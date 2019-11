Galaxy Digital Holdings Ltd.

Galaxy Digital dient als Co-Manager beim Börsengang von Silvergate

- Galaxy Digital Holdings Ltd. (TSXV: GLXY; Frankfurt: 7LX) (nachfolgend "Galaxy Digital" oder das "Unternehmen") gab heute bekannt, dass Galaxy Digital Advisors LLC als Co-Manager beim Börsengang (IPO) der Silvergate Capital Corporation mit 3.333.333 ihrer Stammaktien der Klasse A zu einem Emissionspreis von 12,00 USD pro Aktie unterstützend mitgewirkt hat. Die Stammaktien von Silvergate werden unter dem Börsenkürzel "SI" an der New Yorker Börse gehandelt.

"Galaxy Digital Advisors ist äußerst zufrieden, als Co-Manager des Börsengangs von Silvergate gedient zu haben", sagte Ian Taylor, Leiter der Advisory Services bei Galaxy Digital. "Wir haben es uns zur Verpflichtung gemacht, langfristige Beziehungen mit führenden Unternehmen in den Branchen für digitale Vermögenswerte und Blockchain aufzubauen und unsere Fachkompetenz optimal zu nutzen, um zusätzliche Emissionen für ein Palette von Firmen abzuschließen, die vorankommen wollen."

Informationen zu Galaxy Digital

Galaxy Digital ist eine breit aufgestellte Handelsbank mit einem vielfältigen Serviceangebot und hat sich auf digitale Vermögenswerte sowie die Blockchain-Technologiebranche spezialisiert. Das Team von Galaxy Digital verfügt über umfassende Erfahrungen in den Bereichen Investitionen, Portfoliomanagement, Kapitalmärkte, operatives Geschäft, Vermögensverwaltung und Blockchain-Technologie. Aktuell ist Galaxy Digital in den folgenden vier verschiedenen Geschäftsfeldern aktiv: Handel, Vermögensverwaltung, Principal Investments und Beratungsdienste. Michael Novogratz ist CEO und der Gründer von Galaxy Digital. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in New York City und betreibt Niederlassungen in San Francisco, London, Tokio, Hongkong, den Cayman-Inseln (eingetragene Niederlassung) sowie New Jersey. Weitere Informationen zu den Geschäftsbereichen und Produkten des Unternehmens finden Sie unter www.galaxydigital.io.

TSX Venture Exchange (nachfolgend "TSXV") hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder genehmigt noch abgelehnt. Weder TSXV noch ihr Regulation Services Provider (in dem Sinne, wie dieser Begriff in den Richtlinien von TSXV definiert wird) haften für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Sicherheitsprodukte und -dienstleistungen werden von Galaxy Digital Advisors LLC angeboten, einem Mitglied der FINRA und SIPC.

Alle Zahlen sind in US-Dollar angegeben, sofern nicht anders ausgewiesen.

Galaxy Digital, Ian Taylor, Leiter der Abteilung Advisory, E-Mail: investor.relations@galaxydigital.io, Tel.: 212.390.9216; Prosek (für Medienanfragen im Auftrag von Galaxy Digital), Mike Geller, Managing Director, E-Mail: mgeller@prosek.com, Tel.: 646.818.9018

