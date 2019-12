Bodenbelag mit natürlichen Materialien spielt immer mit

tretford Teppich - Weseler Teppich

Die ganze Familie profitiert von Teppichen mit kurzflorigem Naturhaar. Kinder können problemlos Spielfiguren oder Bauklotztürme ohne Wackeln darauf aufbauen. Katzen und Hunde dürfen an dem festen Material kratzen, denn es zieht keine Fäden. Und die Erwachsenen freuen sich über die Möglichkeit, Tierhaare einfach absaugen zu können. Dazu machen auch die schallschluckenden Eigenschaften das Wohnen für alle angenehm.

An Haustiere denken

Wer einen Hund oder eine Katze besitzt, kennt die Masse an Haaren, die sie über das Jahr verlieren. Anders, als viele denken, ist ein Naturhaarteppich hier eine große Entlastung. Durch seine natürliche Haarstruktur werden Tierhaare am Boden festgehalten, anstatt durch die Luft zu wirbeln - so hat der Staubsauger leichtes Spiel. Ingo Schraub von tretford erklärt zudem:

"Aufgrund des speziellen Produktionsverfahrens des Flors können keine Fäden durch Krallen gezogen werden, was ein großer Vorteil ist. Katzen können also bedenkenlos am Teppich kratzen."

Ruhe und Sicherheit

Der weiche Teppichuntergrund reduziert zudem Lärm und Schall. Er sorgt auf glatten Böden und vor allem auf Treppenstufen für Rutschsicherheit und schützt Holzböden vor Kratzspuren.

Natürlicher Bodenbelag mit Kaschmir-Ziegenhaar und Schurwolle ist wohngesund und wirkt unter anderem klimaregulierend. Die natürlichen Materialien können bei Bedarf Feuchtigkeit aufnehmen und wieder an die Raumluft abgeben. Das trägt zu einer guten Atmosphäre bei, in der alle Hausbewohner unbeschwert leben können. Neben der Beschaffenheit ist auch die Teppichfarbe ein Entscheidungskriterium für das Wohlgefühl.

Alle Teppiche werden seit mehr als 50 Jahren mit viel Liebe zum Detail für gesundes Wohnen und Arbeiten in Deutschland hergestellt.

Mehr Informationen finden Sie hier: https://www.tretford.eu/de/magazin/tierisch-gut/

