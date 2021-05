Galaxy Digital Holdings Ltd.

Galaxy Digital liefert aktualisierte Handelsergebnisse und CEO-Ansichten inmitten der Volatilität des Kryptowährungsmarktes

Galaxy Digital Holdings Ltd. (TSX: GLXY) ("Galaxy Digital" oder das "Unternehmen") gibt heute ein Update zu bestimmten operativen Kennzahlen im Zusammenhang mit seinem Galaxy Digital Trading ("GDT") Geschäft während der letzten 24 Stunden. Dieses Update soll den Aktionären, Gegenparteien und Kunden einen Einblick in die operative Widerstandsfähigkeit von GDT während der jüngsten Periode erheblicher Volatilität der Preise für digitale Vermögenswerte geben.

Die wichtigsten operativen Highlights für Galaxy Digital Trading in den letzten 24 Stunden bis 16 Uhr am 19. Mai 2021:

- Während der Verarbeitung des Rekordvolumens kam es bei GDT zu keinen betrieblichen oder ausführungsbedingten Störungen. - Das Handelsvolumen der außerbörslichen ("OTC") Kontrahenten war bis zum 30. April 2021 mehr als sechsmal so hoch wie das tägliche Durchschnittsvolumen im Vorjahr. - Das GDT-Kontrahenten-Kreditportfolio verzeichnete keine Ausfälle, arbeitet mit einer durchschnittlichen Besicherung von über 160 % und hat keine ausstehenden Nachschussforderungen.

Zusätzlich teilte der Gründer, Vorsitzende und CEO Michael Novogratz seine makroökonomischen Ansichten über die Marktvolatilität in einem kurzen Video, das auf unserer Investor Relations Website zu sehen ist: https://investor.galaxydigital.io.

Das Unternehmen weist darauf hin, dass die Daten in dieser Pressemitteilung vorläufig und ungeprüft sind und sich ändern können, wenn das Management seine reguläre, unabhängige Prüfung abschließt oder die Unternehmensergebnisse für die regelmäßig geplanten Aktualisierungen für die Aktionäre überprüft. Darüber hinaus kann sich das Unternehmen angesichts des sich entwickelnden Geschäftsmixes dazu entschließen, in Zukunft andere operative und finanzielle Schlüsselkennzahlen anzugeben. Die Gesellschaft übernimmt keine Verpflichtung, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

Informationen zu Galaxy Digital

Galaxy Digital (TSX: GLXY) ist ein diversifiziertes Finanzdienstleistungs- und Anlageverwaltungsunternehmen im Bereich der digitalen Vermögenswerte, Kryptowährungen und Blockchain-Technologie. Das Team von Galaxy Digital verfügt über umfangreiche Erfahrungen in den Bereichen Investitionen, Portfoliomanagement, Kapitalmärkte, Risikokapital, Vermögensverwaltung und Blockchain-Technologie. Galaxy Digital ist in den folgenden Geschäftsbereichen tätig: Trading, Asset Management, Principal Investments, Investment Banking und Mining. Der CEO und Gründer von Galaxy Digital ist Mike Novogratz. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in New York City, mit Niederlassungen in Chicago, San Francisco, London, Tokio, Hongkong, auf den Kaimaninseln (eingetragener Firmensitz) und in New Jersey. Weitere Informationen über die Geschäfte und Produkte des Unternehmens finden Sie auf www.galaxydigital.io.

Haftungsausschlüsse

Die TSX hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder genehmigt noch missbilligt.

Das Unternehmen ist an der TSX über die TSX Sandbox notiert. Die TSX Sandbox ist eine Initiative, die dazu dient, sämtliche Zulassungsanträge zu erleichtern, die ggf. nicht die ursprünglichen Zulassungsanforderungen der TSX erfüllen, allerdings aufgrund von Tatsachen oder Situationen, die für einen bestimmten Emittenten einzigartig sind, eine Notierung an der TSX rechtfertigen. Die TSX hat nach eigenem Ermessen auf die Anforderungen aus Absatz 309(c)(i) ihrer Zulassungsbestimmungen (Kapital in Höhe von C$ 10 Millionen aus einer öffentlichen Aufstockung) verzichtet, die das Unternehmen nicht erfüllt hat, und die Zulassung gemäß der TSX Sandbox bedingt genehmigt. Die Genehmigung des Unternehmens gemäß TSX Sandbox war an die Bedingung geknüpft, dass das Unternehmen ein jährliches Informationsformular und eine prominente vierteljährliche Offenlegung von digitalen Vermögenswerten und Investitionen veröffentlicht, was das Unternehmen bereits getan hat und sich bereit erklärt hat, dies auch weiterhin zu tun. Das Unternehmen wird gemäß der TSX Sandbox für einen Zeitraum von zwölf Monaten notiert bleiben, sofern innerhalb dieses Zeitraums nach der Aufstufung keine schwerwiegenden Compliance-Probleme aufgetreten sind. Darüber hinaus ist das Unternehmen verpflichtet, die folgenden zwei Risikofaktoren offenzulegen, die auch im letzten Jahresinformationsblatt für das Jahr 2020 enthalten waren: (1) Das Unternehmen hat nur eine begrenzte Betriebsgeschichte und seine Geschäftsbereiche befinden sich im Anfangsstadium und unterliegen wesentlichen rechtlichen, regulatorischen, betrieblichen und anderen Risiken in jeder Rechtsordnung; und (2) der Marktpreis und das Handelsvolumen der Stammaktien des Unternehmens waren volatil und werden es wahrscheinlich auch weiterhin sein, unter anderem als Reaktion auf Marktschwankungen bei digitalen Vermögenswerten im Allgemeinen oder den digitalen Vermögenswerten, die das Unternehmen hält oder handelt.

In diesem Material wird kein Angebot gemacht. Diese Mitteilung wird als allgemeine Informationsquelle zur Verfügung gestellt und sollte nicht als persönliche, rechtliche, buchhalterische, steuerliche oder anlagetechnische Beratung betrachtet oder als Befürwortung oder Empfehlung eines besprochenen Unternehmens oder Wertpapiers ausgelegt werden. Einzelpersonen sollten sich in Bezug auf bestimmte Investitionen gegebenenfalls von Fachleuten beraten lassen. Anleger sollten ihre professionellen Berater konsultieren, bevor sie Änderungen an ihren Anlagestrategien vornehmen.

Ansprechpartnerin für Investorenbeziehungen: Elsa Ballard, elsa.ballard@galaxydigital.io, (212) 390-9216; Kontakt für Medienarbeit: Eva Casanova, media@galaxydigital.io, (917) 847-4796; Steven Wald, steven.wald@galaxydigital.io, (212) 390-9216

