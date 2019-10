AntWorks

AntWorks mit Frost & Sullivan Intelligent Automation Software Technology Innovation Award ausgezeichnet

AntWorks(TM), ein globaler Lösungsanbieter für künstliche Intelligenz und intelligente Automatisierung auf Basis von Fraktalwissenschaft, hat heute die Verleihung des Intelligent Automation Software Technology Innovation Award des globalen Marktforschungsunternehmens Frost & Sullivan bekanntgegeben. Mit dem Preis werden die innovativsten Branchenführer in verschiedenen Märkten anerkannt. Ein globales Team aus Analysten und Beratern quer durch die gesamte Wertschöpfungskette führt dazu umfassende primäre und sekundäre Marktstudien durch.

Vor dem Hintergrund des durchschlagenden Markterfolgs seiner Integrated Automation Platform ANTstein(TM) Square wurde AntWorks von Frost & Sullivan als Marktführer bei innovativen Technologien im Bereich der intelligenten Automatisierungsindustrie ausgezeichnet. Die intelligente Automatisierungsplattform basiert auf vollautomatisierten Prozessen und nutzt hochmoderne Technologien wie Cognitive Machine Reading (CMR) und Fraktalwissenschaft, um Organisationen bei der Optimierung ihrer Geschäftsprozesse und Beherrschung zentraler geschäftlicher Herausforderungen zu unterstützen.

Anand S, Vice President - TechVision & Head Global Innovation Center bei Frost and Sullivan, sagte in seiner Laudatio: "Mit seiner Weitsicht und seinem überragenden Leistungsportfolio im Bereich der intelligenten Automatisierung revolutioniert AntWorks die althergebrachte RPA-Industrie. Besonders beeindruckt hat uns das Alleinstellungsmerkmal von AntWorks in Bezug auf saubere Daten und sein auf Geschäftsabläufen gestütztes Automatisierungsmodell. Ergänzt wird dies durch Spitzenleistung bei der effektiven und maßstabsgerechten Automatisierung komplexer Prozesse mit kombinierter Datenkuratierung und Digital Workforce Management."

Asheesh Mehra, Mitgründer und Group CEO von AntWorks, sagte. "Es ist eine Ehre, von Frost & Sullivan im Segment KI und Automatisierung als Marktführer bei innovativen Technologien ausgezeichnet zu werden. Damit wird die harte Arbeit belohnt, die jeder bei AntWorks geleistet hat. Als Entwickler hochmoderner Technologien für agile und zukunftsgerichtete Unternehmen in allen Sektoren streben wir den ethischen Einsatz der KI in allen Geschäftsabläufen an. Wir werden unserer Mission treu bleiben und ein authentisches, datenfokussiertes und durchgehendes Automatisierungserlebnis für Unternehmen liefern, deren ultimatives Ziel die vollautomatisierte Abwicklung ist."

Informationen zu AntWorks

AntWorks(TM) ist ein weltweit tätiges Unternehmen, das auf künstliche Intelligenz und intelligente Automatisierung spezialisiert ist. Anhand von Digitalisierung, Automatisierung und Enterprise Intelligence schafft es neue Möglichkeiten der Datenverwertung. Als weltweit erste und einzige Integrated Automation Platform (IAP), die auf Prinzipien der Fraktalwissenschaft und Mustererkennung basiert und jeden Datentyp versteht, digitalisiert ANTstein(TM) SQUARE jede Informationseinheit für eine Vielzahl von Branchen. Besuchen Sie www.ant.works, um Ihr Unternehmen durch die durchgängige Automatisierung komplexer Geschäftsprozesse zukunftssicher aufzustellen.

