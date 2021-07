Discovery Life Sciences

Dr. Thomas Halsey wird neuer Vizepräsident bei Discovery Life Sciences

GLOBALE FÜHRUNGSKRAFT AN DER SPITZE DER ABTEILUNG FÜR GENOMISCHE UND BIOINFORMATISCHE DIENSTLEISTUNGEN VON HUDSONALPHA DISCOVERY

Discovery Life Sciences(TM) (Discovery), der Spezialist für Bioproben und Biomarker(TM), gab heute bekannt, dass Thomas Halsey, Ph.D., dem Unternehmen als Executive Vice President of Genomics für die Abteilung für genomische Sequenzierung und Bioinformatikdienste von Discovery, HudsonAlpha Discovery®, beigetreten ist. In dieser Funktion wird er die globale Expansion der Genomtests des Unternehmens planen und leiten, um die Forschung im Rahmen klinischer Studien und die klinische Validierung von In-vitro-Diagnostika (IVDs) zu unterstützen, die die Entwicklung zielgerichteter Therapien und Präzisionsmedizin beschleunigen werden.

"Wir freuen uns sehr, Tom in dieser aufregenden Zeit des Wachstums unseres Unternehmens bei Discovery begrüßen zu dürfen", sagte Dr. Shawn Levy, Chief Scientific Officer von Discovery. "Er ist eine erfahrene Führungspersönlichkeit, die globale operative Expertise im Bereich der Genomik-Technologien mitbringt, die entscheidend dazu beitragen wird, den Ausbau unserer Biomarker-Entwicklungskapazitäten und den Einsatz von Sequenzierungstechnologien zur Unterstützung globaler klinischer Studien, diagnostischer Validierung und Bestimmung des klinischen Nutzens voranzutreiben

Dr. Halsey kommt zu Discovery, nachdem er fast ein Jahrzehnt bei Q2 Solutions gearbeitet hat, wo er zuletzt als Senior Director und globaler Leiter der genomischen Laboroperationen tätig war. In dieser Funktion leitete er den weltweiten Betrieb von Genomiklabors, einschließlich Einrichtungen in Europa, China und im asiatisch-pazifischen Raum, sowie die damit verbundenen Projektmanagement- und Bioinformatikdienste.

"Dies ist eine einmalige Gelegenheit, auf einer erstklassigen Genomik-Organisation aufzubauen, indem wir mit unserem Team zusammenarbeiten, um den Umfang unserer Dienstleistungen in geografischen Schlüsselmärkten zu erweitern und auszubauen", sagte Dr. Halsey. "Ich bewundere Discovery schon lange und bin begeistert von den interessanten Synergien, die das Unternehmen geschaffen hat. Wir verfügen über die größte kommerzielle Bioprobenbank der Welt mit Proben, die für den Fortschritt der Präzisionsmedizin entscheidend sind, in Kombination mit einer breiten Palette anderer führender Biomarker-Labordienstleistungen."

Informationen zu Discovery Life Sciences und HudsonAlpha Discovery

Discovery Life Sciences sind "the biospecimen- and biomarker specialists"(TM) und kombinieren das weltweit größte kommerzielle Bioprobeninventar und Beschaffungsnetzwerk mit herausragenden multiaktiven Biomarker-Servicelaboren, um Programme der Präzisionsmedizin für Krebs, Infektionskrankheiten und andere komplexe Erkrankungen zu beschleunigen.

HudsonAlpha Discovery ist die Sequenzierungs- und Bioinformatik-Abteilung von Discovery, ein weltweit anerkanntes Servicelabor, das die aktuellsten Technologien der Genomforschung nutzt, um Entdeckung, translationale und klinische Forschung umfassend zu unterstützen.

Angetrieben von der Wissenschaft arbeitet das Discovery-Team mit den Kunden in einem innovativen, beratenden Ansatz zusammen, um Hindernisse zu überwinden und ein schnelleres Endergebnis zu erzielen. Wir sind Science at your Service(TM)! Weitere Informationen finden Sie unter www.dls.com.

