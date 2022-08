Discovery Life Sciences

Discovery Life Sciences ernennt Executive Vice President zur Unterstützung des Fortschritts in der Proteomik

Discovery Life Sciences™ (Discovery), der Bioproben- und Biomarkerspezialist™, gab heute die Ernennung von Michael Pisano, Ph.D. als Executive Vice President für Proteomics bekannt. Dr. Pisano bringt bei Discovery mehr als zwei Jahrzehnte an Führungs- und Managementerfahrung in der Proteomik und im weiteren Bereich der Biowissenschaften ein. In dieser Funktion ist Dr. Pisano federführend bei der Erweiterung der bestehenden Biomarker-Entdeckungsdienste von Discovery um eine Reihe von Proteomplattformen, die die bestehenden Genom- und Gewebe-Biomarkerdienste ergänzen werden, um die Biomarkerforschung umfassend zu unterstützen.

„Michael ist ein sehr erfahrener und anerkannter Führer in der Proteomik, und wir freuen uns, ihn im Discovery-Team zu haben, um unsere Fähigkeiten zur Entdeckung von Biomarkern zu verstärken", sagte Jay Scherer, Chief Operating Officer von Discovery. „Unsere Vision ist es, ein herausragender, umfassender Proteomik-Dienstleister für unsere Kunden von der Forschung bis zu den klinischen Segmenten in der Pharma-, Biotech- und Diagnostikindustrie zu sein. Wir freuen uns, dass er sich dem Discovery-Team angeschlossen hat und damit den nächsten Schritt in seiner tiefgreifenden beruflichen Laufbahn vollzogen hat. Wir sind zuversichtlich, dass er eine zentrale Rolle bei der Verwirklichung unserer Vision spielen wird"

Bevor er zu Discovery kam, war Dr. Pisano als Vizepräsident für Geschäftsentwicklung und Vertragsforschung bei Cayman Chemical tätig. Während seiner achtjährigen Amtszeit übernahm er zunehmend verantwortungsvollere Aufgaben, die in der Einführung einer neuen Abteilung für Vertragsdienstleistungen gipfelten. Zuvor hatte er leitende Positionen in verschiedenen biowissenschaftlichen Unternehmen inne. Als Unternehmer gründete er erfolgreich ein Auftragsforschungsunternehmen für Biomarker- und Proteomforschung, das er zur Rentabilität führte und verkaufte.

„Das Ziel von Discovery ist es, die Proteomik über die Schwelle zur vollständigen Übernahme in die Wirkstoffforschungspipeline zu bringen", sagte Dr. Pisano. „Die Aufnahme der Proteomik in unser Dienstleistungsportfolio bedeutet, dass Discovery nun Multi-omic-Projekte durchführen kann, da wir derzeit Genomik, IHC und Durchflusszytometrie anbieten und planen, in naher Zukunft auch Lipidomik und Metabolomik anzubieten. Ich freue mich, Teil von Discovery's Strategie zu sein, dieses One-Stop-Shop-Angebot für die Entdeckung und Entwicklung von Biomarkern aufzubauen."

Informationen zu Discovery Life Sciences und HudsonAlpha Discovery

Discovery Life Sciences sind „the biospecimen- and biomarker specialists"™ und kombinieren das weltweit größte kommerzielle Bioprobeninventar und Beschaffungsnetzwerk mit herausragenden multiaktiven Biomarker-Servicelaboren, um Programme der Präzisionsmedizin für Krebs, Infektionskrankheiten und andere komplexe Erkrankungen zu beschleunigen. Wir sind ein führender Anbieter von hochgradig charakterisierten humanen zellulären Ausgangsmaterialien und fachkundigen multimikrobiellen Analysediensten, die die Forschung, Entwicklung und Herstellung von Zell- und Gentherapien vorantreiben.

HudsonAlpha Discovery® ist die Sequenzierungs- und Bioinformatik-Abteilung von Discovery, ein weltweit anerkanntes Servicelabor, das die aktuellsten Technologien der Genomforschung nutzt, um Entdeckung, translationale und klinische Forschung umfassend zu unterstützen.

Angetrieben von der Wissenschaft arbeitet das Discovery-Team mit den Kunden in einem innovativen, beratenden Ansatz zusammen, um Hindernisse zu überwinden und ein schnelleres Endergebnis zu erzielen. Wir sind: Science at your Service™! Weitere Informationen finden Sie unter dls.com.

