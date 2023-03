China Global Television Network Corporation (CCTV+)

CCTV+: Videoreihe zu Klassikern, die Xi zitiert hat, wird in russischen Medien ausgestrahlt werden

Peking, 21. März 2023 (ots/PRNewswire)

Die russische Ausgabe der zweiten Staffel der Videoserie „Classics Quoted by Xi Jinping" der China Media Group wird von den bedeutendsten Fernsehsendern in Russland anlässlich des dreitägigen Staatsbesuchs des chinesischen Präsidenten, der am Montag begonnen hat, ausgestrahlt.

Die Serie, die Xis Zitate aus antiken chinesischen Geschichten und Klassikern in seinen Reden und Artikeln enthält, wird auf Russia-24 übertragen, einem Nachrichtenkanal, der sich im Besitz des staatlichen Fernsehsenders für ganz Russland und der staatlichen Rundfunkanstalt befindet, und gleichzeitig auf seiner neuen Medienplattform ausgestrahlt. Der große asiatische Fernsehkanal von Russland, TV BRICS und andere Kanäle werden die Videoserie ebenfalls ausstrahlen.

Die Serie konzentriert sich auf die Themen „hart arbeiten", „Loyalität", „Integrität", „teilen" und „grün" und zeigt anschaulich die umfangreiche und tiefgreifende kulturelle Leistung von President Xi sowie seine tiefe Sorge um die Menschen und seine tiefe Liebe für die Nation.

Die Serie extrahiert und interpretiert auch die breite und tiefgreifende traditionelle chinesische Kultur mit der Konnotation der neuen Ära und der Werte der Globalisierung.

