Galaxy Digital Holdings Ltd.

Galaxy Digital Capital Management: Verwaltetes Vermögen (AUM) zum Monatsende März 2019

Die Galaxy Digital Holdings Ltd., (TSXV: GLXY) (Frankfurt: 7LX) hat bekanntgegeben, dass ihre Tochtergesellschaft, die Galaxy Digital Capital Management LP ("GDCM"), zum 31. März 2019 ein vorläufiges verwaltetes Vermögen (AUM) von 417,9 Millionen Dollar einschließlich Committed Capital in einem Closed-end-Vehikel meldete.

Verwaltetes Vermögen (AUM)(a) (in Millionen) 31.03.19 28.02.19(b) 31.01.19 31.12.18 30.11.2018 31.10.2018 30.09.2018 31.08.2018 31.07.2018 30.06.2018 31.05.2018 30.04.2018 (b) (b) Gesamt 417,9 $ 417,6 $ 416,5 $ 423,0 $ 422,8 $ 441,9 $ 447,8 $ 458,4 $ 455,2 $ 452,8 $ 148,9 $ 139,9 $

(a) Alle Zahlen sind ungeprüft, außer für den 31. März 2018. Das AUM beinhaltet das Committed Capital in einem Closed-end-Vehikel. Capital Commitments, die von einem zu einem anderen Vehikel finanziert werden, führen möglicherweise zu einer Minderung des AUM. (b) Vorläufig

Weitere Informationen zu GDCM-Fonds finden Sie auf unserer Website: www.galaxydigital.io.

Über Galaxy Digital Capital Management LP

Galaxy Digital Capital Management LP ist ein diversifiziertes Vermögensverwaltungsunternehmen mit einer Spezialisierung auf Digital Assets und die Branche der Blockchain-Technologie. Das Unternehmen verwaltet Kapital für externe Kunden in drei verschiedenen Geschäftslinien: Indexfondsmanagement, Blockchain-Ökosystem-Fonds und opportunistische Fonds. Das multidisziplinäre Team von Galaxy Digital Capital Management verfügt über umfassende Erfahrungen in den Bereichen aktives und passives Portfoliomanagement, Kapitalmärkte, operatives Geschäft und Blockchain-Technologie. Das Unternehmen ist eine Tochtergesellschaft von Galaxy Digital Holdings, das von Michael Novogratz gegründet wurde, einem früheren Principal und Chief Investment Officer von Fortress Macro Funds und ein früherer Partner bei Goldman Sachs.

Rechtliche Hinweise

GDCM ist eine Tochtergesellschaft der Galaxy Digital Holdings Ltd., einer Gesellschaft, die an der TSX Venture Exchange notiert ist. Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulation Service Provider (dt. Regulierungsdienstleister; im Sinne der Definition in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

** Alle Zahlen sind in US-Dollar ausgewiesen, sofern nicht anders angegeben ist.

Galaxy Digital, E-Mail: investor.relations@galaxydigital.io, Tel.: 212.390.9194; Prosek (für Medienanfragen zu Galaxy Digital), Mike Geller, Managing Director, E-Mail: mgeller@prosek.com, Tel.: 212 279 3115; Durchwahl: 242

