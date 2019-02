AntWorks

SBI Neo Financial Services und AntWorks(TM) verkünden Joint Venture; SBI Antworks Asia soll intelligente Automatisierung auf den ASEAN-Markt bringen

Singapur und Tokio (ots/PRNewswire)

AntWorks(TM), globaler Lösungsanbieter für künstliche Intelligenz und intelligente Automatisierung auf Basis von Fraktalwissenschaft, hat heute ein Joint Venture mit SBI Neo Financial Services Co., Ltd., bekanntgegeben. Dabei geht es um die Einführung der integrierten intelligenten Automatisierungsplattform von AntWorks'(TM) auf den Märkten in Ostasien und Südostasien.

SBI Neo Financial Services, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von SBI Holdings Inc mit Sitz in Tokio, hat heute den Vertragsabschluss mit AntWorks(TM) mit Sitz in Singapur über die Errichtung von SBI Antworks Asia bekanntgegeben. Über das Joint Venture soll die betriebliche Automatisierungsplattform von AntWorks in Ostasien und Südostasien eingeführt und verkauft werden. Die Plattform integriert Cognitive Machine Reading und RPA mit künstlicher Intelligenz (KI). SBI Group wird mit 60 Prozent an SBI Antworks Asia beteiligt.

Im August 2018 investierte SBI über den von SBI Investment verwalteten SBI AI&Blockchain Fund die Summe von 15 Mio. USD in AntWorks. Im Gegensatz zu herkömmlichen OCR-Tools nutzt die von AntWorks entwickelte intelligente Automatisierungsplattform der Generation 2.0 die Vorteile des Cognitive Machine Reading als Grundlage seiner Dateneinspeisungs-Engine. Dies ermöglicht die Einspeisung aller möglichen Datenformate (strukturiert, semistrukturiert, unstrukturiert, inferriert und Bilder) - was sich radikal auf die Qualität und Genauigkeit der zu Beginn des Automatisierungsvorgangs verwendeten Daten auswirkt. Dies ist nur eine der Plattformkomponenten, die nach Überzeugung von AntWorks(TM) deutlich bessere Ergebnisse als herkömmliche RPA- und OCR-Tools liefern (in der Branche gelten diese immer mehr als Technologien der Gen 1.0).

AntWorks' Gen 2.0-Lösungen integrieren das volle Spektrum an KI-Technologien, darunter Machine Vision, Machine Learning, Deep Learning und Natural Language Modeling (NLM), Natural Language Processing (NLP) und Natural Language Generation (NLG). Das Grundgerüst der Plattform basiert auf Fraktalwissenschaft, von AntWorks als bahnbrechende Alternative zur neuralen Wissenschaft bei der Bereitstellung von Prozessautomatisierung vorangetrieben.

AntWorks will mit seinen Lösungen selbst schwierige Herausforderungen anpacken, bei denen konventionelle Technologien passen müssen. Beispielsweise lassen sich mit der KI-Technologie auf Basis der Fraktaltheorie, die die Firma entwickelt hat, sogar Dokumente mit uneinheitlichen Formaten lesen.

SBI Antworks Asia wird mit AntWorks(TM) einen exklusiven geschäftlichen Kooperationsvertrag abschließen, der sich auf das operative Geschäft in Ostasien und Südostasien erstreckt und Unterstützung bei Einführung und Verkauf seiner Produkte umfasst.

Japan muss seine Betriebsabläufe dringend rationalisieren. Das Land leidet an Arbeitskräftemangel, bedingt durch eine schrumpfende Bevölkerung im arbeitsfähigen Alter. Auf Basis von AntWorks(TM)-Produkten wird SBI Antworks Asia Lösungen für solche sozialen Herausforderungen anbieten und gleichzeitig Kunden bei der Rationalisierung der Betriebsabläufe unterstützen.

Yoshitaka Kitao, stellvertretender Direktor von SBI Neo Financial Services, kommentierte: "AntWorks stellt seine Plattform auf KI für CMR und RPA. Auf diese Weise kann die Maschine unstrukturierte Daten erkennen. Diese intelligente KI ist die Evolution der RPA-Technologie. Sie wird das Büro so automatisieren, wie es in japanischen Fabriken in den 1950er und 1960er Jahren geschehen ist. Japan kämpft mit Arbeitskräftemangel, verursacht durch eine schrumpfende Bevölkerung. Die Antwort auf dieses Problem lautet: Intelligente RPA. SBI Neo Financial Services wird diese Technologie nicht nur an regionale Banken, sondern auch an andere Unternehmen in Japan liefern. Darüber hinaus sind wir startklar, um diese intelligente RPA durch unsere regionalen Standorte in asiatischen Ländern einzuführen. Dadurch wird das Wachstum asiatischer Länder vorwärtsgebracht, indem die Betriebsabläufe der Unternehmen produktiver gemacht werden."

Asheesh Mehra, CEO und Mitgründer von AntWorks CEO, kommentierte: "Ich freue mich außerordentlich über dieses Joint Venture, mit dem SBI und AntWorks(TM) noch enger zusammenrücken. Durch diese Allianz kann AntWorks seine Penetration der Märkte in Ostasien und Südostasien beschleunigen. Die AntWorks(TM) ANTstein(TM) Enterprise Intelligent Automation Platform wird ihre Stärken unter Beweis stellen." Mehra weiter: "SBI pflegt enge Geschäftsbeziehungen. Durch diese Partnerschaft kann AntWorks(TM) den tiefgreifenden Wandel mitgestalten, der sowohl auf der Unternehmensebene als auch bei zukünftigen Back-Office-Abläufen stattfinden wird. Für seine Kunden in der Region ist die digitale Belegschaft keine Zukunftsmusik mehr."

Informationen zu SBI Neo Financial Services

SBI Neo Financial Services ist eine Tochtergesellschaft von SBI Holdings. Sie hat sich zum Ziel gesetzt, innovative Technologien einer breiteren Nutzergruppe zugänglich zu machen, beispielsweise regionalen japanischen Finanzinstituten. Dabei kommen die Erfahrung und Expertise von SBI Group bei Online-Finanzdienstleistungen zum Tragen. SBI Neo Financial Services will einen Beitrag zur regionalen Revitalisierung leisten. Zu diesem Zweck werden mit innovativen Dienstleistungen von SBI-Konzerngesellschaften und Finanztechnologieunternehmen aus der ganzen Welt Beziehungen zwischen regionalen Finanzinstituten und SBI Group aufgebaut.

Informationen zu AntWorks

AntWorks[TM] ist ein weltweit tätiges Unternehmen, das auf künstliche Intelligenz (KI) und intelligente Automatisierung spezialisiert ist. Anhand von Digitalisierung, Automatisierung und Enterprise Intelligence schafft es neue Möglichkeiten der Datenverwertung. Als weltweit einzige Plattform, die jeden Datentyp versteht, digitalisiert ANTstein(TM) alle Informationen für die unterschiedlichsten Branchen. Durch die Erstellung menschenähnlicher Bots in einer Low-Code-/No-Code-Umgebung eröffnet ANTstein(TM) neue Wege zur Automatisierung komplexer Prozesse. Die Lösungen von AntWorks bieten Unternehmen exakte Einblicke durch einen integrierten, intelligenten Technologie-Stack, der unabhängig voneinander automatisiert und lernt. Einfach ausgedrückt: Das Unternehmen beschleunigt ständig das Neue. ANTstein(TM) ist auch die erste und einzigartige Enterprise Intelligent Automation Platform, die auf fraktalen wissenschaftlichen Prinzipien und Mustererkennung basiert.

