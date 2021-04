Galaxy Digital Holdings Ltd.

Galaxy Digital gibt Ernennung von Michael Daffey, ehemaliger Partner und Chairman Global Markets von Goldman Sachs, zum Senior Advisor und Vorsitzenden des Board of Directors bekannt

Galaxy Digital Holdings Ltd..(TSX: GLXY) ("Galaxy Digital" oder das "Unternehmen") gab heute die Ernennung von Michael Daffey, ehemaliger Partner, Chairman der Global Markets Division und Mitglied des Management Committee bei Goldman Sachs, zum Senior Advisor und Chairman of the Board of Directors von Galaxy Digital mit Wirkung zum 1. September 2021 bekannt.

Michael Novogratz, Gründer und CEO von Galaxy Digital, sagte: Wir freuen uns, eine erfahrene und respektierte Führungskraft von Michaels Kaliber als Senior Advisor und Vorstandsmitglied bei uns begrüßen zu dürfen. Michaels Führung der Global-Markets-Geschäfte von Goldman Sachs über mehrere Wachstums-, Innovations- und Transformationszyklen hinweg sowie seine Einblicke und Beziehungen werden für Galaxy Digital von unschätzbarem Wert sein, während wir die Institutionalisierung von Kryptowährungen als Anlageklasse erleichtern."

Daffey verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung im Finanzdienstleistungssektor bei Goldman Sachs. Zuletzt war er Partner, Chairman der Global Markets Division und Mitglied des Management Committee. In dieser Funktion fungierte Daffey als vertrauenswürdiger Berater für einige der prominentesten Kunden von Goldman und beaufsichtigte die Umsetzung der neuen Post-Brexit-Struktur des Unternehmens von London aus. Daffey baute seine Karriere in der Handelsabteilung von Goldman Sachs auf und stieg dort in führende Positionen auf. Er leitete unter anderem den weltweiten Aktienvertrieb sowie den Vertrieb von festverzinslichen Wertpapieren und Devisen für Europa, den Nahen Osten und Afrika. Außerdem war er Mitglied des Goldman European Management Committee, des Firmwide Client and Business Standards Committee und des Global Markets Executive Committee. Zuvor war er Global Co-Chief Operating Officer für die Aktiensparte des Unternehmens.

Damien Vanderwilt, Co-President und Head of Global Markets bei Galaxy Digital, sagte: "Michael wird eine unschätzbare internationale Perspektive in Galaxy Digital einbringen und wir sind sicher, dass unsere sich schnell entwickelnden Geschäftsbereiche Handel, Asset Management, Investment Banking, Principal Investments und Bergbau alle von seiner Wachstumsorientierung und seiner engen Zusammenarbeit mit dem Vorstand und unseren Mitarbeitern profitieren werden."

Daffey fügte hinzu: "Es ist mir eine große Freude, dem Board of Directors von Galaxy Digital beizutreten und dabei zu helfen, das Unternehmen durch den nächsten Zyklus der internationalen Expansion zu führen, während es sein Ziel umsetzt, Kryptowährungen und digitale Vermögenswerte in die weltweit führenden Institutionen zu bringen. Ich bewundere die Führungsrolle von Galaxy Digital in der Digital-Asset-Branche und freue mich darauf, eng mit Mike und dem Galaxy Digital-Team zusammenzuarbeiten. Sie haben einen Vorteil als Early-Mover und bauen jetzt darauf auf."

Galaxy Digital (TSX: GLXY) ist ein diversifiziertes Finanzdienstleistungs- und Anlageverwaltungsunternehmen im Bereich der digitalen Vermögenswerte, Kryptowährungen und Blockchain-Technologie. Das Team von Galaxy Digital verfügt über umfangreiche Erfahrungen in den Bereichen Investitionen, Portfoliomanagement, Kapitalmärkte, Risikokapital, Vermögensverwaltung und Blockchain-Technologie. Galaxy Digital ist in den folgenden Geschäftsbereichen tätig: Trading, Asset Management, Principal Investments, Investment Banking und Mining. Der CEO und Gründer von Galaxy Digital ist Mike Novogratz. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in New York City, mit Niederlassungen in Chicago, San Francisco, London, Amsterdam, Tokio, Hongkong, auf den Kaimaninseln (eingetragener Firmensitz) und in New Jersey. Weitere Informationen über die Geschäfte und Produkte des Unternehmens finden Sie auf www.galaxydigital.io.

