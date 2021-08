SMATRICS GmbH & Co KG

SMATRICS-Geschäftsführer Hauke Hinrichs: „E-Mobilität ist ein wichtiger Baustein für eine nachhaltige Zukunft“

Strategisch Weichen für Fortführung des erfolgreichen Wegs und die Weiterentwicklung in Richtung führender 360-Grad-Anbieter gestellt.

Der Blick in die Zukunft lässt eine eindeutige Prognose zu: Die E-Mobilität nimmt Fahrt auf. Entsprechend konzentriert sich auch SMATRICS als internationaler E-Mobilitäts-Dienstleister auf die Mitgestaltung des erneuerbar-elektrischen Verkehrs. VERBUND-CEO Michael Strugl: „VERBUND engagiert sich seit über zehn Jahren intensiv für Elektromobilität. Als führendes Energieunternehmen Österreichs, mit über 95 Prozent der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien, sieht VERBUND die Zukunft der Mobilität in der Vernetzung von nichtmotorisierter Mobilität, öffentlichem Verkehr sowie im emissionsfreiem Antrieb auf Basis erneuerbarer Energien. Zusammen mit Partnern aus Forschung und Industrie entwickelt VERBUND alltagstaugliche Infrastrukturen und konkrete Anwendungen.“

Erfolgsweg fortsetzen

„Wir wollen den Erfolgsweg des Unternehmens konsequent fortsetzen. Wie schon bisher ist SMATRICS ein verlässlicher Partner, wenn es darum geht, die Voraussetzungen für die E-Mobilität zu schaffen“, betont der zum 1. Oktober 2021 designierte Alleingeschäftsführer Hauke Hinrichs die Kontinuität von SMATRICS. Nicht, ohne den Blick in die Zukunft und auf neue Märkte zu richten: „Wir werden zukünftig noch stärker über Kooperationen und Partner als 360-Grad Dienstleister auftreten. Wir bieten ein breites Lösungsportfolio an – von schlüsselfertiger Infrastruktur über Ladesäulen- und Kundenservice bis hin zu unseren IT-Dienstleistungen - getreu dem Motto ‚Powered by SMATRICS‘. Ob Flottenlösungen für Unternehmen oder gesamthafte Umsetzungen von High Power Charging (HPC) Lösungen speziell für Energieversorger und Investoren - wir stehen hinter den Partnern als modularer Lösungsanbieter.“

Hinrichs: Experte und Enthusiast

Hauke Hinrichs outet sich zudem als E-Mobilitäts-Enthusiast: „Ich habe in meiner beruflichen Tätigkeit mehr Kilometer elektrisch zurückgelegt als mit Verbrennungsmotoren. Zweiflern kann ich daher aus eigenem Erleben entgegnen: Beim Thema Infrastruktur gibt es kein Argument gegen E-Mobilität.“

Hauke Hinrichs hat an der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen (RWTH) Wirtschaftsingenieurwesen mit Schwerpunkt Elektrische Energietechnik studiert und am Imperial College London zum Thema Energiepolitik geforscht. Nach dem Studium war Hinrichs Business Development Manager der Energieversorgungs- und Verkehrsgesellschaft Aachen und an der Ausgründung des Start-ups smartlab Innovationsgesellschaft GmbH als Technischer Leiter maßgeblich am Aufbau des Stadtwerkeangebots ladenetz.de und der Roamingplattform e-clearing.net beteiligt. Seit 2017 ist Hinrichs bei SMATRICS, zunächst als Technischer Direktor und seit 2018 als COO und Geschäftsführer. Hinrichs ist auch Geschäftsführer des Joint Ventures SMATRICS EnBW mit der Energie Baden-Württemberg.

Über SMATRICS:

SMATRICS GmbH & Co. KG ist ein internationaler E-Mobilitäts-Dienstleister mit Geschäftsschwerpunkt auf Infrastruktur, Service und IT. SMATRICS wurde 2012 gegründet und ist heute ein Joint-Venture von Verbund AG und OMV. Mit dem Aufbau des ersten österreichweit flächendeckenden Hochleistungs-Ladenetzes zeigt SMATRICS, was technologisch möglich ist. SMATRICS bietet alle Bausteine entlang der e-mobilen Wertschöpfungskette als Dienstleistungen für Unternehmen, Energieversorger, Ladenetzbetreiber und Tankstellen: von der Planung und dem Rollout von Ladenetzen über die Installation bis zur Betriebsführung inkl. 24/7 Kunden-Hotline, Fernüberwachung, Fehlerbehebung und Field Service. Tarifierung und Abrechnung der Ladungen sowie das gesamte Kundenmanagement und die Vernetzung mit anderen Ladenetzen ergänzen das Angebot. Darüber hinaus ist SMATRICS auf schlüsselfertige Produkte für Unternehmen, die sich durch unmittelbare Einsatzbereitschaft, hohe Alltagstauglichkeit und wenig Ressourceneinsatz auszeichnen, spezialisiert. Aufbauend auf dem Know-how aus dem eigenen Ladenetzbetrieb und der Servicierung von Privat- und Flottenkunden hat SMATRICS eigene Softwareprodukte entwickelt. Diese umfassen native Lade-Apps im White Labeling über Abrechnungslösungen sowie eine IT Plattform über die der gesamte Ladeinfrastrukturbetrieb sichergestellt werden kann. SMATRICS bietet sowohl standardisierte IT Produkte als auch Systemlösungen an, die sich in Fremdsysteme integrieren lassen. Alle Infos auf: www.smatrics.com

Über SMATRICS EnBW:

SMATRICS ENBW, ein gemeinsames Tochterunternehmen der EnBW Energie Baden-Württemberg AG und der SMATRICS GmbH & Co. KG, wird das größte österreichweite Ladenetz mit über 450 Ladepunkten– davon rund 250 Schnellladepunkte– entlang von Autobahnen sowie in und um das SMATRICS EnBW Ladenetz zu einem der führenden in Europa machen. Der Strom an SMATRICS EnBW Ladepunkten kommt zu 100% aus erneuerbaren Energien. Alle Infos auf: www.smatrics-enbw.com

