Galaxy Digital Holdings Ltd.

Galaxy Digital bestätigt den signifikanten Einsatz eines nachhaltigen Strommixes für sein Bitcoin-Mining-Geschäft

New York (ots/PRNewswire)

Galaxy Digital Holdings Ltd. (TSX: GLXY) ("Galaxy Digital", "das Unternehmen"), ein innovatives Finanzdienstleistungs- und Investment-Management-Unternehmen in den Bereichen digitale Vermögenswerte, Kryptowährungen und Blockchain-Technologie, hat heute an der ersten vierteljährlichen Umfrage des Bitcoin Mining Council ("BMC") teilgenommen und den signifikanten nachhaltigen Strommix für sein Bitcoin-Mining-Geschäft mitgeteilt. Die Teilnahme von Galaxy Digital am BMC steht für die Verpflichtung, Geschäfte auf der Grundlage eines starken Nachhaltigkeitsrahmens zu führen, der verantwortungsvolle ESG-Praktiken priorisiert.

Galaxy Digital schließt sich einer Gruppe von Branchenführern als Gründungsmitglied des BMC an, einem freiwilligen und offenen Forum zur Förderung der Transparenz, zum Austausch von Best Practices und zur Aufklärung der Öffentlichkeit über die Vorteile von Bitcoin und Bitcoin Mining. Heute teilte das BMC Informationen zu nachhaltiger Energie von über 32 % des aktuellen globalen Bitcoin-Netzwerks, einschließlich Galaxy Digital, die zeigten, dass die Teilnehmer Strom mit einem 67 % nachhaltigen Strommix nutzen. Das BMC schätzte außerdem, dass der nachhaltige Strommix der globalen Mining-Industrie im zweiten Quartal 2021 auf ca. 56 % angewachsen ist, was das Bitcoin-Mining zu einer der nachhaltigsten Industrien weltweit macht. Weitere Informationen zu diesen Ergebnissen finden Sie hier und weitere Informationen auf der Webseite des BMC. .

Das Bitcoin-Mining-Geschäft von Galaxy ("GDM") nutzt derzeit Strom mit einem Anteil von über 69 % nachhaltiger Energie. Das Drei-Jahres-Ziel von GDM ist es, einen nachhaltigen Strommix von über 80 % zu erreichen.

Amanda Fabiano, Vertreterin von Galaxy Digital im BMC und Leiterin der Mining-Abteilung, sagte: "Ich freue mich, am laufenden Dialog über den Energiemix von Bitcoin teilzunehmen und mitzuerleben, wie sich unsere Branche freiwillig zusammengefunden hat, um Transparenz zu fördern und wichtige Informationen mit der Öffentlichkeit zu teilen. Galaxy Digital verpflichtet sich, über unsere Nachhaltigkeitsziele zu berichten und unsere Kunden auf ihrem Weg zur Nachhaltigkeit zu begleiten. Galaxy Digital verpflichtet sich, über unsere Nachhaltigkeitsziele zu berichten und unsere Kunden auf ihrem Weg zur Nachhaltigkeit zu begleiten.

Es wird erwartet, dass das Geschäft von GDM bis Ende 2022 knapp 2.000 Petahash an monatlich gelieferter Mining-Kapazität repräsentieren wird, was mehr als 1 % des gesamten aktuellen Bitcoin-Netzwerks entspricht. GDM hat es sich zur Aufgabe gemacht, Bitcoin-Miner mit einer umfassenden Suite von Finanzdienstleistungen und -produkten zu versorgen und hat zahlreiche Mining-Finanzierungen ("MiFi") für Bitcoin-Miner rund um den Globus bereitgestellt.

Inormationen zu Galaxy Digital

Galaxy Digital (TSX: GLXY) ist ein diversifiziertes Finanzdienstleistungs- und Anlageverwaltungsunternehmen im Bereich der digitalen Vermögenswerte, Kryptowährungen und Blockchain-Technologie. Das Team von Galaxy Digital verfügt über umfangreiche Erfahrungen in den Bereichen Investment, Portfoliomanagement, Kapitalmärkte, Venture Capital, Vermögensverwaltung und Blockchain-Technologie. Galaxy Digital ist in den folgenden Geschäftsbereichen tätig: Handel, Vermögensverwaltung, Principal Investments, Investment Banking und Mining. Der CEO und Gründer von Galaxy Digital ist Mike Novogratz. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in New York City und verfügt über Niederlassungen in Chicago, San Francisco, London, Amsterdam, Tokio, Hongkong, auf den Cayman Islands (eingetragener Firmensitz) und in New Jersey. Weitere Informationen über die Geschäfte und Produkte des Unternehmens finden Sie auf www.galaxydigital.io .

Haftungsausschluss

Die TSX hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder genehmigt noch abgelehnt.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1556374/Galaxy_Digital_Holdings_Ltd__Galaxy_Digital_Confirms_Significant.jpg

Original-Content von: Galaxy Digital Holdings Ltd., übermittelt durch news aktuell