Discovery Life Sciences startet großes Expansionsprojekt in Europa

Huntsville, Alabama

Stellung als Weltmarktführer bei Bioproben wird gefestigt

Discovery Life Sciences(TM) (Discovery) gab heute eine groß angelegte Expansionsinitiative für Europa bekannt, in deren Rahmen Sofia Bio und dessen weitgespanntes Netzwerk aus Standorten für die Gewinnung von menschlichen Gewebeproben in Bulgarien, Rumänien, Polen und der Tschechischen Republik übernommen werden soll. Discovery hat zudem einen Vertrag abgeschlossen, laut dem es zum exklusiven Vertriebspartner für Industriekunden von East West Biopharma wird, das das größte Netzwerk für die Gewinnung von Bioproben in der Ukraine unterhält. Diese Initiativen festigen die Stellung von Discovery als Weltmarktführer im Bereich Analyse, Beschaffung und Vertrieb von Bioproben für die Pharma-, Biotech- und Diagnostik-Branche. Darüber hinaus entsteht damit das größte Unternehmen dieser Art in Europa.

Die Ausdehnung von Discovery wird die Fähigkeit des Unternehmens stärken, ausgezeichnete Dienstleistungen, größere Kapazitäten und speziell angepasste Bioproben für Forscher in ganz Europa innerhalb von 24 Stunden nach Gewinnung der Proben anbieten zu können. Dem Netz aus Discovery-Kliniken werden weltweit mehr als 100 Standorte hinzugefügt, womit es dann auf fast 280 anwächst. Forscher können damit von den zusätzlichen Discovery-Kapazitäten bei der rascheren Gewinnung, Verarbeitung und Analyse von seltenen und hoch anspruchsvollen Bioproben aus Osteuropa profitieren, die das Potential haben, Fortschritte bei der Diagnose und der Behandlung von lebensbedrohlichen und chronischen Erkrankungen zu erzielen.

"Sofia und East West Bio sind hoch angesehene Lieferanten in der Region und sie sind schon seit Längerem Partner von Discovery. Sie bieten zeitgerechte und qualitativ hochwertige Dienstleistungen, die sämtliche Einwilligungsbestimmungen und gesetzlichen Vorgaben für die Brache erfüllen", sagte der CEO von Discovery, Glenn Bilawsky. "Da wir diese Region gemeinsam erschließen, werden wir die Logistik optimieren können und wir können weiter in die Bereitstellung von hervorragenden Verarbeitungs- und Analyse-Services für die globale medizinische Forschungsgemeinschaft investieren."

Durch den Rückgriff auf die Partnerschaft mit Water Street Healthcare Partners kann die fortgesetzte Expansion von Discovery unmittelbar auf die jüngst durchgeführte Fusion von vier sich ergänzenden Geschäftsbereichen für Bioanalyse und Bioproben, bestehend aus Conversant Bio, Folio Bio, Discovery Life Sciences und Phylogeny, folgen. Hierbei war ein Weltmarktführer im Bereich Analyse und Beschaffung von Bioproben mit der weltweit größten Bank für Bioproben entstanden.

Die europäische Erweiterung zielt auf den akuten Bedarf an Unterstützungsleistungen für die Bereiche Entdeckung, Forschung und Entwicklung auf dem gesamten Kontinent ab. "Die Gemeinschaften aus den Bereichen Klinik, Wissenschaft und Forschung in Osteuropa möchten derzeit ihre Möglichkeiten erweitern, um am rasanten Wachstum bei der Erforschung und Entwicklung neuer Diagnose- und Therapieverfahren teilzuhaben", sagte Bilawsky. "Die Ausdehnung von Discovery ist eine Antwort auf diesen Bedarf."

Informationen zu Discovery Life Sciences

Discovery Life Sciences ist ein globaler Marktführer für die Analyse und Beschaffung von Bioproben für die Pharma-, Biotech- und Diagnostik-Branche. Das wissenschaftlich motivierte Discovery-Team arbeitet mit den Kunden an einem innovativen, beratenden Ansatz zusammen, um Hindernisse zu überwinden und schnellere Endergebnisse zu erzielen. We are Science at your Service(TM)! Weitere Informationen erhalten Sie unter dls.com.

