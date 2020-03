Galaxy Digital Holdings Ltd.

Galaxy Digital Capital Management: Stand beim verwalteten Vermögen Ende Februar 2020

- Die Galaxy Digital Holdings Ltd. (TSXV: GLXY) hat bekannt gegeben, dass seine Tochtergesellschaft Galaxy Digital Capital Management LP ("GDCM") mit Stand zum 29. Februar 2020 beim verwalteten Anlagevermögen ein vorläufiges Ergebnis von 367,5 Millionen US-Dollar berichtet.

Anlagevermögen ("AUM")(a) (in Millionen) 29.02. 31.01. 31.12. 30.11. 31.10. 30.0 31.0 31.0 30.0 31.0 30.0 31.0 28.0 2020(b 2020(b 2019(b 2019(b 2019(b 9.20 8.20 7.20 6.20 5.20 4.20 3.20 2.20 ) ) ) ) ) 19 19 19 19 19 19 19 19 Ges 367,5 369,1 357,2 360,7 337,0 336, 336, 389, 393, 421, 416, 417, 417, amt $ $ $ $ $ 0 $ 8 $ 6 $ 9 $ 6 $ 3 $ 9 $ 6 $

(a) Alle Zahlen sind ungeprüft. Das AUM schließt Kapital ein, dass von Tochtergesellschaften in geschlossenen Anlageklassen festgelegt ist und als Startkapital eingesetzt wird. Veränderungen beim AUM ergeben sich allgemein aus der Leistungsbilanz, aus Zuflüssen, Zurücknahmen sowie, bis Juli 2019, Kapitalbindungen, die von einer Anlageklasse auf eine andere übertragen wurden. Wie zuvor bekannt gegeben, hat GDCM im August 2019 seine Aktivitäten im Rahmen der Strategie einer externen Verwaltung von Barmitteln eingestellt. (b) Vorläufig

Weitere Informationen zu den Fonds von GDCM finden Sie auf unserer Website unter www.galaxydigital.io.

Informationen zu Galaxy Digital Capital Management LP

Galaxy Digital Capital Management LP, eine bei der SEC registrierte Firma für Investment-Beratung, ist ein breit aufgestelltes Unternehmen im Bereich Vermögensverwaltung mit einem besonderen Fokus auf die Branchen Digitale Vermögenswerte und Blockchain-Technologie. Die Firma verwaltet stellvertretend für externe Kunden Kapital in drei voneinander getrennten Geschäftsbereichen: Index Fund Management, Blockchain Ecosystem Funds und Opportunistic Funds. Das multidisziplinäre Team von Galaxy Digital Capital Management verfügt über tiefgreifende Erfahrungen in den Bereichen aktives und passives Portfoliomanagement, Kapitalmärkte, operatives Geschäft und Blockchain-Technologie. Die Firma ist eine Tochtergesellschaft von Galaxy Digital Holdings, die von Michael Novogratz gegründet wurde. Novogratz war zuvor Principal und Chief Investment Officer des Fortress Macro Funds und war Gesellschafter bei Goldman Sachs.

Haftungsausschluss

GDCM ist eine Tochtergesellschaft von Galaxy Digital Holdings Ltd., das ein an der TSX Venture Exchange notiertes Unternehmen ist.Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulation Services Provider (in der Weise, wie dieser Begriff in Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Alle Zahlen sind in US-Dollar angegeben, sofern nicht anders ausgewiesen.

