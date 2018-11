Galaxy Digital ist keine wesentliche Veränderung bekannt

Toronto (ots/PRNewswire) - Auf Anfrage der IIROC möchte Galaxy Digital Holdings Ltd. (TSXV: GLXY; Frankfurt: 7LX) ("Galaxy Digital", "GDH Ltd" oder das "Company") bestätigen, dass der Geschäftsleitung des Unternehmens keine wesentliche Änderung in der Geschäftstätigkeit des Unternehmens bekannt ist, die der jüngsten Marktaktivität Rechnung tragen würde.

Informationen zu Galaxy Digital

Galaxy Digital ist eine diversifizierte Handelsbank mit einem umfassenden Serviceangebot, die sich auf digitale Vermögenswerte und die Blockchain-Technologie spezialisiert. Das Team von Galaxy Digital verfügt über extensive Erfahrung in den Bereichen Investment, Portfoliomanagement, Kapitalmärkte, Operations, Vermögensverwaltung und Blockchain-Technologie. Galaxy Digital betreibt derzeit vier eigenständige Geschäftsbereiche: Handel, Asset-Management, Principal Investment, und Beratung. CEO und Gründer von Galaxy Digital ist Michael Novogratz. Das in New York City ansässige Unternehmen betreibt Niederlassungen in Tokio, Hongkong, auf den Caymaninseln (Geschäftssitz) und im US-Bundesstaat New Jersey. Zusätzliche Informationen zu GDH LPs Geschäften und Produkten finden Sie unter http://www.galaxydigital.io.

Disclaimer und zusätzliche Informationen

Die TSXV hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder bestätigt noch dementiert. Weder die TSXV noch ihr Regulierungsdienstleister (wie in den Richtlinien der TSXV definiert) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Pressekontakt:

Galaxy Digital,Fiona Choi, Head of Investor Relations & Corporate

Communications, E-Mail: fiona.choi@galaxydigital.io, Tel:

+1-212-390-9194; Prosek, Mike Geller, Managing Director, E-Mail:

mgeller@prosek.com , Tel: +1-212-279-3115

