von digitalen Vermögenswerten und die Bereitstellung von Liquidität oder das Market Making für digitale Vermögenswerte. Da DeFi-Anwendungen auf intelligenten Verträgen beruhen, können Fehler, Bugs oder Schwachstellen in intelligenten Verträgen, die in Verbindung mit DeFi-Aktivitäten verwendet werden, diese Aktivitäten beeinträchtigen. Die DeFi-Kreditvergabe unterliegt dem Gegenparteirisiko und dem Kreditrisiko, aber da die Kreditvergabe über das DeFi-Protokoll automatisiert ist und nicht durch individuelle Entscheidungen eines Portfoliomanagers im Namen eines Fonds erfolgt, können diese Risiken verschärft werden, insbesondere wenn der Code oder der Betrieb des DeFi-Protokolls Mängel aufweist. DeFi-Anwendungen können regulierte Finanzprodukte oder regulierte Aktivitäten beinhalten, aber aufgrund ihres dezentralen Charakters gibt es in der Regel keine Einrichtung, die einer Regulierungsaufsicht unterliegt. Dementsprechend können DeFi-Anwendungen mit mehr Risiken behaftet sein als die Ausübung ähnlicher Tätigkeiten durch regulierte Finanzintermediäre. Darüber hinaus kann es bei bestimmten dezentralen Protokollen schwierig oder unmöglich sein, die Identität einer Transaktionsgegenpartei zu überprüfen, die für die Einhaltung der geltenden Vorschriften oder Kontrollen zur Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung oder Sanktionen erforderlich ist. All diese Risiken könnten dazu führen, dass der Wert der von einem Fonds gehaltenen DeFi-Token sinkt, auch auf Null.

Wertpapiertransaktionen werden über Galaxy Digital Partners LLC, ein Mitglied von FINRA und SIPC, abgewickelt.

BLOOMBERG ist ein Warenzeichen bzw. eine Dienstleistungsmarke von Bloomberg Finance L.P. GALAXY ist eine Marke von Galaxy Digital Capital Management LP (GDCM). Bloomberg Finance L.P. und seine verbundenen Unternehmen (zusammen als Bloomberg genannt) sind als Unternehmen nicht mit GDCM, den Galaxy Fonds und ihren jeweils verbundenen Unternehmen (zusammen "Galaxy" genannt) verbunden. Die Assoziierung von Bloomberg mit Galaxy erfüllt die Aufgabe als Verwalter und Berechnungsstelle der Indexe (zusammen der "Index"), die sich im Besitz von Bloomberg befinden. Weder Bloomberg noch Galaxy garantieren die Aktualität, Genauigkeit oder Vollständigkeit jedweder Daten oder Informationen im Hinblick auf den Index oder die zu erzielenden Ergebnisse. Weder Bloomberg noch Galaxy geben irgendeine ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung für den Index, für irgendwelche Daten oder damit zusammenhängende Wertangaben oder für irgendein Finanzprodukt oder damit verbundenes Finanzinstrument, das als Bestandteil dessen genutzt oder auf dem Index (Produkte) aufbaut oder dazu führt, dass es sich daraus ergibt, und sie schließen ausdrücklich sämtliche Gewährleistungen für die Marktfähigkeit und Eignung zu einem im Hinblick hierauf bestimmten Zweck aus. In dem maximalen, von geltenden Gesetzen zugelassenen Umfang sollten Bloomberg, seine Lizenznehmer, Galaxy und ihre jeweiligen Mitarbeiter, Vertragsnehmer, Makler, Zulieferer und Händler keinerlei Haftung oder Verantwortung für irgendeine Verletzung oder irgendeinen Schaden übernehmen (gleich ob diese strafbar sind oder direkt, indirekt, in der Folge, zufällig oder anderweitig entstanden sind), die im Zusammenhang mit dem Index, irgendwelchen Daten oder damit zusammenhängenden Wertangaben oder irgendwelchen Produkten, sei es fahrlässig oder anderweitig, verursacht wurden.

