Galaxy Digital Holdings Ltd.

Galaxy Digital gibt erhebliche realisierte Gewinne bekannt

New York (ots/PRNewswire)

Galaxy Digital Holdings Ltd. (TSXV: GLXY) (Frankfurt: 7LX) ("Galaxy Digital" oder das "Unternehmen") und Galaxy Digital Holdings LP (die "Mitbeteiligungsgesellschaft") geben eine Aktualisierung zur erheblichen Investmentposition der Mitbeteiligungsgesellschaft bekannt. Wie in den jüngsten Einreichungen erwähnt, nahm die Mitbeteiligungsgesellschaft am 18. April ein Angebot für die Stammaktien von Block.one an. Am 20. Mai 2019 wurde die Transaktion abgeschlossen, und die Mitbeteiligungsgesellschaft erhielt 71,2 Millionen US-Dollar für die ausgeschriebenen Aktien, was einen Großteil der Position des Unternehmens und eine Rendite von 123 % auf die realisierte Investition darstellt. Nach der Transaktion werden die verbleibenden Stammaktien der Mitbeteiligungsgesellschaft an Block.one keine erhebliche Anlageposition mehr darstellen.

"Die Annahme des Angebots von Block.one reflektiert die Entscheidung, das Portfolio neu auszubalancieren, um ein angemessenes Maß an Diversifizierung zu erhalten, nachdem sich die Position aufgrund ihrer deutlichen Outperformance im Vergleich zum Rest des Portfolios erhöht hat. Wir arbeiten weiterhin eng mit Block.one als einem wichtigen Partner in einer Reihe unserer Geschäftsbereiche zusammen, darunter auch mit dem Galaxy EOS VC Fund, der in Unternehmen investiert, die auf dem EOS.IO-Protokoll aufbauen, und wir sind weiterhin begeistert vom EOS.IO-Protokoll", sagte Michael Novogratz, CEO und Gründer von Galaxy Digital.

Wie bereits bekannt gegeben, berücksichtigt die Mitbeteiligungsgesellschaft eine Vielzahl von quantitativen und qualitativen Faktoren, um zu jedem Berichtsdatum festzustellen, ob eine Investition als erhebliche Anlageposition betrachtet wird. Zu den berücksichtigten Faktoren gehören unter anderem: der Anteil der einzelnen Investitionen an der Gesamtsumme; ob eine Investition erheblich größer ist als andere Portfolioinvestitionen; die Konzentration des Portfolios und die damit verbundenen Risiken; die Liquidität jeder Investition oder deren Fehlen; die Auswirkungen einer solchen Investition auf das Vermögen oder die Tätigkeit der Mitbeteiligungsgesellschaft; und das Vorhandensein oder Fehlen anderer Faktoren, die zu dem Schluss führen könnten, dass die Investition für die Mitbeteiligungsgesellschaft ungeachtet ihrer absoluten Größe von Bedeutung war.

Über Galaxy Digital

Galaxy Digital ist eine diversifizierte, verschiedene Dienstleistungen anbietende Handelsbank, die sich auf digitale Vermögenswerte sowie die Blockchain-Technologie-Branche spezialisiert hat. Das Team von Galaxy Digital verfügt über umfassende Erfahrung in den Bereichen Investitionen, Portfoliomanagement, Kapitalmärkte, Betrieb, Vermögensverwaltung und Blockchain-Technologie. Aktuell ist Galaxy Digital in den folgenden vier verschiedenen Geschäftsfeldern aktiv: Handel, Vermögensverwaltung, Principal Investments und Beratungsleistungen. Der CEO und Gründer von Galaxy Digital ist Michael Novogratz. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in New York City und verfügt über Niederlassungen in Tokio, Hongkong, den Cayman-Inseln (eingetragene Niederlassung) sowie New Jersey. Weitere Informationen zu den Geschäftsbereichen und Produkten des Unternehmens finden Sie auf www.galaxydigital.io.

Haftungsausschluss

Die TSXV hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder genehmigt noch abgelehnt. Weder die TSXV noch ihr Regulation Services Provider (Regulierungsdienstleister, wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSXV definiert wird) haften für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Informationen in dieser Pressemitteilung, u. a. Aussagen zur Zukunft der Branche und unseren Ergebnissen, Geschäften oder Geschäftsaussichten, können zukunftsgerichtete Aussagen (zusammenfassend als zukunftsgerichtete Aussagen bezeichnet) darstellen, die sich über die Verwendung von Begriffen wie "könnte", "wird", "sollte", "erwarten", "planen", "voraussehen", "schätzen", "beabsichtigen", "weiterhin" oder "der Ansicht sein" (bzw. deren Verneinungen) oder anderer ähnlicher Variationen identifizieren lassen. Aufgrund verschiedener Risiken und Ungewissheiten, einschließlich der nachfolgend angeführten, können tatsächliche Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen dargestellten oder in Erwägung gezogenen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen bieten keinerlei Garantie für künftige Leistungen. Sie sollten sich demnach nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Informationen zur Identifizierung von Annahmen, Risiken und Unsicherheiten in Bezug auf Galaxy Digital sind in den von Galaxy Digital bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen enthalten, die auf www.sedar.com verfügbar sind. Zu diesen Risiken gehören die Risiken und Unsicherheiten, die im Lagebericht des am 31. Dezember 2018 endenden Geschäftsjahrs besprochen werden. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung gelten erst ab dem Datum dieser Pressemitteilung oder dem in der jeweiligen zukunftsgerichteten Aussage angegeben Datum.

