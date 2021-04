Tyto Care

TytoCare startet in Italien durch Multimed-Partnerschaft

Die Markteinführung wird Krankenhäusern und Gesundheitssystemen im ganzen Land Zugang zu den führenden, KI-gestützten Telemedizinlösungen von TytoCare ermöglichen

TytoCare, die erste modulare All-in-One-Geräte- und Untersuchungsplattform der Gesundheitsbranche für KI-gestützte medizinische Untersuchungen auf Fernabruf, gab heute die Markteinführung in Italien bekannt und ermöglicht damit den landesweiten Einsatz seiner Telemedizin-Lösung. Die Markteinführung erfolgt über eine Partnerschaft mit Multimed, einem führenden Vertriebs- und Kommerzialisierungsunternehmen für medizinische Geräte, chirurgische Instrumente, Robotik und Sicherheitseinrichtungen, das TytoCare exklusiv auf dem italienischen Gesundheitsmarkt einführen wird.

Das italienische Gesundheitssystem äußerte eine erhebliche Nachfrage nach der Telemedizin-Plattform von TytoCare als Lösung zur Bekämpfung des schnellen Ausbruchs von COVID-19, der das Land zu Beginn der Pandemie heimsuchte. Seitdem haben Gesundheitssysteme und Krankenhäuser hart daran gearbeitet, digitale Gesundheitslösungen zu implementieren, um einen zukünftigen Zusammenbruch des Gesundheitssystems zu verhindern.

TytoCare ist die einzige All-in-One-Telemedizinlösung, die es Ärzten ermöglicht, sich aus der Ferne mit PatientenInnen zu verbinden, um körperliche Untersuchungen in Klinikqualität durchzuführen. Das tragbare Untersuchungsgerät ermöglicht dem/der AnwenderIn eine umfassende körperliche Untersuchung von Herz, Haut, Ohren, Rachen, Bauch sowie Lunge und Körpertemperatur, die für die Überwachung von COVID-19 entscheidend sind. Die Lösung repliziert vollständig einen persönlichen Besuch von jedem Ort und zu jeder Zeit für primäre und chronische Pflegesituationen und trägt dazu bei, die Ausbreitung des Virus einzudämmen, indem sie sowohl Quarantänepatienten in Krankenhäusern als auch isolierte Patienten zu Hause fernversorgt. So können Ärzte die wichtigen klinischen Daten gewinnen, die sie zur Überwachung und Behandlung von Patienten aus sicherer Entfernung benötigen.

Gemeinsam werden TytoCare und Multimed den italienischen Markt erschließen und die Lösung an lokale Anbieter liefern. Dies ermöglicht Partnerschaften mit Krankenhäusern, Altenpflegeeinrichtungen, unabhängigen Ärzten, Apotheken sowie die Überwachung zu Hause. Die erste Partnerschaft von TytoCare in Italien zeigte Erfolge mit dem ASL von Vercelli, wo Ärzte ältere und pädiatrische COVID-19-PatientenInnen überwachten und behandelten und pulmonale, kardiologische und dermatologische Telehealth-Besuche durchführten. Die Implementierung zeigte die Fähigkeit von TytoCare, ein breites Spektrum an telemedizinischen Besuchen zu ermöglichen sowie den Druck auf überlastete Einrichtungen und Ärzte zu verringern und gleichzeitig die Verbreitung von COVID-19 entscheidend einzudämmen. Zusätzlich zu den aktiven Pilotprojekten im ganzen Land haben die renommierten Krankenhäuser Gemelli und Bambino Gesu damit begonnen, die TytoCare-Telemedizinlösung für eine mögliche Integration zu evaluieren, und weitere Projekte sind in Arbeit.

"Die italienischen Gesundheitsbehörden und Fachleute haben die Telemedizin zu Beginn der Pandemie schnell angenommen", sagt Dedi Gilad, CEO und Mitbegründer von TytoCare. "Die Partnerschaft mit Multimed ermöglicht es uns, unsere Vision zu erfüllen, eine zugängliche und qualitativ hochwertige Fernversorgung in ganz Italien anzubieten, was sowohl jetzt als auch beim Abklingen der Pandemie von entscheidender Bedeutung ist. Da eine wachsende Zahl von Gesundheitssystemen in ganz Europa TytoCare integrieren möchte, freuen wir uns darauf, ein produktives Gesundheitsökosystem für PatientenInnen, ÄrztenInnen und Versicherungen gleichermaßen voranzutreiben, das die beste virtuelle Pflege bequem von zu Hause aus bietet, dem Pflegepersonal Zeit spart und die Kosten pro Patientenkontakt reduziert."

"Wir sind stolz darauf, mit TytoCare zusammenzuarbeiten, um das telemedizinische Angebot in Italien zu erweitern. TytoCare ist eine einzigartige Innovation, die den Zugang der italienischen Bevölkerung zu einer sicheren Versorgung in Klinikqualität erweitert", sagte Maurizio Cordara Antona, Präsident von Multimed. "Als exklusiver Vertriebspartner von TytoCare in Italien freuen wir uns darauf, gemeinsam eine neue Methode der Gesundheitsversorgung für das Land und seine Zukunft zu ermöglichen."

TytoCare wurde 2012 von Dedi Gilad und Ofer Tzadik mitbegründet, hat FDA- und CE-Zulassungen und arbeitet mit über 100 großen Gesundheitssystemen, Gesundheitsplänen und strategischen Partnern in den USA, Europa, Asien und Israel zusammen.

