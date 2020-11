Discovery Life Sciences

Discovery Life Sciences wird mit der Übernahme der in Europa ansässigen East West Biopharma zum globalen Marktführer für Bioproben

Durch die Übernahme entsteht das größte Netzwerk klinischer Sammelstellen in Europa, wodurch die Position von Discovery Life Sciences als weltweiter Marktführer bei der Beschaffung von Bioproben gestärkt wird.

Discovery Life Sciences(TM) (Discovery), ein weltweit führender Anbieter von Dienstleistungen in den Bereichen Bioproben, genomische Sequenzierung, Zell- und Immunhistochemie (IHC), gab heute die Übernahme von East West Biopharma bekannt, einer führenden Auftragsforschungsorganisation für Humanbioproben in Europa, die über das größte Biosammelnetzwerk in der Ukraine verfügt.

Die Übernahme von East West Biopharma baut auf den bestehenden Kapazitäten von Discovery auf. Dadurch wird Europas größtes Netzwerk von klinischen Sammelstellen geschaffen, die auf ethische Weise von Patienten aus verschiedenen therapeutischen Bereichen zugelassene Bioproben erhalten, um die globale medizinische Forschungsgemeinschaft zu unterstützen.

"Diese Übernahme stellt den Höhepunkt einer äußerst produktiven und für beide Seiten erfolgreichen Partnerschaft zwischen unseren Unternehmen dar", sagte Glenn Bilawsky, CEO von Discovery Life Sciences. "East West Biopharma genießt seit langem einen guten Ruf für sein Engagement für Qualität, Compliance und die Einhaltung höchster regulatorischer und ethischer Standards bei der Beschaffung von Bioproben. Es ergänzt perfekt unsere frühere Übernahme von Sofia Bio und ihr umfangreiches Netzwerk von Sammelstellen für menschliche Bioproben in Bulgarien, Rumänien und Polen. Diese beiden Übernahmen in Verbindung mit unserem US-Geschäft positionieren Discovery nun sowohl in Europa als auch weltweit als den größten Anbieter von Dienstleistungen im Bereich Bioproben."

"Seit mehr als 15 Jahren liefern wir Bioproben und Lösungen im Zusammenhang mit menschlichem Gewebe an führende biomedizinische Forschungseinrichtungen, darunter akademische Institute in Europa und den USA, die Pharmabranche, große Biobanken und Biorepositorien", sagte Tetyana Yurkovska, General Manager von East West Biopharma. "Ein Teil von Discovery zu werden, gibt uns die Möglichkeit, die Ukraine für die globale wissenschaftliche Gemeinschaft zu öffnen, indem wir Zugang zu unserem ausgedehnten Standortnetzwerk bieten und so die Mission von Discovery Life Sciences, Wissenschaft im Dienste der Forscher weltweit zu betreiben, voll und ganz unterstützen."

